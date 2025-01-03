網上熱話｜港鐵男腿張超開坦然瞓覺 港男譁然影相上傳 網民教授KO秘技

相信不少人搭交通工具時，都曾經遇上Manspread的不快經歷，所謂Manspread，意即「男性在公共交通工具上岔腿而坐」，明明一眾乘客付出同樣車費，對方卻每邊霸多0.5個位，絕對是「一人價錢，坐雙倍位，變相半價搭車」！早前一位港男在社交平台發文，指自己近日搭乘港鐵時，真的「活久見」地遇上一位「腿張開」的大叔，令他不禁拍下上傳，與一眾網民分享。

大叔港鐵腿張開 港男嘩然影相上傳 該位港男在社交平台以「活見久（活久見）， So far 見過最誇張嘅manspread」為題發文，並附上一張在港鐵拍攝的照片。Manspread的意思為「男性在公共交通工具上岔腿而坐」，簡單來說即男性在交通工具上「腿開張」，而從他所上傳的照片中，可見該名大叔的雙腿幾乎佔用每邊半個座位的闊度，筋骨可謂十分柔軟。

網民分享遇Manspread經歷 教授解決方法 發文者的照片引起網民熱議，網民紛紛留言分享自己遇上Manspread的經歷，「有一次搭地鐵隔離有個七十歲up嘅老伯，一樣隻腳抹到咁大，已經用隻腳頂一頂佢，提佢縮番，佢冇理到我，結果先搭咗一個站，佢隔離個女人倒瀉奶茶佢成隻腳都係奶茶~ 心都即刻涼晒」、「試過一嘢坐落個阿叔大髀，佢望我，我仲話好粗壯呀你，望多幾望佢驚到走咗，利申：我係仔」。