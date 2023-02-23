牙齒護理｜清潔不當易牙黃！盤點5招改善牙黃方法 從日常遠離牙黃問題

不少人都有牙黃問題的困擾，即使每天定時刷牙或使用漱口水都未必可以回復美白的狀態，這樣有機會與刷牙方式或清潔不當有關。以下就為大家盤點5招改善牙黃方法，讓大家可以從日常遠離牙黃問題。

遠離牙黃｜使用正確刷牙方式 如果要有效地妨止牙齒變黃，便需要使用正確的刷牙方式，減少口腔內細菌的積聚，建議可以使用牙醫建議的The Bass Method刷牙，在日常生活中改善牙黃問題。而日常亦建議使用具美白成分的牙膏，多管齊下地令牙籤變得美白。 1.將牙刷刷毛呈45°對準牙齒與牙齦交界處。 2.輕壓牙刷，讓刷毛側邊與牙齒充分接觸後水平來回刷，以1次刷2-3顆牙的形式來回刷10次 ，直至所有牙齒側面清潔完成為止。 3.刷毛對準牙齒與牙齦交界處的內部刷洗 。 4.刷洗咬合面，1次刷2-3 顆牙, 以1次刷2-3顆牙的形式來回刷10次 。 5.最後刷洗門牙，將牙刷豎起來, 分內外逐顆刷洗。 6.整體刷洗2～3分鐘即可。

遠離牙黃｜避免經常洗牙 如果想瞬間讓牙齒變白，最方便的方法便是洗牙，但若是經常洗牙卻會適得其反，令牙齒變黃。由於經常洗牙容易令牙縫變大，食物殘渣和各種細菌都會在夾縫中滋生，牙齒因而會變得更黃，因此建議一年洗一次便足夠。

遠離牙黃｜改善飲用習慣 不少人都有飲用飲料的習慣，如果常喝有色飲品，建議可以使用吸管喝飲料，以防止牙齒變黃。而飲用咖啡的時候亦可以加入牛奶、奶精等來改變咖啡的化學結構，令色素不容易黏附在牙齒表面。最重要的便是在日常生活中多喝水，咖啡、茶、紅酒等有色飲品都容易令牙齒變黃，多喝水便可以稀釋這些飲品的色素，讓他們不容易黏附着牙齒上，改善牙黃問題。

遠離牙黃｜飯後清潔口腔 吃飯後總會有很多食物殘渣或色素留在口腔，因此要保持飯後刷牙或漱口的習慣，以便清理飯後留下的污跡。同時建議使用牙線或牙籤清理口腔，以防止食物殘渣長期留在口腔，加深牙齒顏色。