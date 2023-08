網上熱話｜台灣藝人謝忻尖沙咀食漢堡包被拒收現金 餐廳回應被指囂張 道歉承諾會改善

台灣女星謝忻日前在社交平台透露,在香港旅遊期間,到人氣漢堡店用現金結帳時被拒,她指店員「專業但無情地說『No cash, but we accept all kinds of payments.』」由於她的信用卡放在郵輪的保險箱內,電話也沒有任何支付工具,結果要由途人代為付款。有網民就此事到食店的IG留言,豈料該台的小編以英文回應,聲稱不收現金的原因是「現在是21世紀」。