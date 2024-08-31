福岡親子遊行程｜海中之道放電之選 齊坐小火車/騎熊貓/水上樂園玩水

海中之道是福岡當地一個連島沙洲，其中海濱公園可說是福岡必到的親子景點，開放面積多達260公頃，等同近14個維園之大！場內5大重點必去行程，包括有多個陸上玩樂設施，小朋友可大玩小火車、迷宮等；亦有羊駝、袋鼠、水豚等小動物；甚至可到水上樂園玩水消暑！大人細路同樂，絕對是親子渡假勝地。

租單車 親子共遊 場內空間大，單靠腳行隨時腳都跛！西口付費入園後，即可見到租賃單車的攤位，大人細路尺寸都有，包括設有輔助轆的單車、也有雙人甚至三人單車，小朋友自己騎或坐後座都可以，整個園區都有單車徑，相當安全，一齊踩單車看風景也溫馨。

兒童廣場 坐小火車、大玩迷宮、騎熊貓！ 小朋友最愛玩車車，付費入場後沿路行入的兒童廣場，有一個「日本名車歷史館」，即見到有大量兒童電動車可供「駕駛」，入100円即可體驗巴士司機、揸消防車、麵包超人，甚至騎大熊貓及大獅子！亦可選擇親子共乘高卡車，由家長開車帶小朋友兜風！旁邊亦有小火車及小型迷宮，小朋友絕對玩到不願走。

動物之森 親親小動物 離開兒童廣場，行一段路即到達動物之森，可近距離接觸羊駝、袋鼠、水豚、綿羊等多種溫和小動物，可摸亦可餵食，是親親小動物的難得機會。 露天水上樂園 玩水消暑 超刺激滑梯 動物之森旁，有個夏日限定的露天水上樂園，有多達6個池，有淺水區、有玩樂區，也有刺激的超長滑梯區及恐龍噴水區！年紀較輕的可以留在嬉水池邊踢踢水、玩玩滑梯等消消暑，大一點則可挑戰超長旋轉滑梯，刺激又好玩！旁邊一區更有2隻大恐龍，會定時定候噴水，非常搞笑。

海洋世界海之中道 走出海中之道海濱公園，另一個巨大建築，是2017年重新裝修後開幕，以「九州之海」為主題的海洋館——海洋世界海之中道，園內展示將近3萬隻海洋生物。館內分為10大區域，重現九州地區從外洋到近海等各種海中生態，極富教育性！場內亦有世界級全景水槽，超大落地玻璃讓你睇個過癮，每天均會上演海豚表演及外洋大水槽的餵食秀，相當精彩。

同場加映：The Luigans Spa & Resort酒店 作為一站式渡假區，海中之道小島上有一間大型渡假式酒店，全部房間均可觀賞海景，更可在草地旁BBQ，讓你chill住過一日。筆者一行人當日去到更撞正有煙花，看著煙火就在你眼前爆發，相當浪漫。不過留意酒店交通不便，方圓百里內外僅有一間面積極小的便利店，且酒店收費貴、名目多又雜，居然要離開時才收取宿泊稅（訂房網站價錢居然不包嗎！）最好還是選擇其他酒店吧。