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2024-07-11 18:09:00

大學畢業禮物｜適合送給男生的手錶/卡片盒/香水/領帶夾/證件套

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大學畢業實用禮物推介｜手錶/卡片盒/香水/領帶夾/證件套

大學畢業實用禮物推介｜手錶/卡片盒/香水/領帶夾/證件套

每年十月至十一月都是大學畢業禮季節，代表著學生即將進入新階段。畢業是人生大事之一，除了傳統的畢業花、畢業公仔之外，還有什麼禮物適合送上呢？以下推介十款實用且有紀念價值的禮物，特別適合送給男生。

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1.手錶

很多大學生平日都是使用運動手錶或智能手錶，送上精鋼手錶或皮帶款手錶，除了可以每天使用，更能增添個人成熟感。

2.卡片盒

如果畢業生將來的工作需要經常會面客人，很大機會用到卡片盒。現時市面上有不同材質的卡片盒，例如木質、真皮、鋼等等，有些更可以刻上名字，實用且個人化，是一份相當獨特的禮物。

3.領帶夾

文職工作大多需要穿著正式西裝，領帶夾的作用是固定領帶在襯衫上，以防領帶晃動，提升整體觀感，給人一種整齊、整潔的印象。現時有很多不同材質和形狀的領帶夾，可以根據畢業生的性格來選購合適的設計。

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大學畢業禮物男生篇｜。（am730製圖） 大學畢業禮物男生篇｜手錶。（am730製圖） 大學畢業禮物男生篇｜卡片盒。（am730製圖） 大學畢業禮物男生篇｜領帶夾。（am730製圖） 大學畢業禮物男生篇｜香水。（am730製圖） 大學畢業禮物男生篇｜鋼筆。（am730製圖）

4.香水

畢業生畢業後面對的第一項挑戰，應該就是見工。除了儀容要乾淨整潔，散發出來的氣味同樣重要。特別是香港天氣炎熱，很容易出汗，噴上香水除了可以避免尷尬情況，也是表現品味、性格的一種。

5.鋼筆

筆是職場上必需的工具，送鋼筆給初出茅廬，剛成為社會新鮮人的畢業生，有祝福事業一帆風順的意義。若畢業生日後的工作需要跟不同客戶簽約、簽訂單，送精美的鋼筆更為適合。

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6.公事包

大學生一般都是使用後背包，很少會用上公事包，但偏偏它就適合見工及上班使用。選擇一個簡單款式的公事包，將來一定會有很多機會用上。

7.平板電腦

若禮物預算較為寬鬆，送上平板電腦也是不錯的選擇。平板電腦不旦可以提升工作效率、管理工作日程，也可以當作娛作工具使用。

8.銀包

銀包是每日都會使用到的個人物品，反映品味和性格。建議選擇送上皮銀包，耐用兼顯露成熟感。

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9.證件套

很多公司職員都需要使用員工證出入，選擇送上掛頸式的證件套更為方便。除了購買店鋪現貨，也可以考慮皮革DIY手作包，根據畢業生的喜好來設計款式，令禮物更添意義。

10.電動刮鬍刀

刮鬍刀是男生必備的日用品，有助保持個人儀容整潔，給予人一種乾淨清新的感覺，對於求職也有幫助。市面上有很多設計款式的電動刮鬍刀，建議選擇大牌出品，品質保證且耐用。

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