數據科普｜《怪奇物語4》死機 或是 Netflix 好消息

都是大壞蛋維克納(Vecna)的錯！Netflix 熱門劇集《怪奇物語》(Stranger Things)第四季下半部於美東時間7月1日凌晨3點左右上線，粉絲們熱烈期待最後兩集與維克納的激戰，當他們熬夜開始觀看大結局後不久Netflix就死機了，可幸情況在半小時內得到解決。 《怪奇物語》是出自達弗兄弟(Duffer Brothers)手筆，他們倆是這齣轟動一時的科幻恐怖劇集的創作者和執行製片人。故事背景設定在八十年代印第安納州一個叫霍金斯的虛構小鎮，講述通往「顛倒世界」(Upside Down)的傳送門經一次實驗開啟，自此「顛倒世界」的怪物便逐漸滲透到整座小鎮，令小鎮周圍發生許多超自然事件。每季故事主線都是圍繞着一群少年與一位具有超能力的少女聯手對抗怪物，包括惡魔、奪心魔和第四季的大壞蛋叫維克納的惡魔。對於龍與地下城(Dungeons & Dragons)的玩家來說，維克納是一個耳熟能詳的名字，它被評為最壞的反派。

《怪奇物語》第四季上半部在5月27日上線，劇情比前幾季更黑暗更刺激，在上線後的首四周便錄得7.8億小時的觀看時長，超越《布里奇頓家族》(Bridgerton)(《柏捷頓家族：名門韻事》)第二季的6.6億小時，成為Netflix英語劇集收視冠軍。非英語連續劇收視冠軍是《魷魚遊戲》(Squid Game)，它首28天的觀看時長為16.5億小時。我在這裏利用社媒討論量來做一個比較，《怪奇物語》第四季、《魷魚遊戲》和《布里奇頓家族》(《柏捷頓家族：名門韻事》)第二季上線後首28天的社媒討論量分別為261萬、241萬和70萬。看來《怪奇物語》第四季更能吸引觀眾，很有機會取代《魷魚遊戲》的冠軍位置。 角色發展一直是《怪奇物語》最為引人入勝的地方，帶來很多的社媒討論。利用主題集群分析我也看到這個情況。第四季最為突出的角色是Steve Harrington和Eddie Munson。

利用主題集群分析《怪奇物語》第四季最為突出的角色是Steve Harrington和Eddie Munson。｜來源：TOCANAN數據