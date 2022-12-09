聖誕情報第一彈！ 商場聯乘人氣品牌 打造童趣聖誕

萬眾期待的聖誕節即將到臨！各大商場已換上新裝，街頭洋溢着濃烈的聖誕氣氛。除了吃聖誕大餐外，又點少得購物shopping盡買心頭好，以及到各個特色主題裝置打卡留念？即睇以下精選情報喇！



卡樂B X慈雲山中心Jagabee魔法「卡」年華

巨型魔法陣+夢幻星光隧道

展開魔法之旅 人氣零食品牌卡樂B將與慈雲山中心聯乘合作，由即日起至明年1月15日舉辦「Jagabee 魔法『卡』年華」，卡樂B的人氣經典角色Potta將化身成魔法師，帶領觀眾一同展開魔法之旅。觀眾可由5樓神奇魔法書開始，領取魔法手冊，暢遊商場內各個樓層的魔法能量站，收集魔法印章換領限定禮品；更可玩轉7樓空中花園多個週末限定的「『卡』年華」遊戲，花園另設逾78平方米巨型魔法陣及20米長的星光隧道，為環境增添夢幻氣息。想動手做點小手工亦可參加魔法工作坊，發揮無限創意，製作獨一無二的聖誕小屋或裝飾，為家中增添節日氣氛；還有限定環保薯片袋工作坊，善用乾淨的薯片袋，升級改造成實用的收納袋！

PopWalk炫彩聖誕樂園

13米長繽紛迷宮

打造七彩聖誕 想過個繽紛聖誕？PopWalk的「Joy to the Town PopWalk Christmas Park炫彩聖誕樂園」就啱晒喇！由即日起至明年1月2日，商場內設有5大打卡及遊樂專區，配上七彩炫目的聖誕裝置，絕對是今年聖誕情侶及親子必到的打卡熱點！海天晉滙露天長廊特設一條13米長的繽紛迷宮，兩旁滿布雪花、小鹿、聖誕鐘、聖誕樹等節日裝飾，非常夢幻。當然少不了炫彩星光聖誕樹以及戶外雪花星光長廊，讓閃爍星光為大家帶來節日恩典，再暢玩七彩滑梯和旁邊的聖誕迴旋轉轉屋，絕對樂而忘返！而聖誕盒子趣拍區亦歡迎市民帶同毛孩前來玩樂打卡，與寵物一同共度佳節。除了打卡及遊樂專區外，只要在場內消費滿指定金額，即可換領限量旅遊套裝禮品，各位切勿錯過！

珍寶珠X東薈城名店倉FUNtastic World

6個珍寶珠互動裝置

拍下甜蜜一刻 珍寶珠就食得多，但有沒有試過親身體驗珍寶珠的製作過程？由即日起至明年1月2日期間，東薈城名店倉與世界知名糖果品牌Chupa Chups珍寶珠破天荒創意聯乘，打造「FUNtastic World」主題活動。場內特設6個色彩繽紛的珍寶珠互動裝置，包括二樓天橋5米高「珍寶繽FUN熱氣球」、二樓中庭廣場「滿FUN棒棒學堂」內的6米高沉浸式「滿FUN棒棒禮堂」、甜香滿溢的「棒棒糖製造機」、網紅必到的「奪目滿FUN包裝站」、小朋友至愛的「超巨型珍寶珠」，以及二樓鄰近cdf Beauty的「棒棒糖繽FUN牆」。市民更可登入手機遊戲，齊齊啟動Lolly電子學生證，展開多個互動課堂任務，集齊電子珍寶珠蓋章即可換領限量版珍寶珠香薰座1座。

港鐵4大商場化身玩具樂園

5米高玩具燈塔+8大本地原創角色隆重登場 玩具迷注意！今個聖誕，港鐵4大商場聯乘「香港品牌玩具協會」(HKBTA)呈獻「香港品牌玩具展」，參與商場包括PopCorn、德福廣場、青衣城及The LOHAS康城。由即日起商場將化身成玩具樂園，為玩具迷分別打造「夢．玩．車站」、「聖誕機械工場」、「聖誕遊樂園」及「正義英雄基地」4大玩具聖誕場景，帶來迪士尼、彼思、Marvel、華納兄弟、派拉蒙環球的人氣玩具，還有一眾日本經典機械人和超人，打造可以盡情打卡玩樂的聖誕樂園；8大本地原創角色亦會隆重登場，與市民於5米高的玩具燈塔歡度佳節！德福廣場及青衣城更特設期間限定店，讓市民搜羅人氣珍藏玩具，挑選獨一無二的聖誕禮物。

Pocky X YM²裕民坊FUN享玩樂聖誕

8大主題趣拍區

欣賞經典Pocky盒子 日本超人氣零食品牌Pocky登陸YM²裕民坊，呈獻玩味十足的「裕民FUN享玩樂聖誕」Share Happiness主題活動！由即日起至明年1月2日期間，YM²裕民坊特設8大主題趣拍區，當中包括超巨型紅色Pocky打造的鏡房「Pocky魔幻盒」、無間斷播放聖誕主題動畫的5米高LED屏幕「Pocky聖誕跑道」、以特別版「Giant Pocky」包裝打造的超巨型「Pocky幸運筒」，以及5個以不同口味Pocky盒配搭特色場景的打卡位。另外更設有3大主題遊戲互動區，考驗各位的眼界及身手；一眾零食迷更可親臨「Pocky設計廊」，欣賞多年來的經典Pocky盒子，當中包括經典朱古力味紅色包裝盒及各款期間限定口味包裝盒等。最後亦少不了聖誕環保工作坊，讓各位盡情發揮創意，創造出獨一無二的聖誕小手作。