療程優惠｜BMF推面部身體療程優惠 新年及情人節前夕瘦身護膚

BMF 情人節限定亮膚套裝

BMF特別由即日起至2024年2月29日期間推出情人節限定禮遇,讓大家可以以浪漫優惠價為另一半送上亮膚提案。為男士而設的「Gift Him Your Love」($1,480;原價總值$2,350)配備潔面、精華及面霜產品,以一站式的護膚方程式照顧大家的冬季乾敏肌。女士專屬的「Show Her You Care」($1,480;原價總值$2,400)屬雙效抗衰老法寶,包括招牌抗衰老精華「Intense Age-Defying Serum」,含有膠原蛋白、彈性蛋白和透明質酸,能有助改善膚色不均,同時撫平皺紋;搭配柔滑面霜「Intense Age-Defying Cream」使用,在其富含高效草藥和植物成分的配方加持下,讓肌膚重現亮麗光滑。