譚仔雲南米線新出炸醬飯下午茶 軒公推介輕食烘土匪芝士三文治

譚仔雲南米線(譚仔)和譚仔三哥米線(三哥)，明日正式殺入茶餐界，首度推出「Me More下午茶餐」，更特別請來張敬軒(軒公)率先試食下午茶餐中的多款美食，面對眾多的下午茶美食，令軒公一度手足無措。
譚仔與三哥的「Me More下午茶餐」，每日下午2時30分至5時30分供應，多款驚喜新品，包括首次登場的「炸醬飯」，以及輕食三文治「烘肉桂焦糖三文治」和「烘土匪芝士三文治」；而主打米線更推出迷你版本的「過小橋米線」及「自選米線」，讓客人在餐與餐之間一飽口福！此外，兩大品牌更推出多款全新小食，包括自選配料的「清湯小食」、「十三香辣小食三寶」及「一人小食」，配搭數之不盡。
品嘗「Me More下午茶餐」即選擇困難症
剛為巡迴演唱會而戒口一段時間的軒公，面對譚仔和三哥眾多的下午茶美食，突然手足無措：「今次演唱會服飾，又deep V又騷背，我事前已象徵式地戒口，霎時間如此多選擇，令我選擇困難症發作，無從入手。每款都想試，還有那麼多配搭，真是食足一星期都不能全部試勻！」
在姐姐誠心介紹下，軒公首次試食全新炸醬飯，他表示：「平時我會發揮創意，自創不同食法，例如將炸醬同腩肉，創作出另類open toast，或者炸醬釀豆卜。這個炸醬飯確實有驚喜，配搭譚仔及三哥從未推出過的米飯，而且出奇地夾，拌勻後啖啖惹味的肉醬包裹著米飯，令我一口接一口停不下來！」
兩款輕食三文治由早餐食到下午茶
對於兩款三文治，軒公亦讚不絕口：「『烘土匪炸醬芝士三文治』是我到譚仔吃早餐的必點之一，現在下午茶時間，無論去到譚仔定三哥都食到！我會推介大家想過口癮時，選這款由姐姐即叫即製的三文治，熟悉的土匪雞翼香氣，加上炸醬同半溶芝士，味濃非常滿足。這款『烘肉桂焦糖三文治』非常邪惡，帶有肉桂香的焦糖配以鹹香的牛油，鹹甜滋味回味無窮！」
當選擇小食時，軒公再次「當機」，他說：「每款小食均可自選食材，又可隨意配搭迷你米線、飯或三文治，再配不同熱飲，以及追加額外食品，吃個下午茶弄得像打機般，有千千萬萬個combo，好食又好玩，真的只有譚仔及三哥才能做到！」