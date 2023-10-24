網上熱話｜內地女身穿哥特風格裙被拒入米蘭教堂 仲用一事口硬稱：我沒有問題

旅行時想悉心打扮自己於不同景點留下倩影當然沒有問題，但可去到某些特定景點，例如教堂或寺廟便要小心身著有否尊重該場合了。早前就有一名內地女生，以哥特式的打扮遊覽米蘭大教堂。她先於門口打卡，後想以門票入場時卻被職員阻止。她感不忿，於是網上分享經驗想得網民安慰，但卻反被網民大鬧。而她面對眾多批評，卻仍用一事口硬地稱「我沒有問題」。

內地女穿哥特打扮被拒入米蘭教堂感不忿：已經是淡妝了！ 該名內地女生以「米蘭大教堂工作人員要我原地卸妝脫lo裙」為題於網上發文，指米蘭大教堂電梯登頂處的工作人員要求她「remove your makeup and take off your dress」，並稱職員「擺著一副英語不好的表情拒絕向我解釋原因」。她亦強調自己買米蘭大教堂門票的時候看了注意事項所以她根據要求穿了平底鞋、沒有戴帽子、沒有穿魚骨裙撐、裙長也過膝蓋、遮住了肩膀手臂、沒有攜帶陽傘、沒有背大雙肩包，「我平常的妝容比那天（如圖）濃很多，我喜歡在臉上花蜘蛛網、十字架之類的圖案，但是那天完全沒畫」，似乎對此感到十分冤枉。

被網民大鬧仍用一事強調自己無錯 後來事件引發網民大量討論，但她認為自己有按官方網站的要求去打扮自己。她直指「如果他們官網有要求但我沒做到，那是我的錯，但是他們官網要求的幾項我都做到了，而且六個工作人員認為我的衣著和妝容沒有不妥我沒有問題」。