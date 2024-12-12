生活冷知識｜冷氣、雪櫃幾時洗？ 5款常用電器最佳清潔時間 保養得宜先耐用

電器需要保養得宜才「襟用」，而最簡單的保養方法便是定期清潔，定期進行清潔不但可以保持電器潔淨，還可以增加其使用壽命。以下就盤點5款常用電器的最佳清潔時間，不妨參考並制定清潔計劃吧！

電器清潔｜1.雪櫃 雪櫃經常擺放各種食物，容易有醬汁、食物殘渣等殘留，長期不清潔的話有機會令細菌滋生，因此建議每個月取出雪櫃內容物，為內膽清潔消毒一次，不但可以保持雪櫃潔淨，同時可以整理雪櫃內的食材，將過期食品盡快處理，亦可以幫助點算食材，防止食材堆積造成過期的問題。

電器清潔｜2.冷氣 冷氣一般在夏天的使用頻率比較多，建議可以每個月清洗一至兩次冷氣內的隔塵網，以防止塵埃積聚而影響健康。同時，冷氣外部容易積聚灰塵，可以一個月擦拭一次，以保持外部潔淨，在轉季時亦建議用冷氣專用的保護套包好，從而防止塵埃積聚。而因應冷氣的狀況，可以聘請專業的清潔人員清潔內部，特別是若出現霉菌時，更應交由專業人士進行徹底清潔。

電器清潔｜3.洗衣機 洗衣機內筒容易積聚細菌，因此最好一個月使用洗衣機內筒專用的清潔劑或梳打粉清潔一次，特別在夏季或人口多的家庭，清潔的頻率亦需要提高。而清潔洗衣機的時候不要遺忘清潔排水過濾器及機門密封圈，定期清洗才可以防止霉菌出現或淤塞問題。

電器清潔｜4.抽油煙機 抽油煙機容易殘留油垢污漬，若果不定時清理會造成油垢堵塞，令抽油煙機失去吸取油煙的效果，建議平日在使用抽油煙機後便用清潔劑擦拭表面，然後一星期最少一次取出隔油網並使用清潔劑清洗，以避免油垢淤塞問題。而因應使用情況，半年至一年可以進行徹底清潔，不過抽油煙機涉及多種零件，因此最好尋求專業人士上門清潔。

電器清潔｜5.微波爐/焗爐/氣炸鍋 微波爐、焗爐、氣炸鍋等密封式的高溫煮食電器都容易在煮食時殘留污跡，特別是油漬若不及時處理，便容易造成長期污跡，令內部變得黏笠，因此建議最好每次使用後都用清潔劑清潔內部一次，然後一個月進行一次大清洗。而機器外部亦有機會積聚塵埃，可以因應情況定期擦拭，以保持潔淨。