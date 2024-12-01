演奏會︱WHIZZ x GDJYB《一一》Live 兩隊樂隊8個女仔一場show

玩數學民謠(math folk)起家的GDJYB，201年推出他們的首張專輯《23:59 Before Tomorrow》，更成功入圍「第八屆台灣金音創作獎」，並成為首個獲頒「海外創作獎」的香港音樂團體。

香港兩隊女子樂隊GDJYB(雞蛋蒸肉餅)與WHIZZ，將於明年在同一時空聯合舉行演唱會《一一》，她們今次走在一起，是因為即將推出全新音樂作品，因此想借這場演出，用音樂建構更多可能性。

音樂會以「一一」命名，代表WHIZZ與GDJYB這次合作的一個詮釋。從視覺視覺上「一一」是同一條線，但其實由兩條分支線組成，比喻同一件事，在同一個平行線上其實可以有兩種形式與結果。

8 位女性音樂人 有今生冇來世的一次

而近年鮮有作公開演出的GDJYB，他們稱是年月推進，帶領他們再度合體，「每個人嘅步伐都隨著年齡，環境、心境一直改變和進化。當大家想探索個世界嘅時候，呢一條timeline會一開二，各自走向自己想走嘅方向，繼續發掘自己，然後每一位都生出唔同嘅支線，最後各自四條『GDJYB』支線再次纏綿，係命運嘅安排。」今次命運安排GDJYB與WHIZZ同台演出，兩隊不同時期組成、不同風格的女子樂隊，上演一場限定八人女子樂隊，GDJYB形容是「今生冇來世」的組合。