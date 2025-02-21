熬夜補救方法︱通宵症狀5種+綠茶菠蘿等11種急救食療

熬夜對身體和心理健康都可能造成影響，口臭、脫髮及腸胃欠佳都是不少通宵人士常面對的問題。飲綠茶、食小米粥、菠蘿等食療補救方法，或幫助讓人感到舒適和清爽，應對熬夜的壓力和後遺症。

通宵症狀1：口臭

長期熬夜等於身體機能無法在適當時間休息，間接導致肺部、脾胃等積聚毒素無法排解，形成口臭問題。而想解決口臭問題，可以利用各種茶作為食療改善。不過喝太多茶會影響入睡，因此一天1-2杯便足夠。

1.桂花菊花茶

用滾水沖泡桂花和菊花各6g即可，適合由於胃熱導致口臭的患者，具有芳香清胃的功效。

2.綠茶

用滾水沖泡綠茶25g即可，同樣適合由於胃熱導致口臭的患者，可以幫助清除胃熱。