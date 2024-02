網上熱話｜內地男不滿香港舊版500蚊紙印有1字 網民反斥事主咬文嚼字​​：對國家文化無信心？

事主的意思疑似認為農曆新年的中國的傳統節日,因此與其沿用一直使用的「Lunar New Year」,更應該使用「Chinese New Year」,否則對「傳統」一字大不敬。帖文引來大批網民熱議,有網民就批評事主過分「咬文嚼字」,更以「文字獄」去形容他的行為,反駁指「新年英文叫什麼都沒關係」、「哪國人都可以過​​」,更嘲諷他的表現「體現出滿滿的文化不自信​​」、「就對自己國家的文化這麼沒自信嗎​​」。

部分網民表示認同 揚言港人思想需要更新

惟亦有部分網民對他的言論表示認同,直指農曆新年「明明係中國發明的節日」,「你阿媽無教你唔係自己嘅嘢唔好搶咩?」當有網民表示自己從小都是學習「Lunar New Year」而非「Chinese New Year」時,有人就反駁道「教了兩百年又如何,發現不科學就要更新​​」、「那些說小學教的就是lunar的人,知識更新就得更新。小學好教how do you do,你現在用嗎?​​」、「lunar從科學性上來說就是個錯誤,大學課本的知識有錯都得改,別說小學了​​」。