疫情變化總比計劃快，許多計劃好多活動都可能給傳播速度極快的Omicron打亂了。原訂7月舉辦的第6屆香港兒童國際電影節，正因為疫情關係，改為《KIFF 2022 Online》，並於4月舉行，讓一家大小安坐家中免費共享兒童電影的樂趣。

撰文：Charlotte 電郵：charlottechangli@gmail.com

顧名思義《KIFF 2022 Online》將移師網上舉行，希望兒童及青少年透過欣賞不同種類電影，豐富他們對文化、藝術及創意媒體的了解，啟發想像力、培養對電影的興趣。主辦單位KIFF因應疫情今年夥拍MOVIE6(www.hkmovie6.com)，由4月10日至17日為KIFF提供獨立的免費網上串流服務，讓大家疫情下仍可在家觀賞電影及短片。

映後以ZOOM跟創作者交流

秉承過去電影節的分享環節，會以ZOOM舉行映後分享，家長、小朋友看完電影可與創作者、嘉賓分享。同時，KIFF請來本土藝術家「鬈毛．西」與他筆下的「鬈毛」和一班怪獸朋友仔，與吉祥物Upmud成為《KIFF 2022 Online》的Upmud & Friends。

KIFF 2022 Online

時間：4月10日至17日

官網：https://www.kiff.asia/kiff2022online