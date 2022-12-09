聖誕情報第三彈！ 足球X聖誕 炒熱冬日氣氛

今個聖誕適逢世界盃，不少商場亦有趁著足球熱，舉辦相應的慶祝活動，與球迷一同狂歡。另外還有可愛Disney角色及193郭嘉駿個人品牌LILABOC的主題活動，總有一個啱心水！



朗豪坊

8大迪士尼與彼思人氣動畫角色

以全新形象現身朗豪坊

開Christmas Party 今個冬天，8大迪士尼與彼思人氣動畫角色包括《怪獸公司》的毛毛及阿拱、《反斗奇兵》的勞蘇等角色化身QQ毛毛球，以全新形象於即日起齊齊「彈」入朗豪坊開Christmas Party，帶大家走進暖笠笠的「迪士尼與彼思 — Fluffy Festival」。最具代表性的是全港首見的6米高Fluffy Festival毛毛球聖誕樹。朗豪坊內不同樓層亦被毛毛球「攻佔」，化身色彩繽紛兼夢幻的打卡區，充滿節日氣氛！現場亦開設「Chill Fluffy」期間限定店，首賣近300款迪士尼Fluffy系列新產品。適逢聖誕佳節，朗豪坊亦準備了20,000份豐富獎品，由即日起至明年2月5日，LP CLUB會員以電子支付工具於場內單一消費滿$500，即可登記參加跨年激玩大抽獎，即抽即中超過20,000份獎品及禮券。

盛裝出席Let's Gala This Christmas

Mira Place會員消費 滿額即有賞 聖誕想盛裝打扮？由即日起至明年1月1日期間，Mira Place誠邀全城男女盛裝出席「Let's Gala This Christmas」大型聖誕慶祝活動，參與3大聖誕Gala盛會 –Snap Gala、Joy Gala及Chic Gala。除了於4大金光閃爍的布置打卡外，這場全港矚目的聖誕Gala也會呈獻一系列目不暇給的精彩盛會及快閃優惠，包括：互動變身魔鏡、獨家星級聖誕造型工作坊、DJ音樂表演、金色聖誕老人大派爆谷及人氣商戶限時快閃聖誕優惠等。Mira Place會員消費滿$800即可獲贈咖啡禮券，而消費滿$3,000更可獲贈意大利氣泡酒，為節日留下圓滿回憶！

V Walk V city Forever Friends熊抱聖誕足球熱

過萬粒星燈 打造冬日打卡聖地 今個聖誕，V Walk及V city聯同一班肥嘟嘟的Forever Friends，由即日起至明年1月2日，舉行「V Walk．V city x Forever Friends熊抱聖誕足球熱」，場內設有充滿世界盃主辦國卡塔爾風情的「足球運動會」打卡位、光影互動足球遊戲及Forever Friends見面會、一連串聖誕飄雪表演、工作坊及任務挑戰等。此外， V Walk今年亦首度於露天廣場設置15呎高幻彩流光聖誕樹及30呎長炫彩雪光長廊，以過萬粒星燈打造冬日打卡聖地。同時，為大家搜羅近30款美妝珠寶品牌之聖誕必備好物，優惠低至38折。

灣仔星街小區變身聖誕冬雪仙境

「塑」造亮眼螺旋 聖誕樹 灣仔星街小區將變身聖誕冬雪仙境！由即日起，星街小區夥拍AaaM建築設計工作室呈獻聖誕升級裝置

「Enchanting Snowflakes星幻．雪花」，透過AaaM的匠心設計，把早前在社區收集到的膠樽，升級變成白雪皚皚的鑽石和閃閃發光的螺旋聖誕樹。星街小區早於今年6月推出「Recycle Your Bottles」回收活動，在金鐘及灣仔一帶設置16個PET膠樽限時收集點，並將膠樽再製作成環保原材料，打印成閃爍亮眼的裝飾，「塑」造出與別不同的聖誕氣氛。另外活動亦推出「星雪消費賞」，即日至12月31日期間，在星街小區消費滿$300或以上可獲購物及餐飲禮券，讓大家盡情享受餐飲和購物體驗，感受歡樂聖誕！

皇室堡聖誕圍「奴」Meow！

期間限定貓貓紙箱市集+慈善義賣攤檔 喵星人來襲！今個聖誕，皇室堡為各位呈獻「皇室堡聖誕圍『奴』Meow！」，由即日起至明年1月2日，於皇室堡中庭位置設6大Meow Meow打卡位。此外，同場加設限定「貓貓紙箱市集」，多款貓貓產品供貓奴選購；更特設慈善義賣攤檔，收益將撥捐香港群貓會，誠邀愛心滿載的貓奴一起支持。此外，還有貓奴必搶的「百變藝術貓造型月曆」和「專業貓咪攝影坊」，一眾愛貓人士不容錯過的還有「皇室堡喵星人」Instagram攝影大賽，有機會贏取豐富獎品，享受聖誕圍「奴」之樂！

逾600個循環再用玻璃樽聖誕樹

登陸赤柱廣場

慶祝球迷狂歡節 想支持心儀球隊同時感受聖誕氣氛？就要去赤柱廣場．少爺啤「球迷狂歡節」！由即日起至12月18日，商場打造全港首個寵主同樂、人機共融的全方位足球樂園。除了有Chill迷你足球場舉行古靈精怪的足球遊戲，一樓更有4米高的「Bottles Up！啤酒樽聖誕樹」，以逾600個循環再用的「少爺啤」玻璃樽加工製成，聖誕過後，玻璃樽會經由「碧瑤綠色集團」回收再造。另外，在赤柱廣場或美利樓商戶以電子貨幣累積消費滿$800或以上，即可換領限量版「CHEERS！少爺啤酒杯」，不論看世界盃或是開聖誕Party一樣適合！

The ONE X 193郭嘉駿品牌LILABOC

以招牌金句 首度開展 尖沙咀The ONE聯乘藝人193郭嘉駿主理之品牌LILABOC，首度於香港商場展出，以其招牌金句「知我咩料？！」點題，由即日起至明年1月2日期間，為大家準備一個「今個聖誕知你咩料市集」。市集由LILABOC核心人物「3仔」率領，新舊角色進駐8大打卡位，搞笑角色設定配合打卡情境，叫人會心微笑。另設「LILABOC期間限定店」，獨家開賣LILABOC 30款期間限定新季精品；市集內亦設有咪執輸Kepo許願祈福井，佳節前後一起許下心願！為迎接新一年，今年特別設計The ONE X LILABOC 3仔2023流行前衛月曆，可愛搞鬼角色陪住大家，日日都開心爆笑！