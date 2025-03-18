蔬果保存方法｜生菜 菜心宜原封放雪櫃 紅蘿蔔 番薯存放通風乾燥地方

不少人都有在家煮食的習慣，而儲存蔬菜的方法特別重要，需要用正確的方法才可以延長蔬果的壽命。以下就教大家根莖類如蘿蔔、蓮藕、葉菜類如生菜、菜心、花菜類如西蘭花、椰菜花、芥蘭，和果菜類如茄子、青瓜、粟米，4大類蔬果及6款常吃蔬果的保存方法，讓買回家中的蔬果不會因為儲存不當而浪費。

蔬果保存｜根莖類

根莖類的蔬菜有蘿蔔、蓮藕、番薯、洋蔥等，儲存的時間較長，不過並不適合冷藏或預先清洗，放在雪櫃反而容易有腐爛、發芽等現象，因此直接放在陰涼處便可以存放一個星期左右。

蔬果保存｜葉菜類

葉菜類屬於比較容易腐壞的蔬菜，一般包括白菜、生菜、菜心等帶有葉狀的蔬菜，而葉菜類建議保存在0至4度的環境中，一般存放限期為兩天左右。如果本身蔬菜帶有包裝，建議原封不動放入雪櫃冷藏，反之則建議先去除泥垢及腐壞的部分，然後放入保鮮袋中保存。