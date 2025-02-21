熬夜補救方法︱通宵症狀5種+綠茶菠蘿等11種急救食療

熬夜對身體和心理健康都可能造成影響，口臭、脫髮及腸胃欠佳都是不少通宵人士常面對的問題。飲綠茶、食小米粥、菠蘿等食療補救方法，或幫助讓人感到舒適和清爽，應對熬夜的壓力和後遺症。
通宵症狀1：口臭
長期熬夜等於身體機能無法在適當時間休息，間接導致肺部、脾胃等積聚毒素無法排解，形成口臭問題。而想解決口臭問題，可以利用各種茶作為食療改善。不過喝太多茶會影響入睡，因此一天1-2杯便足夠。
1.桂花菊花茶
用滾水沖泡桂花和菊花各6g即可，適合由於胃熱導致口臭的患者，具有芳香清胃的功效。
2.綠茶
用滾水沖泡綠茶25g即可，同樣適合由於胃熱導致口臭的患者，可以幫助清除胃熱。
通宵症狀2：腸胃不佳
經常熬夜的話，可能會有常吃宵夜的情況出現，加上身體器官無法休息，腸胃較容易出現問題，因此需要靠食療「養胃」，改善腸胃機能。
1.小米粥
比起一般白粥，小米粥較易被腸胃消化與吸收，因此能夠補脾補氣，甚至保護胃黏膜。
2.常見養胃食物
除粥品外，有不少食物都具有養胃作用，例如蜂蜜、核桃、桂圓、蘋果、豆腐、紅蘿蔔等，多吃可強化胃部健康。
通宵症狀3：記憶力下降
熬夜的第二天通常會處於疲勞狀態，而經常熬夜除了疲勞外，還會引致精神不振，令記憶力下降，因此需要吃一些補腦的食品，以增強記憶力。
1. 菠蘿
菠蘿含有豐富的維生素c和微量元素，均有效的提高人體記憶力。
2.常見補腦食物
大豆、牛奶、鮮魚、核桃等都含有豐富的蛋白質，均有助提高記憶力，因此可以多吃。
通宵症狀4：脫髮
熬夜難免會令人在壓力下生活，使毛囊改變及營養不良，導致頭髮生長功能受阻，使頭髮停止生長，同時出現脫髮問題。
1.紅蘿蔔
含有大量維他命A的紅蘿蔔可使頭髮烏黑油亮，同時有效防止掉髮。
2.奇異果
奇異果含有豐富的維他命C，可以使頭皮保持一定的水分，令頭髮變得光澤和健康，同時有防止掉髮的作用
3.「黑」食品
以黑色為主的食品如黑芝麻、黑豆、黑豆漿等都能使頭髮變得濃密和烏黑，使毛囊和髮質變得健康。
通宵症狀5：眼睛乾澀
不少人熬夜時都是對著電腦、手提電話、電視等電子產品，容易用眼過度，令眼晴變得乾澀和酸痛。
1.菊花茶
用滾水沖泡適量菊花即可，菊花具有清醒頭腦、明亮雙目的作用，過度用眼或熬夜的翌日可飲用來彌補對眼的酸痛。
2.杞子茶
用滾水沖泡適量杞子即可，杞子具養肝明目的作用，能夠改善眼睛乾澀的狀況。