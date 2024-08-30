福岡親子遊6大行程介紹：遊樂場攀爬/波波池/與雞仔互動/職業遊戲體驗

福岡之所以能成為暑假親子遊熱點，定有其個人之處！事實上，當地的確擁有不少kids friendly的設施，除每間超市都有車車購物車供小朋友「駕駛」、到處都有兒童餐及餐具外，更有不少有趣景點，值得親子同遊！以下介紹6大福岡親子遊行程，小朋友可大玩攀爬架、充氣城堡迷宮、波波池等設施，更可與小雞、小兔、貓頭鷹互動抱抱，甚至扮演空姐、快餐店員工等，不同年紀都能樂在其中！

1.Ninja park

家人在商場「血拼」中，同行小朋友總要好好放電！在日本各地設有多間分店的Ninja park也是個不錯選擇。這間位處福岡「MARK IS 福岡 Momochi」的百道店於今年6月14日才新開張，設施勁新淨，除幼兒適合的波波池及滑梯外，亦有跳彈床，以及難度較高的攀石牆、吊環、跳箱等，可供年紀較大的中童或成人挑戰，更有幾乎直線的巨大扭曲牆壁，助跑後衝前，比賽誰碰得更高！但入場必須購買店內特製防滑襪，並需注意地下全屬硬地，無舖任何軟墊，要小心受傷！

Ninja park地址︰福岡百道3樓