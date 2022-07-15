見字飲水｜補充水分防中暑！盤點夏天飲水6大健康原則 飲得太急都唔得？

夏天需要多飲水才可以防止脫水或中暑問題，除了每天要喝八杯水外，還有一些飲水的原則需要遵守。以下就盤點夏天飲水六大健康原則，讓大家可以最有效地補充水分，精神健康地渡過夏天！

見字飲水｜讓喝水成為習慣 最基本的喝水原則，便是不要等到口渴才喝水，由於大腦對於水份的感應會延遲，當感到口渴的時候，其實身體已經處於嚴重缺水的狀態。若果在夏天的時候口渴才喝水，有機會會錯過身體補充水份的最佳時機，容易造成脫水或中暑問題，因此要讓喝水成為習慣，讓身體時刻處於水份充足的狀態。

見字飲水｜按照體重/尿液顏色喝水 大部份人都認為一天需要飲用8杯水，而對成人來說，每日最基本的喝水量為1500~2000毫升，或是可以按照體重計算，飲水量算式為體重(公斤) x33，即等於一天的所需飲水量。而在正常的新陳代謝下，人體每日大約會排出至少1000毫升的尿液，以幫助身體排毒。一般而言，尿液顏色呈淡黃色，若顏色偏淺可能代表喝水過多，顏色偏深色則代表需要補充水分，因此可以按尿液顏色攝取水分。

見字要飲水｜飲料不計入飲水量 不少人都喜歡飲用奶茶、咖啡、碳酸飲品等有味道的飲品代替一般清水，但實際上飲料都不可以計入飲水量，反而飲用過多飲料的話需要加倍飲水量來中和。以成年人每日約需攝取2000毫升的飲水量為例，如果當日飲用了500毫升的飲料，那麼該日的飲水量便會是2000+ (500x1.5)，即2750毫升。

見字要飲水｜不宜飲用久置的水 有些人因為沒有飲水的習慣，需要花一整天才可以飲光全部水，但開水久置後，其中所含氮的有機物會不斷被分解成亞硝酸鹽，長期放置在空氣中亦會有細菌、塵埃污染的機會，因此建議飲用只煲滾過一次，放置不超過24小時的水。

見字要飲水｜不宜太快太急 口渴的時候總會特別心急，希望盡快用水來解決口乾的情況，但是如果喝水的時候太快太急，有機會會將很多空氣一起吞下，容易造成打嗝或腹部脹痛的情況出現，因此飲水的時候建議先將水含在口中，然後再緩緩喝下。如果腸胃屬於虛弱或敏感的人士，更需要慢慢喝水，以免對腸胃造成負擔。