數據科普｜《怪奇物語4》死機 或是 Netflix 好消息

Steve在第一季以一位前高中運動員的身份出現,角色最初就是個混蛋,在過去的幾季觀眾看到他的成長。不知何故,Steve最終總是成為劇中少年群組的保母,他非常保護那批孩子,擊退怪物成為終極英雄。Eddie在第四季才首次亮相,他古怪瘋狂,是個典型高中壞孩子,他搞了一個「地獄火俱樂部」經常欺負比他年紀小的同學。劇情發展讓觀眾看到他善良的一面,到了最後幾集他有幾個出色的演出,在屋頂表演了一幕史詩級Metallica的Master of Puppets重金屬結他獨奏,為了拯救小鎮願意犧牲自己的生命。他臨終的一句「這次我沒有逃避」(didn't run away this time)震撼粉絲,令社媒上充斥著相關的討論。

4月19日Netflix表示,因通貨膨脹、俄烏戰爭和激烈的競爭導致用戶十多年來首次負增長。《怪奇物語》第四季上半部於5月27日上線,時間落在第二季,而下半部上線時間則是7月1日,可把喜歡這劇集的觀眾帶進第三季。那會否是 Netflix 選擇將劇集拆成上下兩部上線的原因,大家好好思考一下吧。

文:劉偉良(Eden) /

社交媒體商業應用公司天勤

(Tocanan)首席執行官