福岡親子遊6大行程介紹：遊樂場攀爬/波波池/與雞仔互動/職業遊戲體驗

福岡之所以能成為暑假親子遊熱點，定有其個人之處！事實上，當地的確擁有不少kids friendly的設施，除每間超市都有車車購物車供小朋友「駕駛」、到處都有兒童餐及餐具外，更有不少有趣景點，值得親子同遊！以下介紹6大福岡親子遊行程，小朋友可大玩攀爬架、充氣城堡迷宮、波波池等設施，更可與小雞、小兔、貓頭鷹互動抱抱，甚至扮演空姐、快餐店員工等，不同年紀都能樂在其中！
1.Ninja park
家人在商場「血拼」中，同行小朋友總要好好放電！在日本各地設有多間分店的Ninja park也是個不錯選擇。這間位處福岡「MARK IS 福岡 Momochi」的百道店於今年6月14日才新開張，設施勁新淨，除幼兒適合的波波池及滑梯外，亦有跳彈床，以及難度較高的攀石牆、吊環、跳箱等，可供年紀較大的中童或成人挑戰，更有幾乎直線的巨大扭曲牆壁，助跑後衝前，比賽誰碰得更高！但入場必須購買店內特製防滑襪，並需注意地下全屬硬地，無舖任何軟墊，要小心受傷！
Ninja park地址︰福岡百道3樓
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2.運動遊樂場 NOBOLT
作為日本最大規模的室內運動競技遊樂場，NOBOLT佔地多達4,000平方米，樓高20米，集攀爬、繩索、充氣城堡、波波池等設施於一身！其中繩索山高達4層樓高，大小朋友可挑戰登頂，亦可大玩「過山車」！另有多道不同形式的攀爬牆、彈床、籃球競技，以及體感賽車遊戲等，相當好玩。年紀較少的小朋友則可到寶寶區，大玩波波池投籃及滑梯等，滿足不同年紀小朋友。遊樂場位處福岡海購城瑪麗諾亞Outlet，小朋友放電之餘，大人亦可分批進內購物，大人細路都滿載而歸！
NOBOLT地址︰福岡県福岡市西区小戸2-10-76
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3.Moff animal cafe
運動型遊樂場級數太高，小朋友放電之餘，爸媽都夠累了，是時候來點輕鬆玩意！連鎖式經營的Moff animal cafe，在日本國內設有多間分店，入場費1200円（60港元），連380円（19港元）的飲料吧，即可任飲場內飲品（4歲以上700日圓），兼近距離接觸小雞、小兔、陸龜、蜥蝪、貓頭鷹等多種動物，自助付200円即可領取一份飼料，讓小朋友嘗試餵食，更可讓小朋友抱抱小雞仔，互動超可愛！對孩子來說也是個教學體驗！
Moff animal cafe地址︰福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 MARKIS 福岡ももち3F
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4.Kidzania
小朋友最愛扮鬼扮馬，角色扮演就最適合他們！在福岡Lalaport的Kidzania，只需支付4,300日圓（215港元）起，即可大玩5小時，體驗做空姐、消防員、醫生、快餐店員，甚至新聞報道員、攝影師等近百種工作，更有真實設備和工具使用，讓孩子親身體驗各種工作及服務，事後更可把成品以DVD形式帶回家，製作的Pizza、壽司等也可試食！寓學習於娛樂，香港分店亦將開幕，好期待啊！
Kidzania地址︰福岡縣福岡市博多區那珂6丁目23-1
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5.Sanrio Characters Dream!ng Park
如果小朋友剛好喜歡Sanrio角色，此處必定要朝聖！位於福岡市「 BOSS EIZO FUKUOKA 」商場的Sanrio Characters Dream!ng Park，場內周圍都見到Sanrio標誌性的可愛角色，好似Melody、Kuromi、Hello Kitty等，更有不少官方精品出售，以及各種主題遊戲，更可同角色合照！小朋友見到偶像一定好開心，銀包要出血了！
Sanrio Characters Dream!ng Park地址︰福岡県福岡市中央區地行濱2-2-6
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6.豪斯登堡
位於長崎縣佐世保市的「豪斯登堡」，是九州最著名的樂園之一，由福岡市區開車前往預計約2小時，車程長，但絕對值得一去！皆因園區以歐風為建築造景，更種有大片鬱金香、太陽花花海，配上風車景色，讓你仿如置身荷蘭！園內更有投影遊戲「光之幻想城」、恐龍森林、天空之城等，可以體驗在森林內密室逃脫及溜索，每年夏天也特設水上王國，場內有多條水上滑梯及波波池，包括全日本最長、長達100米的滑水道，另有50個吹氣水上設施，有齊滑梯、平衡木、彈床等。夜晚亦可在水中觀賞燈光秀及煙花，抵玩過迪士尼！
豪斯登堡地址︰1-1 Huis Ten Bosch Machi, Sasebo, Nagasaki 859-3243日本