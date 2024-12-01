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生活
2024-12-01 18:00:00

演奏會︱WHIZZ x GDJYB《一一》Live 兩隊樂隊8個女仔一場show

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玩數學民謠(math folk)起家的GDJYB，201年推出他們的首張專輯《23:59 Before Tomorrow》，更成功入圍「第八屆台灣金音創作獎」，並成為首個獲頒「海外創作獎」的香港音樂團體。

玩數學民謠(math folk)起家的GDJYB，201年推出他們的首張專輯《23:59 Before Tomorrow》，更成功入圍「第八屆台灣金音創作獎」，並成為首個獲頒「海外創作獎」的香港音樂團體。

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香港兩隊女子樂隊GDJYB(雞蛋蒸肉餅)WHIZZ，將於明年在同一時空聯合舉行演唱會《一一》，她們今次走在一起，是因為即將推出全新音樂作品，因此想借這場演出，用音樂建構更多可能性。

音樂會以「一一」命名，代表WHIZZGDJYB這次合作的一個詮釋。從視覺視覺上「一一」是同一條線，但其實由兩條分支線組成，比喻同一件事，在同一個平行線上其實可以有兩種形式與結果。

 

8位女性音樂人 有今生冇來世的一次

而近年鮮有作公開演出的GDJYB，他們稱是年月推進，帶領他們再度合體，「每個人嘅步伐都隨著年齡，環境、心境一直改變和進化。當大家想探索個世界嘅時候，呢一條timeline會一開二，各自走向自己想走嘅方向，繼續發掘自己，然後每一位都生出唔同嘅支線，最後各自四條『GDJYB』支線再次纏綿，係命運嘅安排。」今次命運安排GDJYBWHIZZ同台演出，兩隊不同時期組成、不同風格的女子樂隊，上演一場限定八人女子樂隊，GDJYB形容是「今生冇來世」的組合。

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2020年疫情來襲，GDJYB隊員因個人發展而各散東西，鮮有合體現場演出，因此再度走在一起，非常難能可貴。 WHIZZ由主音王雨山、結他手Moo、貝斯手Bowie及鼓手Jess，於2019年3月尾組成，以groovy pop 的為樂隊風格。 WHIZZ 2019年底曾代表香港出賽戰美國芝加哥的樂隊比賽，成員演奏扎實。

一起出兩 兩首新歌作三聽

至於WHIZZ也同樣期待今次音樂會，更說：「聽到兩隊可以一齊玩，第一反應會覺得可以做一場用音樂溝通、亦好playful嘅表演。之前WHIZZ有兩首歌都由Soni@GDJYB監，知道大家音樂嘅視覺好相似。」

WHIZZ指用音樂溝通，除了音樂會上合作，還有兩隊樂隊即將於12月推出全新音樂作品，WHIZZGDJTB各自推出一首新歌，但兩首新歌同步播放，就會變成新第三首歌，這不僅是香港樂壇上前所未有的新嘗試，更是緊扣音樂會主題的互相呼應。

新作自然令人引頸以待，但今次同台演出，相信也會帶來很多火花與衝擊，WHIZZ亦十分認同，並說：「期待音樂上會成功做到一啲新嘅實驗，兩隊band玩盡音樂上嘅可能性。亦都期待可以用音樂自然地溝通，喺對方身上學習，同時都會好想睇到如果有機會雞餅玩WHIZZ嘅歌會係點樣。」GDJYB也期待新歌以外的新嘗試，又稱：「8位女音樂人同台一齊jam歌實在太難得了，跟8個人一齊打麻雀一樣『從未見過』！好期待大家會做咗出甚麼『新嘢』出來。」

 

麥花臣節 x WHIZZ x GDJYB《一一》Live 2025詳情：

日期： 25118(晚上8)

地點：麥花臣場館

票價：$680 / $480 / $380

購票連結：https://www.tickets.cast-event.com/whizzxgdjyb

麥花臣節 x WHIZZ x GDJYB《一一》Live 2025海報。 兩隊樂隊今次聯合開show，除可以過足癮之餘，眾希望為觀眾帶來不一樣的音樂體驗。 GDJYB稱，他們想過與WHIZZ各做一首歌，可以同時播放出一個完整畫面，可以左右耳機分開聽，合埋一齊聽又可以。

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