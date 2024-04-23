教育電視｜啞老師、一理通百理明、細菌大王等5個經典片段（有片）

還記得每次老師推電視櫃進班房，同學們都會對收睇教育電視感到異常興奮。可惜教育電視停止製作，80、90後的童年回憶終成歷史。以下揀選了啞老師、一理通百理明、細菌大王等5個教育電視的經典片段，80、90後的你一定有看過！

1. 橙皮校長 一提到教育電視，相信大家一定會想起這位傻校長。校長帶一群同學去行山，在沒有帶水喝的情況下，校長忽發奇想教學生用橙皮解渴，並教導他們「食得苦中苦，方為人上人」。相信不少人（包括小編自己），都曾誤信這偏方而吃過橙皮。

2. 一理通百理明 教育電視的節目不同的科目如中英數常等，而不同科目都有著不同的「主題曲」。當中最為人熟悉的一定是數學科的「一理通百理明」，即使大家都已經忘記了小學時候學的數學，但都一定會記得這首洗腦度甚高的名曲。

3. 細菌大王 除了中文及數學科外，常識科的「細菌大王」也是經典之一。30多個造型奇特的細菌們一起聚首一堂，商討如何令人類生病。雖然該短片已經20多年前的產物，但製作一點都馬虎，細菌們全部都是用黏土親手製作，造型各有特色，難怪成為教育電視的經典。

4. 下雨天留客天留我不留 標點符號能夠影響一句句子的意思，這個短片正正教導了大家「標點符號的重要性」！「下雨天，留客天。留我不？留！」，與「下雨天留客。天留，我不留！」可是掌控了故事主人公爺爺的生死，令人印象深刻。