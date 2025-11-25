煲湯燉湯幾耐時間最好？轉季多喝湯！6個秋冬養生技巧

進入秋冬季，不少家庭都喜歡飲用養生湯水來改善健康，而若要讓湯水更有效地發揮作用，煲湯的方法便不可馬虎。以下為大家盤點6個煲湯燉湯技巧，掌握時間最重要！ 煲湯燉湯技巧｜煲湯最佳時間：1.5小時內 有些人會誤以為煲湯時間越長可以令湯水越入味，但其實煲湯時間過長，不但會導致食材中的營養流失，還會增加湯水中有害成分的生成，如亞硝酸鹽及嘌呤等，所以建議煲湯的最佳時間需要控制在1.5小時以內，從而更好地保留食物的營養。而燉湯則是以隔水加熱的間接方式燉煮，因此所需時間較煲湯長，一般以2.5小時左右為佳，以讓湯料有效地保留鮮味及營養。

煲湯燉湯技巧｜水量=食材重量3倍 不少人都會因不清楚煲湯時的水量而令湯水味道過濃或淡，而一般而言，煲湯的水量應至少為食材重量3倍，這樣才可以令食材的營養徹底滲透至湯水中。如果煲湯時間過長需要中途加水，與剛加入食材時不同，建議最好選擇加入熱水，以防影響湯的風味。