親子好去處｜新加坡遊樂品牌Jumptopia登陸數碼港 招牌充氣彈床城堡/煙泡打卡/戶外競技遊戲 聖誕放電首選

充氣彈床向來是家長最愛的小朋友放電活動，近日新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia旗下品牌Jumptopia登陸數碼港商場，打造三重狂歡體驗，招牌充氣彈床城堡及戶外競技遊戲絕對讓小朋友玩得不亦樂乎。晚上更會在戶外落泡泡煙雨，影相打卡一流。門票低至每人$68就能入場玩，即看下文了解更多。

超大充氣彈床樂園 由即日起至明年1月5日，大人細路到Arcade@Cyberport 數碼港商場可入場參與Jumptopia「聖誕光影奇幻嘉年華」，嘉年華設室內及戶外玩樂區，無論任何天氣都能盡興。最為搶眼一定是室內的一體式巨型充氣彈床城堡， Kiztopia一眾人氣原創卡通角色換上節日新裝與大家一起玩，小朋友可從7米高的滑梯滑下，還有其他不可錯過的波波池及獨木橋等着小朋友探索，是小朋友放電首選。

刺激5大戶外競技 戶外競技遊戲同樣不可錯過，不妨先在巨型恐龍Drago前比拼力量，其後到挑戰充氣版木人樁，考驗一下小朋友的平衡力及專注力。足球訓練場及突襲競技場則測試小朋友手腳協調及應變能力，最後玩累了或者可坐上Kiztopia Friends的搖搖床和搖搖椅休息一番，準備晚上的互動光影打卡時間。

夜晚唯美 煙霧、泡泡煙打卡 晚上加映的「奇幻光影打卡區」會有齊煙霧、飄雪及泡泡煙，無論如何拍照都必定唯美，最適合聖誕氛圍。

現在於Klook買門票，最平每人只需$68，放假時一家大細到數碼港享受家庭樂就最開心。