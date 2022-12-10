生活冷知識｜衣服越洗越臭？！5個錯誤洗衣行為+對應正確用法

秋冬季日照時間短，晾曬衣服的時間便會變長，令衣服容易留下霉味或臭味。而衣服越洗越臭的原因不只源於晾曬所造成，以下就盤點5個錯誤洗衣行為及對應正確用法，讓大家可以用正確的方法清洗衣物，告別衣物發霉發臭！

錯誤洗衣行為｜使用過多洗衣粉／洗衣液 不少人洗衣服的時候都會憑感覺加入洗衣粉或洗衣液，或是以為放得越多，清潔力便會越強。但實際上若果加入太多洗衣粉或洗衣液，不但容易造成過度清潔，亦容易清洗不乾淨，因此應根據用水量取用適當份量。 正確用法： 建議根據洗衣粉或洗衣液包裝上的說明書添加相應份量的洗衣液，而不同洗衣機種亦需使用不同份量，一般按照帶有刻度的蓋子來量度即可。

錯誤洗衣行為｜堆積衣服清洗 香港人生活繁忙，有些家庭會將衣服積累一星期後才清洗，但穿過的衣服通常都會有汗漬殘留，如果放置過久容易引起發霉發臭的情況，亦有可能污染其他衣服。加上過多衣物一次過清洗時，洗滌用品會較難充分地接觸每件衣服，影響清洗效果。 正確用法： 建議每次的洗衣量最多只佔洗衣機內70%左右的面積，以面太多清洗不乾淨。而經過流汗、運動或雨後等衣物亦應盡早清洗，以免因積累過久而發臭。

錯誤洗衣行為｜使用洗衣機後關上機門 有些人會有使用洗衣機後，便直接關上洗衣機門的習慣，但使用洗衣機後，機內通常都會殘留水分，關閉機門影響通風效果， 不利機內的水分蒸發，不但容易加速病菌滋生，同時會令洗衣機來發霉發臭。 正確用法： 洗衣機用完後先等其風乾才關上機門，亦建議可以先用抹布抹乾機門上的水珠，再等待自然風乾機內。

錯誤洗衣行為｜洗衣後不立刻晾曬 為了節省時間，不少上班族都喜歡在出門前先將衣服放進洗衣機清洗，等晚上收工回家後晾曬。但衣服長時間放在洗衣機內不但容易滋生細菌，還容易造成發臭，之後即時再清洗亦難以消除臭味。 正確用法： 建議洗衣結束後30分鐘內取出晾曬，或可選用抑制臭味或室內專用的洗滌用品，減低衣服變臭的機會。