譚仔雲南米線新出炸醬飯下午茶 軒公推介輕食烘土匪芝士三文治

譚仔雲南米線(譚仔)和譚仔三哥米線(三哥)，明日正式殺入茶餐界，首度推出「Me More下午茶餐」，更特別請來張敬軒(軒公)率先試食下午茶餐中的多款美食，面對眾多的下午茶美食，令軒公一度手足無措。 譚仔與三哥的「Me More下午茶餐」，每日下午2時30分至5時30分供應，多款驚喜新品，包括首次登場的「炸醬飯」，以及輕食三文治「烘肉桂焦糖三文治」和「烘土匪芝士三文治」；而主打米線更推出迷你版本的「過小橋米線」及「自選米線」，讓客人在餐與餐之間一飽口福！此外，兩大品牌更推出多款全新小食，包括自選配料的「清湯小食」、「十三香辣小食三寶」及「一人小食」，配搭數之不盡。

品嘗「Me More下午茶餐」即選擇困難症 剛為巡迴演唱會而戒口一段時間的軒公，面對譚仔和三哥眾多的下午茶美食，突然手足無措：「今次演唱會服飾，又deep V又騷背，我事前已象徵式地戒口，霎時間如此多選擇，令我選擇困難症發作，無從入手。每款都想試，還有那麼多配搭，真是食足一星期都不能全部試勻！」 在姐姐誠心介紹下，軒公首次試食全新炸醬飯，他表示：「平時我會發揮創意，自創不同食法，例如將炸醬同腩肉，創作出另類open toast，或者炸醬釀豆卜。這個炸醬飯確實有驚喜，配搭譚仔及三哥從未推出過的米飯，而且出奇地夾，拌勻後啖啖惹味的肉醬包裹著米飯，令我一口接一口停不下來！」