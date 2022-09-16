萬聖節2022｜海洋公園x AXA安盛「哈囉喂全園祭2022」 9月17開鑼 要呢個價先玩到鬼屋？

一年一度萬聖節即將來臨，海洋公園x AXA安盛「哈囉喂全園祭 2022」將於9月17日至10月31日期間舉行。今年以元宇宙為主題，首度推出哈囉喂線上體驗遊戲，下載應用程式，即可隨時隨地玩轉哈囉園宇宙。
萬聖節2022｜聯乘推線上體驗遊戲App 必玩3大驚嚇體驗
由AXA安盛冠名贊助，「海洋公園哈囉喂全園祭 2022」將帶你遊走現實與虛擬世界之間，開展一個前所未見的刺激旅程！
今年海洋公園夥拍Adventure in Reality（AiR）首度推出哈囉喂線上體驗遊戲，只需在Apple App Store 或Google Play下載AiR遊戲應用程式，即可隨時隨地玩轉哈囉園宇宙。
今年一共有4個驚嚇體驗
【AEON Credit Service呈獻：潛逃太凶艙】
準備登上潛逃太凶艙與外星人碰面，並在這個與世隔絕的驚魂迷宮衝出重圍，力拼生存！
【馬百良葯廠呈獻：惡靈廢墟】
惡靈廢墟將會變成玩家的戰場，你會穿越陰森超市、荒廢地盤和狹窄後巷，找尋靈符封印鬼王。透過AiR 內的靈探程式，每日首44位成功封印鬼王的靈探神手更可解鎖園宇宙寶物。
【秦陵大逃脫】
另一大寶物則藏於神秘陰森的【秦陵大逃脫】內，暗黑古墓中危機四伏，你可能會被困於錯綜複雜的秘道，迷失於流沙、鐵牢等重重機關中。
【衛訊呈獻：咒偶】
來到【衛訊呈獻：咒偶】，切記別亂碰詭異的娃娃公仔，皆因含怨而死的孩子已化成鬼嬰，於荒廢的大宅中陰魂不散，企圖將闖入者一一禁錮在屋內！
以上一系列刺激景點將於10月14日以自選付費方式登場。
當然少不了與嘩鬼們打卡！一系列鬼魅裝置將於9月17日起進駐海洋公園哈囉喂園宇宙。別忘記到高峰樂園廣場近距離與高大威猛的【哈囉喂南神殿下】及其一眾南瓜手下「喪」影打卡，一起炸爆萬聖墓園！想留低最美一面，可到海濱樂園廣場加入【晝夜鬼魅時分】熱舞狂歡萬聖節夜間派對
萬聖節2022｜像素恐佈世界+萬聖節親子派對 親子打卡必去！
此外，大家亦可於9月17日起率先透過AiR手機應用程式探索虛擬園宇宙，營救遊戲中的五個「元住民」主角，並先蒐集任務物品，隨後走進海濱樂園廣場的【億世家“好盞鬼電器”呈獻：「格」新園宇宙】，與其他玩家一起驅逐入侵者，阻止他們將所有事物瓦解為成千上萬的像素粒粒！
更多虛擬實境遊戲體驗將於9月30日起等你解鎖，只需掃瞄隱藏在這個景點不同角落的metaverse gateway，跳入虛擬世界，便可絕地反擊，挑戰更多不同任務，阻止亂象蔓延。記住在決戰前為你的手機充電！
萬聖節派對當然不少得大小朋友同樣啱玩的特別體驗。小朋友可於【嘩鬼細路大本營】學畫哈囉喂面部彩繪，變身成為萌爆嘩鬼，扮鬼扮馬玩餐飽。大家亦可於【開心鬼畫符】攤位讓專業化妝師在面部或手臂畫上型絕全場的精緻彩繪。
萬聖節2022｜成人門票$360 玩鬼屋要額外收費
成人入場門票為$360，送港幣$30購物電子現金；小童(3至11歲)為$216，可無限次進入所有哈囉喂全園祭景點，玩盡日夜景點設施，但不包括惡靈廢墟、咒偶、潛逃太凶艙、秦陵大逃脫。
想玩哈囉喂設施，就需要額外買哈囉喂景點組合門票，分為「屍」家景點組合門票($280)及「腥」級景點組合門票($380)兩款。其中「屍」家景點組合門票可進入3個指定哈囉喂全園祭景點，包括潛逃太凶艙、秦陵大逃脫、惡靈廢墟，每間一次。而「腥」級景點組合門票兩款，則可進入4個指定哈囉喂全園祭景點，包括潛逃太凶艙、秦陵大逃脫、惡靈廢墟及咒偶，每間一次。換言之，想入去玩鬼屋，至少需要$640才可以入場。
海洋公園 x AXA安盛「哈囉喂全園祭2022」日間體驗將於2022年9月17日至10月31日期間舉行（逢星期二及三除外，2022年10月4日照常營業）；而日連夜驚嚇體驗（包括表演及其他體驗）將於2022年10月14、15、16、21、22、23、28、29、30及31日舉行。組合景點門票將於9月23日起發售。