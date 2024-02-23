網上熱話｜內地男不滿香港舊版500蚊紙印有1字 網民反斥事主咬文嚼字​​：對國家文化無信心？

內地男不滿香港舊版500蚊紙印有1字 網民反斥事主咬文嚼字​​：對國家文化無信心？

每個地方的貨幣上都會印有能夠代表當地的事物，例如香港的紙幣上就印有凌霄閣​​、中銀大廈、尖沙咀鐘樓、香港文化中心​​等圖案，亦令不少人因此而收集並收藏各個款式和類型的紙幣。早前，一位內地男來港旅遊時，就被的士司機以其500蚊紙太舊的原因拒收，因而驚訝地發現原來舊版500蚊紙的左下角竟然印有1字，令其心生不忿，引來大批網民爭議。

內地男被的士司機拒收舊500蚊紙 驚揭上方印1字極不滿 自從電子消費興起，部分人群已甚少使用紙幣作交易，未知大家是否還記得、或有否留意過香港的紙幣上印有甚麼圖案或文字？早前，一位內地男生來港旅遊時，就因為手持的500蚊紙幣太舊而被的士司機拒收，亦正因如此令他留意到紙幣上的圖案和文字，並因此而以「舊版港幣上印的怎麼是…​​」為題發文。全因事主在舊版500蚊紙的左下角，發現印有「Lunar New Year」一字，令其極度不滿。

事主反被斥咬文嚼字 網民質問：對國家文化無信心？ 事主的意思疑似認為農曆新年的中國的傳統節日，因此與其沿用一直使用的「Lunar New Year」，更應該使用「Chinese New Year」，否則對「傳統」一字大不敬。帖文引來大批網民熱議，有網民就批評事主過分「咬文嚼字」，更以「文字獄」去形容他的行為，反駁指「新年英文叫什麼都沒關係」、「哪國人都可以過​​」，更嘲諷他的表現「體現出滿滿的文化不自信​​」、「就對自己國家的文化這麼沒自信嗎​​」。