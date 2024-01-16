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生活
2024-01-16 18:00:00

農曆新年2024｜新年好去處 商場打卡位/新春特色市集/行大運好去處合集(持續更新)

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新年好去處2024｜農曆新年商場打卡位/新春特色市集/行大運好去處合集(持續更新)

新年好去處2024｜農曆新年商場打卡位/新春特色市集/行大運好去處合集(持續更新)

龍年好去處｜農曆新年就快到，全港九向大商場都紛紛換上新春布置，今次為大家整合本港多個新春賀年布置及市集，讓大家辦年貨之餘，都可以打卡，沾沾新年的好意頭，在新一年事事順景！

新年好去處2024MOSTown 新港城中心 x Kanaheis Small animals 福氣最「龍」遊

MOSTown新港城中心首度聯乘人氣角色Kanaheis Small animals，打造龍年限定「MOSTown新港城中心 x Kanaheis Small

animals 福氣最『龍』遊樂園」。由112日至225日特設5大新春最旺打卡區及2大開運主題玩樂區，日本人氣角色P助、粉紅兔兔及一眾朋友將以全新龍年造型亮相，5大新春最旺打卡區包括「桃花最旺摩天輪」、「運氣最強轉轉杯」、「好事成籮金菠蘿」、「手到吉來夾夾機」及「龍年最FUN打卡牆」。每逢周末及假日，「運氣最強轉轉杯」及「好事成籮金菠蘿」更會變身為開運主題玩樂區，祝願大家新一年歡樂滿載！

MOSTown 新港城中心 x Kanaheis Small animals 福氣最『龍』遊樂園」活動詳情

日期：2024112日起至225

時間：5大新春最旺打卡區 （上午10時至晚上10時）

2大開運主題玩樂區（逢周六、日及公眾假期，中午12時至晚上8時）

地點： MOSTown 新港城中心L2天幕廣場 （港鐵馬鞍山站B出口）

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新年好去處2024天水圍T Town/天澤商場/天瑞商場 chiikawa「春の開運祭」

領展聯乘日本超人氣卡通角色chiikawa，於新春期間換上新春形象造訪天水圍T Town、天澤商場及天瑞商場三大領展商場，為大家呈獻chiikawa「春の開運祭」，破天荒融合日式賀年與港式傳統新年習俗，為大家帶來不一樣的新春開運之旅。人見人愛的主角chiikawa 及夥伴們將會驚喜穿梭三個商場的不同喜慶場景跟大家會面，包括3米高巨型鏡餅幻視打卡裝置、七福神造型裝置及長壽麵造型。另外，chiikawa將會在指定日子舉辦粉絲見面會，Link Up會員憑指定消費即可跟萌爆chiikawa 於香港來個首次打卡會面。活動期間亦會推出「chiikawa 節日狂歡消費賞」， Link Up會員憑指定消費即可換領獨家新年限定chiikawa小可愛斜孭利是袋一個，與大家歡賀新春。

chiikawa「春の開運祭」活動詳情

日期：2024年1月19日至2月25日

地點： 天水圍ＴTown、天澤商場及天瑞商場

「chiikawa 粉絲見面會」活動詳情

日期：2024年1月27及28日

時間：下午2時至4時

地點：天水圍ＴTown

新年好去處2024Mikiki 癲噹賀龍年春日祭

新蒲崗Mikiki首度聯乘本地文創作家「貓室」的人氣插畫「癲噹」，呈獻「癲噹賀龍年春日祭」，由202419日至29日期間，「癲噹」帶同新朋友「鬆弛龍」誠邀大家齊來Mikiki行大運，歡度喜氣洋洋的新春佳節，結伴暢遊兩大和風打卡位，包括：「巨型癲噹祈願鳥居」以及「癲噹龍年開運屋」，祝福大家龍年福氣常滿，人人賺到盆滿缽滿。

新一年少不了搜羅年貨及賀年禮品，由19日至29日期間於Mikiki地下中庭舉辦的「癲噹賀龍年春日祭」新春市集，呈獻逾30個人氣品牌推出的應節賀年食品、禮盒、蔘茸海味、美酒及精選生活用品等。市集內更有「癲噹期間限定店」，推出多款率先發售的「癲噹」精品及賀年用品，適逢新年當然要盡情購物，活動期間「癲噹」將於指定日子現身與粉絲見面。

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新年好去處2024YOHO MALL x 鄭中基「猛龍個 MALL

香港土炮爆笑頻道機動電視台RTV全員WEE～到YOHO MALL，由「大佬」(鄭中基 Ronald)帶領「機動十二隻恐龍」現身。由2024118日至213(年初四)呈獻大佬好嘢@機動娛樂 x YOHO MALL「猛龍個 MALL」，現場有近4.5米高「有種好運老虎機」、「大佬鬆畀你麻雀館」、「龍運當頭許願樹」、「匪夷所思直播間」及「時來運到天下無敵風中轉」等打卡位坐鎮。大佬同步開設「My Only Store」大佬好嘢期間限定店，推出多款WEE嘩過癮周邊，大部分更是全新亮相及會場獨家。YOHO MALL更與大佬聯乘推出招財進寶買大細魚蝦蟹雙面地氈豪華套裝（連兩款招財骰及幸運骰盅），設計融合大佬、湘姐及Mama Step化身的魚、蝦、蟹、金錢、葫蘆及公雞趣致的插畫，背後更有暴龍哥財神買大細遊戲，成為好玩的新年小玩意。

YOHO MALL I II同期雲集逾40間本地手作、寵物、花藝及食品品牌舉辦「暴龍龍躍開運年宵」，帶來多件聯乘大佬好嘢及注入「龍」年元素的賀年精品及送禮套裝。作為寵物友善商場的YOHO MALL，當然亦有為眾萌寵及主子悉心搜羅寵物品牌，推出萌寵專屬的賀年服裝用品及食品等。

大佬好嘢@機動娛樂 x YOHO MALL 「猛龍個 MALL」及「My Only Store」大佬好嘢期間限定店詳情

日期：2024118日至213

* 279日（年廿八至年三十）或將延長開放，詳情請參考YOHO MALL FacebookInstagram專頁 (@yohomallhk)

時間：上午11時至晚上9

地點：YOHO MALL I II 中庭

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新年好去處2024｜YOHO MALL x 鄭中基「猛龍個 MALL」 新年好去處2024｜YOHO MALL x 鄭中基「猛龍個 MALL」 新年好去處2024｜YOHO MALL x 鄭中基「猛龍個 MALL」時來運到天下無敵風中轉 新年好去處2024｜YOHO MALL x 鄭中基「猛龍個 MALL」近4.5米高「有種好運老虎機」 新年好去處2024｜YOHO MALL x 鄭中基「猛龍個 MALL」大佬好嘢「招財進寶買大細魚蝦蟹雙面地氈豪華套裝」 新年好去處2024｜YOHO MALL x 鄭中基「猛龍個 MALL」大佬好嘢「招財進寶買大細魚蝦蟹雙面地氈豪華套裝」

新年好去處2024｜置富Malls x 小劉鴨 四大主題場景

113日起，置富Malls以小劉鴨「DUCK」心應手賀龍年為題，於馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城打造四大主題場景，發放最「DUCK」賀年祝福：馬鞍山廣場呈獻食「Duck」是福茶樓主題造型裝置，將會有港式傳統「DUCK」祥酒樓祝你豐衣足食；+WOO嘉湖呈獻愛「Duck」甜蜜月老廟主題造型裝置，小劉鴨將會變身月下老人為你牽紅線、結良緣；置富第一城呈獻「Duck」償所願好運來主題造型裝置，以靈籤鼓聲助你迎接好運；置富都會呈獻少勞多「Duck」扮工室主題造型裝置，由小劉鴨傳授扮工秘訣、盡訴打工仔心聲。

置富Malls ·小劉鴨DUCK心應手賀龍年

日期：2024113日至2024310

地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

新年好去處2024｜置富Malls x 小劉鴨+WOO嘉湖呈獻愛「Duck」甜蜜月老廟主題造型裝置 新年好去處2024｜置富Malls x 小劉鴨 馬鞍山廣場呈獻食「Duck」是福茶樓主題造型裝置 新年好去處2024｜置富Malls x 小劉鴨 置富第一城呈獻「Duck」償所願好運來主題造型裝置 新年好去處2024｜置富Malls x 小劉鴨 置富都會呈獻少勞多「Duck」扮工室主題造型裝置
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新年好去處2024｜利東街 8米巨龍裝置/800個如意燈籠/巡遊表演/醒獅表演

利東街於21日至310日期間，以「褔魚燈海‧金龍獻歲」為主題，把200米的林蔭大道改造成新春燈籠海，金光閃閃的福運金魚燈籠穿梭於800個如意燈籠之中，為漫天喜慶的大紅燈海帶來歡愉的點綴。利東街更於中庭打造金光閃耀、長達8米的巨龍裝置，並邀請公眾在藝術導師帶領下一同粉飾龍身，為巨龍裝置添上光芒。

此外，香港旅遊發展局每年舉辦的「新春國際匯演之夜」花車巡遊匯演均吸引大批市民及旅客慕名欣賞，一票難求。有見及此，利東街特意邀請當中兩支國際巡遊表演勁旅移師港島，在212(年初三) 傍晚舉行「新春節慶巡遊」文化匯演，表演單位包括連續多年橫掃巡遊獎項的西班牙歌舞勁旅Golden Dream，以及來自德國的8人踩高蹺團隊Universe of Lights，在利東街200米的燈海下表演，讓市民旅客免費欣賞，同賀佳節。

另外，利東街將於210日及11(年初一、二)特設４場醒獅表演及體驗工作坊，由專業導師教授舞獅基本動作。在220(年初十一) ，利東街農曆新年傳統習俗之一的「金龍醒獅舞動賀新禧」會繼續上演，傳統龍獅團會進行喜氣洋洋的醒獅及梅花樁表演，更有大金龍巡遊利東街，為全港市民帶來新春幸運和祝福。

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新年好去處2024｜利東街新春燈籠海 新年好去處2024｜利東街金龍醒獅舞動賀新禧 新年好去處2024｜利東街金龍醒獅舞動賀新禧 新年好去處2024｜利東街「新春節慶巡遊」文化匯演 新年好去處2024｜利東街「新春節慶巡遊」文化匯演

新年好去處2024｜黃埔天地 x DECOLE Concombre 達摩祈願神社

黃埔天地聯乘日本人氣生活雜貨品牌「DECOLE Concombre」，盛大打造全球首個大型展覽布置「達摩祈願神社」，現場有888隻可愛「達摩（だるまDaruma）」與大家打卡，並以日系祈福萌物達摩不倒翁為主視覺，設計出別緻「龍」造型等7個可愛的新春形象。2大布置場景「祈運の殿」和「祈緣の殿」共有6大互動打卡位，當中最矚目的當屬高達2米的香港限定手工木雕達摩吉祥物宣揚可持續生活，加上4米高開運鳥居、巨型GaraGara福運風車、互動達摩繪馬燈飾等和風滿滿的必影相位，與現場888隻達摩迎新年，龍年運勢發發發！

黃埔天地 x DECOLE Concombre【達摩祈願神社】新春布置開放詳情

日期： 19日至225

時間：上午10時至晚上10

地點：黃埔號（船尾戶外位置）、聚寶坊（德安街入口）

新年好去處2024｜黃埔天地 x DECOLE Concombre 達摩祈願神社 新年好去處2024｜黃埔天地 x DECOLE Concombre 達摩祈願神社 祈緣の殿 新年好去處2024｜黃埔天地 x DECOLE Concombre 達摩祈願神社 祈緣の殿
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