神徒必入｜高露潔再邀Anson Lo任甜笑教主 推出教主肖像限量紀念幣/限量版粉紅禮物/快閃限定店

高露潔再度邀請Anson Lo @MIRROR 擔任品牌甜笑教主，5月3至5日可率先於網上預先購買Smile with Anson Lo限量版（附送珍藏禮品），於預售期內成功下單，更可免費登記為產品刻上名字。高露潔更為教主發布市面上首枚肖像限量紀念幣（附AR體驗），極具收藏價值，一眾神徒記得入手。另外，高露潔Smile with Anson Lo快閃限定店將於5月16至28日登陸LCX，特設3大打卡位，讓神徒零距離合照。

網上預訂 2 款 Smile with Anson Lo 限量版產品

高露潔於5月3至5日推出網上率先預訂，讓神徒提早入手兩款Smile with Anson Lo限量版Glint閃悅聲波電動牙刷2支裝（連手提袋）及光感．白LED藍光美白牙齒套裝（連隨行杯）。3日預售期內於各大零售商網店預訂，更可於5月16至28日期間親臨LCX快閃限定店，為產品刻上你的名字，隨時隨地與教主分享笑容。

高露潔 Smile with Anson Lo 限量版 Glint 閃悅聲波電動牙刷（ 2 支裝）連手提袋

．內有白色及粉紅色電動牙刷各一支

．附送實用Smile with Anson Lo 粉紅手提袋（尺寸：34x26x16CM）