夏日限定企劃《仲夏．維港》海濱兩岸6個海濱小天地

《仲夏．維港》是海濱事務委員會慶祝回歸的主題活動，特別找來Chocolate Rain、Messy Desk、菠蘿油妹妹及癲噹等多位本地知名設計師，替港島和荃灣6段海濱，換上期間限定的夏裝，讓大、小朋友今個夏日玩得不亦樂乎。

灣仔HarbourChill海濱休閒站

維港兒童自駕遊 水上運動及康樂主題區

灣仔渡輪碼頭旁的「HarbourChill海濱休閒站」，設有一個9米高的大型熱氣球裝置供大家打卡，遊人可沿巨型棋盤開始冒險。原有的臨時巴士總站，本月3日將變為首個兒童專用室外遊樂車專區「維港兒童自駕遊」，讓孩子在維港旁體驗「駕駛」的樂趣。寵物友善的灣仔水上活動及康樂主題區，插畫家Messy Desk會以天馬行空手法，把這空間變成充滿西部風情的小鎮，還邀請Chocolate Rain的Fatina一起探險。

此外，連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊(The Connector)，則化身成城中沙灘，市民可在此堆砌幼沙城堡，在海風吹拂下欣賞維港美景。