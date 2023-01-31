生蛇｜腰背長紅疹=生蛇？！一文睇清生蛇症狀+原因 免疫力下降時要小心！

當皮膚突然出現紅疹，或是感到刺痛、痕癢等，千萬不要以為只是小病小痛，其實有機會是「生蛇」！若錯過最佳的治療時間，有機會留下嚴重的後遺症，因此以下就為大家釐清生蛇的症狀和原因，某類人士絕對要特別小心！

生蛇症狀｜早期：皮膚灼熱或刺痛感 不少人都以皰疹來斷定生蛇出現的時機，但其實病發皮膚不一定有皰疹出現，可能只有灼熱或刺痛感。 而且大部分生蛇狀況都出現得十分突然，病發早期除了在患部皮膚有灼熱感或神經痛外，還會有輕度發熱、食慾不振、疲倦等症狀，若出現此等症狀便需特別留意！ 生蛇症狀｜帶痛楚的水泡 病發後皮膚會出現密集的水泡，而這些水泡大部分都帶有痛楚，同時令人感到痕癢、刺痛、麻痹等，甚至會有像火燒、電擊、針刺等痛楚，而如果治療不及時，身體更有可能會出現後遺的神經痛症，痛楚程度如分娩、慢性癌痛般嚴重，通常疼痛會持續 1個月以上，甚至持續幾年，因此發現症狀時絕對不可拖延治療。

生蛇症狀｜單側發作 大部份人在生蛇的時候，出現水泡的位置都會集中在身體的一側，主要沿着某位置的神經呈帶狀分佈，一般的濕疹、水泡不同，較為容易區分。 生蛇症狀｜伴隨皮損出現 除了帶有痛楚的水泡外，生蛇的時候可在發病前伴隨皮損出現，甚至還會有肺炎、腦炎、淋巴腫大等併發症，所以最好在懷疑自己生蛇的時候便立刻求醫，以免錯過最佳的治療時間。

生蛇原因｜水痘病史 不少人小時候都曾經試過生水痘，而生水痘其實會激活病毒，從而引發帶狀皰疹（生蛇），因此基本上只有曾經生過水痘的人士會有機會受到生蛇問題困擾。 生蛇原因｜年齡增加 生蛇與年齡有着密切的關係，隨着年齡增長，免疫系統亦會逐漸退化，因此年齡越大，特別是50歲以上的中老年人，生蛇的機會亦會相對增加，建議接種疫苗來預防。