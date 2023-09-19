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職場
2023-09-19 11:00:00

病假｜最癲請Sick Leave原因:隻貓唔開心 盤點5大最被僱主接納SL原因

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咩病請Sick Leave最被僱主接納？

咩病請Sick Leave最被僱主接納？

香港打工仔出名捱得，但總有累倒生病的時候，大家試過以甚麼理由請病假 (Sick leave) 呢？有打工仔分享自己聽過最離譜的請SL理由：「急性落枕…即係瞓捩頸」、「隻貓唔開心要陪佢」 、「打爛鬚後水，碎片割傷膝頭」、「個同事烏低身執野既時候，枱面有個吉既透明file跌左落黎掂到個頭，即時訓低叫哂救命，最尾call白車送院」等各式各樣的理由。其實普遍公司都會為員工提供每月2天的有薪病假福利，但有哪些請病假理由較容易被僱主接受及批淮？

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

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有醫療保健機構就曾進行研究，訪問了2,500位僱主及僱員，總結出最合理的請病假原因頭5位，結果如下：

第5位：偏頭痛

偏頭痛雖無表面病徵，疼痛威力卻會為患者帶來很大痛苦，嚴重更會無法工作，拖慢工作進度，甚至造成工作頻出錯。然而，普遍僱主認為吃止痛藥就能紓緩問題，因此只有約3成6人接受此請假理由。

第4位：細菌感染

「細菌」聽起來可大可小，加上細菌感染的範圍很闊，不僅是傷口會細菌感染，雙眼可以細菌感染，喉嚨痛亦可統稱為細菌感染，可說是「好使好用」的「萬能Key」藉口，所以有約5成3僱主接受以此作為請假理由。

頭暈｜眩暈疾病包括梅尼爾氏症、前庭型偏頭痛及椎基底動脈循環不全。（am730製圖） 頭暈｜眩暈疾病包括梅尼爾氏症、前庭型偏頭痛及椎基底動脈循環不全。（am730製圖） 頭暈｜眩暈疾病包括梅尼爾氏症、前庭型偏頭痛及椎基底動脈循環不全。（am730製圖） 頭暈｜眩暈疾病包括梅尼爾氏症、前庭型偏頭痛及椎基底動脈循環不全。（am730製圖）

第3位：流感

流感可同時出現多種病徵，例如流鼻水、頭痛、發燒、全身乏力等，全部均會令患者沒有精神及體力工作，影響工作效率，而且具傳染性，可令同事集體生病，所有此理由被接近6成的僱主接受。

第2位：肚屙

肚屙的潛台詞就是「離不開馬桶」，除非要求員工在廁所工作，否則還是留在家中休息最合適，所以約7成僱主接受因肚屙而請假。

肚痛穴位按摩（am730製圖） 肚痛穴位按摩（am730製圖） 肚痛穴位按摩（am730製圖） 肚痛穴位按摩（am730製圖）

第1位：作嘔

作嘔與肚屙有異曲同工之妙，不但使人無法專注工作，一旦勉強工作，隨時可能吐出來，污染整個Office，自己尷尬之餘又影響其他同事工作，故以7成3僱主接受的結果登上榜首。 

7招預防急性腸胃炎（am730製圖） 7招預防急性腸胃炎（am730製圖） 7招預防急性腸胃炎（am730製圖） 7招預防急性腸胃炎（am730製圖） 7招預防急性腸胃炎（am730製圖）
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「射波文化」在蔓延？

不過，部分人就會「善用」病假換假期，有外國公司曾訪問1,000名員工，發現有3分1員工曾扮病請病假，主要原因是想休息和放鬆，其次是想與家人共度時間，最後是做跑腿及處理個人事務。

結果亦顯示這可能與工作滿意度有關，當員工愈不滿意自己的工作，就愈傾向扮病逃避工作。另外，亦可能與公司規模、風氣有關，例如一些大公司或公共機構，只要跟足規矩請假，就不會有手尾跟，猶如「無皇管」，員工便更理所當然地「射波」；當一家公司存在大量「射波慣犯」，加重其他同事的工作負擔時，而其他同事不願執手尾，便會加入「射波」行列，令「射波」風氣持續蔓延，除了損害團隊士氣，更會與同事、上司交惡，影響職途發展。  

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扮病請假去旅行 原來可能犯法！

有人甚至會扮病去旅行，但此舉隨時可能惹禍上身，不但「飯碗不保」，甚至可觸犯法例！ 

根據香港勞工法例，雖然無列明病假期間可否出境旅遊，卻清楚列明：如果僱員在與其僱傭有關的事宜上，故意不服從僱主合法合理的命令、行為不當、欺詐、不忠實，或慣常疏忽職責，僱主可即時解僱僱員，而無須預先通知或給予代通知金。

因此，若果員工的病假屬有薪病假，而公司又質疑員工有意欺騙公司的有薪病假，便可以誠信問題要求員工作解釋，或向其展開調查，如果屬實，有機會被即時解僱，嚴重更可能需負上欺詐罪等刑事責任。2019年，就有一名女護士找人代看醫生及取病假紙，以請連續病假，卻遭人揭發身處泰國，結果因串謀訛騙罪而被判社會服務令80小時，並需向醫管局賠償逾2510元，更要面對醫管局及香港護士管理局的聆訊，或會因而被吊銷護士執照。

管理層勿假設員工扮病、提供彈性上班措施

雖然有人會濫用病假，但如果公司本身提供有薪假期，建議公司管理層應視之為福利，切忌先入為主，假設下屬扮病請假；亦不宜因此一下子將病假制度收緊太多，否則可能令下屬反感，破壞雙方關係，甚至引發辭職潮。

面對一些頻繁請病假的同事，主管或HR不妨嘗試制定彈性上班安排，避免員工因個人事務而請病假；如要修改病假政策，亦應配合關懷軟手段，衡量員工工作表現、身體狀況、行業人才需求等因素，避免影響團隊士氣。

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