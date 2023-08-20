網上熱話｜台灣藝人謝忻尖沙咀食漢堡包被拒收現金 餐廳回應被指囂張 道歉承諾會改善

台灣女星謝忻日前在社交平台透露，在香港旅遊期間，到人氣漢堡店用現金結帳時被拒，她指店員「專業但無情地說『No cash, but we accept all kinds of payments.』」由於她的信用卡放在郵輪的保險箱內，電話也沒有任何支付工具，結果要由途人代為付款。有網民就此事到食店的IG留言，豈料該台的小編以英文回應，聲稱不收現金的原因是「現在是21世紀」。

漢堡包店道歉

漢堡包店的霸氣回應隨即引來網民炮轟，指該店不懂彈性處理之餘，小編的回應亦有欠尊重，有網民表示失望，甚至聲稱不會再幫襯。事件發酵多日後，食店今日(20日)再次回應，並就事件道歉。

該店先就早前的回應態度致歉，其後再解釋他們早於2022年11月開始，因為疫情而不收現金，店內也沒有收現金的櫃桶，但無論是堂食或是外賣，都會提醒客人不收現金的政策，門外也有貼上提示。他們又稱會虛心聆聽大家的意見，亦會讓員工盡力協助沒有電子支付工具的顧客，例如讓員工用自己的信用卡付款，再由客人用現金給員工。