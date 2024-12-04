聖誕甜品食譜｜士多啤梨燕麥撻 、聖誕樹布甸等5款簡易教學

聖誕節當然少不了充滿氣氛的甜品，如果想吃不同種類的甜品，不妨嘗試自己製作士多啤梨燕麥撻 、聖誕樹布甸吧！以下就教大家製作5款簡易聖誕甜品，每款的做法都10分簡單，而且製成品均有聖誕節的感覺，令聖誕節更加有氣氛！ 聖誕甜品｜士多啤梨燕麥撻 如果擔心聖誕節期間吃太多，身體吃不消的話，不妨製作一款比較健康的甜品，而士多啤梨燕麥撻便是不錯的選擇！這款甜品以燕麥、乳酪和士多啤梨為主，因此較為健康，而且以紅色為主的甜品特別有聖誕感覺，最適合與家人一起分享！ 士多啤梨燕麥撻材料：（6寸為基準）

士多啤梨 260g／乳酪 160g／燕麥 55g

雞蛋 1隻／澱粉 5g／香蕉 1條

忌廉 40g／糖 5g 士多啤梨燕麥撻做法： 1.香蕉用叉子壓碎與燕麥混合後，放入模具中靜置10分鐘。

2.焗爐預熱，放入燕麥餅底以180度焗15分鐘。

3.將雞蛋、乳酪、澱粉混合均勻。

4.餅底出爐後倒入乳酪醬，再放入焗爐以180度焗18分鐘。

5.將忌廉加糖打發至倒鉤狀，然後裝入擠花袋中。

6.士多啤梨以豎切的形式分成3份，在焗好的乳酪上舖一層士多啤梨，然後放一層普通乳酪，再放一層士多啤梨，再放一層普通乳酪。

7.最後放上一圈士多啤梨，中間再用士多啤梨填平，最後擠上忌廉和放滿士多啤梨即可。 聖誕大餐食譜｜迷迭香烤雞胸/薯仔沙律/熱紅酒等5款簡易教學

聖誕甜品｜三味聖誕曲奇 聖誕節當然少不了送禮，而以聖誕曲奇作為禮物基本無人不歡，只需要更改少許配料，就可以製作多款口味的曲奇，再以聖誕相關的模具製作，整體感覺特別有聖誕氣氛。 三味聖誕曲奇材料：（約40-50塊）

牛油 160g／糖霜 60g／雞蛋 1隻

低筋麵粉 255g（每85g為一份）

抹茶粉 10g／巧克力粉 10g／生薑紅茶粉 10g 三味聖誕曲奇做法 1.軟化牛油，加入糖霜打發至蓬鬆。

2.放入常温雞蛋，繼續攪拌均勻。

3.分成三等分，再分別放入各85g低筋麵粉和三個味道的材料。

4.將材料各自攪拌均勻，搓成團狀至表面光滑。5.放入密實袋封口，用擀麵棍壓平約3mm的高度，然後放入雪櫃冷藏1小時。

6.焗爐以175度預熱，同時將雪好後的麵團取出用模具壓出形狀，再放在放好牛油紙的烤盤上。

7.放入焗爐以175度焗20分鐘至上色即可。 OREO食譜｜抹茶軟曲奇、朱古力布朗尼等5款送禮自用皆可小點心

聖誕甜品｜抹茶瑪德蓮蛋糕 近年特別流行瑪德蓮蛋糕，製作簡單之餘，稍作裝飾就可以變成多樣的可愛模樣，特別適合作為節日甜品食用。而抹茶味的瑪德蓮蛋糕就特別有聖誕氣氛，不喜歡抹茶味的話可以換上紅色的紅絲絨味，紅紅綠綠同樣可以代表聖誕！ 抹茶瑪德蓮蛋糕材料：（約12個）

蛋液120g／糖35g／牛油55g

抹茶粉8g／低筋麵粉55g

杏仁粉10g／梳打粉2g

白朱古力 適量／紅莓乾 適量 抹茶瑪德蓮蛋糕做法 1.蛋液加糖攪拌均勻。

2.篩入低筋麵粉、杏仁粉、抹茶粉和梳打粉，以z字型攪拌均勻。

3.加入液化牛油攪拌均勻。

4.用保鮮紙貼面，密封後放入雪櫃冷藏至少1小時。

5.從雪櫃取出回溫半小時，輕輕攪拌裝入擠花袋。

6.模具噴少許油後擠入麵糊至八分滿，輕輕震走表面的氣泡。

7.焗爐以180度預熱，焗18分鐘取出。

8.放涼後倒上溶化後的白朱古力液，灑上弄碎後的紅莓乾即可。 甜品食譜｜焦糖雞蛋布丁、抹茶布丁、紅茶奶凍等5款教學 冇免焗爐都整到！

聖誕甜品｜抹茶士多啤梨拿破崙 拿破崙屬於比較難以製作的甜品，但其實簡單利用手抓餅的餅皮，就可以省卻製作餅皮的時間，瞬間變成簡單而製的甜品！而加入了抹茶和士多啤梨兩種紅紅綠綠的元素，整個甜品就充滿聖誕氣氛！若果不喜歡抹茶味，那麼去除抹茶粉即可，即使是白色的忌廉，配上紅色的士多啤梨亦有聖誕節的感覺。 抹茶士多啤梨拿破崙材料： 原味手抓餅 3塊／忌廉 120g

抹茶粉 15g ／代糖15g

士多啤梨 5-6粒 抹茶士多啤梨拿破崙做法 1.將6寸圓型模具壓在手抓餅上，照著剪出圓形。

2.用杯子在手抓餅中間壓出圓形變成冬甩狀，然後用叉子在手抓餅上戳洞。

3.焗爐以185度預熱，然後分開放入3塊手抓餅 焗10分鐘。

4.忌廉加入抹茶粉和代糖打發至堅挺有倒鉤備用。

5.取出焗好的手抓餅，以一層手抓餅做底，然後加上抹茶忌廉，再放上切好的士多啤梨，然後放上另一層手抓餅，繼續重複剛才步驟疊加即可。 如何表白成功？13句難被拒絕的示愛語錄 情人節脫單必睇