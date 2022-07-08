毛孩文青夏日同樂 「阿喵菜市場」首度登港 帶路漫遊大埔

文青們，今個夏天又有打卡新熱點！領展旗下大埔太和商場邀請台灣人氣插畫角色「阿喵菜市場」首度登港，即日起至8月31日，聯乘推出慢活．大埔「阿喵帶你遊花園」主題活動，以一系列可愛有趣的藝術插畫打造出「喵星人」樂園，不但歡迎各位「奴才」帶同「主子」齊齊打卡，更可以參加多項快閃活動和換領限定精品，快活地體驗慢活文化。 多個大埔著名景點 必影20米長「花見喵梯」 台灣人氣插畫師阿喵今次特別以大埔著名景點和日常生活場景為主題，設計出多個玩味打卡位，包括「躲貓貓小徑」、「阿喵海鮮」等，當中位於太和廣場西翼扶手電梯旁、全長達20米的「花見喵梯」絕對是必影打卡位，樓梯畫滿大埔一年四季綻放的各式花卉，兩旁更有「菜市場」一眾小貓於花叢間遊玩及探索的可愛模樣，抬頭還可見到3D「豪大大胖喵」躺在花海中，非常寫意。

攝影師分享寵物拍攝技巧 快閃寫真館即影即有留念 難得與「主子」同遊，當然要拍照留念。是次活動所有場景都設有寵物專屬的最佳攝影位置，大會特別邀請90後香港人氣攝影師千紅分享替寵物拍攝的小技巧，如將鏡頭放在毛孩視線高度，用外接式閃光燈以跳燈方式進行補光等。若想與毛孩輕鬆合照，大會亦安排專業攝影師代勞，只要於指定日子來到太和廣場並即日消費任何金額，即可參與「寵物寫真館」快閃拍攝活動，與毛孩合照即影即有留念。