網上熱話｜內地女身穿哥特風格裙被拒入米蘭教堂 仲用一事口硬稱：我沒有問題

內地女穿哥特打扮被拒入米蘭教堂感不忿:已經是淡妝了!

該名內地女生以「米蘭大教堂工作人員要我原地卸妝脫lo裙」為題於網上發文,指米蘭大教堂電梯登頂處的工作人員要求她「remove your makeup and take off your dress」,並稱職員「擺著一副英語不好的表情拒絕向我解釋原因」。她亦強調自己買米蘭大教堂門票的時候看了注意事項所以她根據要求穿了平底鞋、沒有戴帽子、沒有穿魚骨裙撐、裙長也過膝蓋、遮住了肩膀手臂、沒有攜帶陽傘、沒有背大雙肩包,「我平常的妝容比那天(如圖)濃很多,我喜歡在臉上花蜘蛛網、十字架之類的圖案,但是那天完全沒畫」,似乎對此感到十分冤枉。