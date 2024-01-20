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生活
2024-01-20 14:30:00

療程優惠｜BMF推面部身體療程優惠 新年及情人節前夕瘦身護膚

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療程優惠｜BMF推面部身體療程優惠 新年及情人節前夕瘦身護膚

療程優惠｜BMF推面部身體療程優惠 新年及情人節前夕瘦身護膚

踏入新年，美容塑身中心BMF(Bella Marie France)推出多個護膚禮品、面部及身體療程優惠，包括目標為本的美容及修身項目，讓大家可以最佳狀態送兔迎龍，另外亦有情人節專屬的浪漫禮遇，為蜜運中的情侶們帶來送禮方案。

自去年推出全新品牌口號「The Aesthetics People」後，BMF最近宣布喜獲本地人氣混血網紅Spoon Chan@khengchan_）加盟作亞太區纖體代言人，以美麗實證與顧客一同實現健康自信。由即日起至229日期間，新客戶凡以單筆消費滿$6,000，即可享指定人氣療程體驗乙次（療程價值$1,050$2,100），包括醫學級「Fotona 鉺激光緊緻逆齡」(可選療程有「內口腔激光緊緻」、「嫩眼療程」或「激光豐唇」)；或「面部深層清潔療程」、「面部補水注氧療程」、「激光去斑或嫩膚療程」、「PowerShape增肌減脂療程」或「暖宮療程」等。

BMF最近宣布由本地人氣混血網紅Spoon Chan加盟作亞太區纖體代言人

BMF最近宣布由本地人氣混血網紅Spoon Chan加盟作亞太區纖體代言人

招牌PowerShape增肌減脂療程

新年難免食多咗，「PowerShape增肌減脂療程」是BMF的王牌身體療程，新客戶可以首次試做價$1,250（原價為$2,000）體驗全身塑型的功效。採用高效電磁場技術，30分鐘的療程擁有達3萬次肌肉收縮，可同時提升肌肉厚度及密度，塑造緊緻線條，帶來可見的塑身效果，讓大家於農曆新年前後瘦身。另一推介是「身體按摩服務」（首次試做價為$500，原價$680），以專業的按摩手法舒緩顧客日常生活中積聚已久的壓力，改善身體的緊繃狀態以迎接甲辰龍年。

醫學級「Fotona 鉺激光緊緻逆齡」療程 PowerShape增肌減脂療程

BMF情人節限定亮膚套裝

BMF特別由即日起至2024229日期間推出情人節限定禮遇，讓大家可以以浪漫優惠價為另一半送上亮膚提案。為男士而設的「Gift Him Your Love」（$1,480；原價總值$2,350）配備潔面、精華及面霜產品，以一站式的護膚方程式照顧大家的冬季乾敏肌。女士專屬的「Show Her You Care」（$1,480；原價總值$2,400）屬雙效抗衰老法寶，包括招牌抗衰老精華「Intense Age-Defying Serum」，含有膠原蛋白、彈性蛋白和透明質酸，能有助改善膚色不均，同時撫平皺紋；搭配柔滑面霜「Intense Age-Defying Cream」使用，在其富含高效草藥和植物成分的配方加持下，讓肌膚重現亮麗光滑。

Gift Him Your Love Show Her You Care
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