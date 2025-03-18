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生活
2025-03-18 13:15:00

蔬果保存方法｜生菜 菜心宜原封放雪櫃 紅蘿蔔 番薯存放通風乾燥地方

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生活冷知識｜儲存得宜助延長蔬果壽命！10種常見蔬果保存方法

生活冷知識｜儲存得宜助延長蔬果壽命！10種常見蔬果保存方法

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不少人都有在家煮食的習慣，而儲存蔬菜的方法特別重要，需要用正確的方法才可以延長蔬果的壽命。以下就教大家根莖類如蘿蔔、蓮藕、葉菜類如生菜、菜心、花菜類如西蘭花、椰菜花、芥蘭，和果菜類如茄子、青瓜、粟米，4大類蔬果及6款常吃蔬果的保存方法，讓買回家中的蔬果不會因為儲存不當而浪費。

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蔬果保存｜根莖類 

根莖類的蔬菜有蘿蔔、蓮藕、番薯、洋蔥等，儲存的時間較長，不過並不適合冷藏或預先清洗，放在雪櫃反而容易有腐爛、發芽等現象，因此直接放在陰涼處便可以存放一個星期左右。

蔬果保存｜葉菜類 

葉菜類屬於比較容易腐壞的蔬菜，一般包括白菜、生菜、菜心等帶有葉狀的蔬菜，而葉菜類建議保存在0至4度的環境中，一般存放限期為兩天左右。如果本身蔬菜帶有包裝，建議原封不動放入雪櫃冷藏，反之則建議先去除泥垢及腐壞的部分，然後放入保鮮袋中保存。

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不是所有蔬果都適合放在雪櫃中保存。 根莖類的蔬菜其實放在陰涼通風處儲存即可。 葉菜類蔬菜適合放在雪櫃裏保存。

蔬果保存｜花菜類 

西蘭花椰菜花、芥蘭等都屬於花菜裏的蔬菜，而花菜類的最佳保存溫度為0度，一般可以放在雪櫃中儲存三至四星期。由於雪櫃會吸收花菜類蔬菜的水份，因此建議可以先將花蕾浸水，再放入密實袋中冷藏，以保持最佳的食用效果。

蔬果保存｜果菜類 

果菜類蔬菜指茄子、青瓜、粟米、南瓜等呈果實型的蔬菜，其最佳保存溫度為8至10度左右，一般可以存放一個星期左右，建議放入保鮮袋或密實袋後冷藏即可。

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蔬果保存｜馬鈴薯

薯仔（馬鈴薯）屬於根莖類的蔬菜，因此建議放在陰涼乾燥處，而將蘋果和馬鈴薯放在一起可以幫助抑制馬鈴薯發芽的情況。切記千萬不要放入雪櫃，以免加速發芽的問題。

蔬果保存｜南瓜/冬瓜 

南瓜冬瓜都是果菜類的蔬菜，不過如果在沒切開的情況下，建議可以直接放在陰涼乾燥處，基本上可以放兩星期左右。而切開後則建議先把瓤挖掉，再用保鮮紙包好放在雪櫃冷藏，一般可以保存2至3天左右。

馬鈴薯並不適合放在雪櫃中儲存。 南瓜同樣放在陰涼處儲存即可。 冬瓜放在陰涼乾燥處可以保存一段長時間。

蔬果保存｜番茄

購買回家後先不要用水清洗，而是將番茄反轉，蒂部呈下的狀態放在陰涼通風處，即可保存一星期左右。 切記不要將番茄重疊擺放，以防加快重疊部分腐爛的速度。

蔬果保存｜洋蔥 

直接將洋蔥放在陰涼乾燥的通風處便可以儲存很長的一段時間，反之如果放在膠袋或雪櫃，則容易因為潮濕或不通風而造成變質、發芽等情況。

建議不要將番茄重疊擺放。 如果購買回家的洋蔥已經沒有外皮，則建議用保鮮紙包好放入雪櫃冷藏。 原個洋蔥則可以在陰涼乾燥處放置一段時間。

蔬果保存｜紅蘿蔔 

紅蘿蔔屬於可以存放一段長時間的蔬菜，只要將紅蘿蔔直接放在通風乾燥處即可。如果已經將紅蘿蔔切開，則建議用保鮮紙包好雪藏，以延長水靈的狀態。 

蔬果保存｜番薯 

番薯放在雪櫃冷藏容易造成發黑、發芽等問題，因此直接放在放在陰涼通風乾燥的地方即可，一般可以保存1星期左右。

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未切開的紅蘿蔔可以直接放在陰涼乾燥處。 番薯不適合放入雪櫃保存。 如果購買回家的蔬果本身就帶有包裝，可以直接原裝放進雪櫃內。
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