療程優惠｜BMF推面部身體療程優惠 新年及情人節前夕瘦身護膚

踏入新年，美容塑身中心BMF(Bella Marie France)推出多個護膚禮品、面部及身體療程優惠，包括目標為本的美容及修身項目，讓大家可以最佳狀態送兔迎龍，另外亦有情人節專屬的浪漫禮遇，為蜜運中的情侶們帶來送禮方案。

自去年推出全新品牌口號「The Aesthetics People」後，BMF最近宣布喜獲本地人氣混血網紅Spoon Chan（@khengchan_）加盟作亞太區纖體代言人，以美麗實證與顧客一同實現健康自信。由即日起至2月29日期間，新客戶凡以單筆消費滿$6,000，即可享指定人氣療程體驗乙次（療程價值$1,050至$2,100），包括醫學級「Fotona 鉺激光緊緻逆齡」(可選療程有「內口腔激光緊緻」、「嫩眼療程」或「激光豐唇」)；或「面部深層清潔療程」、「面部補水注氧療程」、「激光去斑或嫩膚療程」、「PowerShape增肌減脂療程」或「暖宮療程」等。