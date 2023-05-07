防蚊措施｜初夏郊遊咬到一噠噠　DIY天然蚊怕水小朋友最啱用

【防蚊措施】初夏郊遊 DIY天然蚊怕水

每年雨季來臨前，政府都宣傳要大家做好防蚊措施。初夏正好是親子郊遊的季節，家長為小朋友防蚊是常識吧！然而，市面上現成的蚊怕水具化學成份，或令敏感肌膚的小朋友出現過敏情況，想用得安心，不如DIY自製天然蚊怕水吧！

1. 精油驅蚊 要驅蚊的話，最好選一些蚊子最討厭的味道來製作蚊怕水。哪種植物精油最令蚊子討厭？原來薰衣草精油發香茅精油也令蚊子討厭，依靠精油本身特殊的氣味來驅蚊，用氣味趕走蚊子，讓蚊子不敢靠近身邊。要留意是，由於精油製的蚊怕水純天然，故需要一兩小時後補噴才有效。 材料： 20滴精油 15ml杏仁椰子溶解油 25ml蒸餾水 做法： 1. 先把薰衣草精油及香茅精油合共20滴倒在玻璃瓶內 2. 加入15ml 杏仁椰子溶解油，把兩者搖勻 3. 最後加入25ml蒸餾水，並注入玻璃噴霧瓶搖勻便可使用

2. 柚子皮防蚊 不說不知，原來「燒柚子皮」是古老的驅蟲蚊方法。把吃剩的柚子皮放到太陽底下曬乾，剪成條狀後放在蚊蟲出沒處引火點燃，燃燒的柚子皮氣味會令蚊子飛走。要製成蚊怕水的話，不用把柚子皮曬乾，而是將柚子皮浸在75%酒精中一星期，再用3倍份量的蒸餾水調配成天然蚊怕水。 材料： 一個柚子的柚子皮 15ml 75%酒精 45ml蒸餾水 做法： 1. 削去柚子的皮，然後把柚子皮切成一小片，並放入玻璃瓶內 2. 注入75%酒精，把玻璃瓶密封，放於陰涼處一星期 3. 把浸了柚子皮的酒精倒出來，並放入噴壺內 4. 在噴壺注入45ml蒸餾水作稀釋 ，搖勻後便可使用

3. 蘆薈啫喱製止痕膏 小朋友被蚊針後，皮膚即時又紅又腫，家長外出也必定帶備止痕膏或止癢油，讓孩子可立即消腫、止癢。而蘆薈啫喱配合天然精油，可製成天然止痕膏，適合用於敏感肌膚。 材料： 50g蘆薈啫喱 15滴茶樹精油 5滴薄荷精油 做法： 1. 先把蘆薈啫喱放入消毒了的瓶子內 2. 注入茶樹精油及薄荷精油，攪勻便完成

4. 椰子油止癢 椰子油除了是濕疹朋友的恩物外，原來它亦具消炎、抗菌之用。如果配合薰衣草精油、淨化精油便可以輕易製成純天然止癢油。 材料： 5ml椰子油 5滴薰衣草精油 5滴淨化精油 做法： 將三種材料混合，然後注入滾珠瓶內做可使用。