神徒必入｜高露潔再邀Anson Lo任甜笑教主 推出教主肖像限量紀念幣/限量版粉紅禮物/快閃限定店

高露潔再度邀請Anson Lo @MIRROR 擔任品牌甜笑教主，5月3至5日可率先於網上預先購買Smile with Anson Lo限量版（附送珍藏禮品），於預售期內成功下單，更可免費登記為產品刻上名字。高露潔更為教主發布市面上首枚肖像限量紀念幣（附AR體驗），極具收藏價值，一眾神徒記得入手。另外，高露潔Smile with Anson Lo快閃限定店將於5月16至28日登陸LCX，特設3大打卡位，讓神徒零距離合照。
網上預訂2款Smile with Anson Lo限量版產品
高露潔於5月3至5日推出網上率先預訂，讓神徒提早入手兩款Smile with Anson Lo限量版Glint閃悅聲波電動牙刷2支裝（連手提袋）及光感．白LED藍光美白牙齒套裝（連隨行杯）。3日預售期內於各大零售商網店預訂，更可於5月16至28日期間親臨LCX快閃限定店，為產品刻上你的名字，隨時隨地與教主分享笑容。
高露潔Smile with Anson Lo限量版Glint閃悅聲波電動牙刷（2支裝）連手提袋
．內有白色及粉紅色電動牙刷各一支
．附送實用Smile with Anson Lo 粉紅手提袋（尺寸：34x26x16CM）
高露潔Smile with Anson Lo限量版光感．白LED藍光美白牙齒套裝連隨行杯
．家用專業級藍光美齒神器
．配合皇牌美白精華，輕易塗抹，360°無死角美白
．附送Smile with Anson Lo 教主簽名隨行杯（500ml）
首枚教主肖像限量紀念幣面世
為慶祝高露潔與教主再度合作，品牌為教主推出市面上首枚AR限量紀念幣（附AR體驗），打開AR Filter即出現教主的笑容，及教主為大家貼心預備的神級美白專屬配搭，極具收藏價值。5月12日開始於指定零售商門市及網店，購買高露潔及貝齒產品滿199，即可獲贈教主肖像限量紀念幣1枚，數量有限，先到先得，送完即止。品牌更預告另一款限定版金幣將於6月隆重推出，神徒記得密切留意消息。
高露潔Smile with Anson Lo快閃限定店
另外，由5月16日至28日期間，高露潔Smile with Anson Lo快閃限定店將登陸LCX，讓大家與教主零距離打卡。快閃限定店以「Smile with Anson Lo」為主題佈置，以多個教主式甜笑擺設迷倒大家，更挑選教主最愛的粉紅色為主色調。現場特設3大打卡位，包括1：1教主人形紙牌及教主心連心打卡牆，360度全方位與教主零距離親近合照，現場更可進行「個人化の牙齒美白Test」小遊戲，讓你找到自己的美白專屬配搭。已於5月3日至5日網上預購限量版的顧客，於活動網頁憑單登記後可攜同產品到快閃限定店，享受獨家免費刻名服務。
日期︰2023年5月16日至28日
時間︰11:00am – 9:00pm
地點︰Oasis 3, LCX (九龍尖沙咀海港城海運大廈三階)