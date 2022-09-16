萬聖節2022｜海洋公園x AXA安盛「哈囉喂全園祭2022」 9月17開鑼 要呢個價先玩到鬼屋？

一年一度萬聖節即將來臨，海洋公園x AXA安盛「哈囉喂全園祭 2022」將於9月17日至10月31日期間舉行。今年以元宇宙為主題，首度推出哈囉喂線上體驗遊戲，下載應用程式，即可隨時隨地玩轉哈囉園宇宙。

萬聖節 2022 ｜聯乘推線上體驗遊戲 App 必玩 3 大驚嚇體驗

由AXA安盛冠名贊助，「海洋公園哈囉喂全園祭 2022」將帶你遊走現實與虛擬世界之間，開展一個前所未見的刺激旅程！

今年海洋公園夥拍Adventure in Reality（AiR）首度推出哈囉喂線上體驗遊戲，只需在Apple App Store 或Google Play下載AiR遊戲應用程式，即可隨時隨地玩轉哈囉園宇宙。

今年一共有4個驚嚇體驗

【 AEON Credit Service 呈獻：潛逃太凶艙】

準備登上潛逃太凶艙與外星人碰面，並在這個與世隔絕的驚魂迷宮衝出重圍，力拼生存！

【馬百良葯廠呈獻：惡靈廢墟】

惡靈廢墟將會變成玩家的戰場，你會穿越陰森超市、荒廢地盤和狹窄後巷，找尋靈符封印鬼王。透過AiR 內的靈探程式，每日首44位成功封印鬼王的靈探神手更可解鎖園宇宙寶物。

【秦陵大逃脫】

另一大寶物則藏於神秘陰森的【秦陵大逃脫】內，暗黑古墓中危機四伏，你可能會被困於錯綜複雜的秘道，迷失於流沙、鐵牢等重重機關中。

【衛訊呈獻：咒偶】

來到【衛訊呈獻：咒偶】，切記別亂碰詭異的娃娃公仔，皆因含怨而死的孩子已化成鬼嬰，於荒廢的大宅中陰魂不散，企圖將闖入者一一禁錮在屋內！

以上一系列刺激景點將於10月14日以自選付費方式登場。

當然少不了與嘩鬼們打卡！一系列鬼魅裝置將於9月17日起進駐海洋公園哈囉喂園宇宙。別忘記到高峰樂園廣場近距離與高大威猛的【哈囉喂南神殿下】及其一眾南瓜手下「喪」影打卡，一起炸爆萬聖墓園！想留低最美一面，可到海濱樂園廣場加入【晝夜鬼魅時分】熱舞狂歡萬聖節夜間派對