韓國菜食譜｜醬炒馬鈴薯、辣炒魷魚絲等5款韓式料碳 點只泡菜咁簡單！

每次提到韓國小菜的話，只會想到泡菜，但其實在韓國餐廳吃飯的話，都會有各種不同小菜。以下就教大家製作醬炒馬鈴薯、辣炒魷魚絲等5款韓國小菜，每款用來拌飯都一流，大家即使在香港也可吃出韓國的味道！

韓國菜食譜1｜醬醃鵪鶉蛋 平常看韓劇的話，都會看到韓國人特別喜歡用鵪鶉蛋拌飯吃，簡單的醬醃鵪鶉蛋配上煎蛋一起食用特別下飯！一次可以製作大量的鵪鶉蛋，作為家中備餐一流！ 醬醃鵪鶉蛋材料：鶴鶉蛋 40隻／洋蔥 半個／大蔥 2小段（闊度與洋蔥相同）／大蒜 4瓣／砂糖 1湯匙／生抽 5 湯匙 醬醃鵪鶉蛋做法 1.鵪鶉蛋煮熟後剝殼備用

2.在鍋中加入所有食材和調料，再加水。水的份量淹沒蛋即可。

3.大火煮滾後轉中小火，煮15分鐘左右關火。

4.繼續浸一段時間以便入味，放涼後冷藏保存即可。 全麥番茄蛋餅、番茄烘蛋、番茄炒金菇等番茄食譜

韓國菜食譜4｜醬炒馬鈴薯 香港通常都會以馬鈴薯製成紅燒馬鈴薯，通常都會趁熱食用。而韓式的醬炒馬鈴薯則可趁熱吃，或室溫吃，甚至放入雪櫃冷藏後再吃也可，屬一款無論怎樣都好吃的小菜。 醬炒馬鈴薯材料：馬鈴薯 2個／糖 1 湯匙／生抽2 湯匙／鹽 適量／胡椒粉 適量 醬炒馬鈴薯做法 1.將馬鈴薯洗淨切成小塊，吸乾水份後備用。

2.熱鑊落油，倒入馬鈴薯炒大約2分鐘，待邊角開始變透明後加入所有調味料。

3.翻炒拌勻後加水，水浸過過馬鈴薯即可。

4.以中小火煮8分鐘後，用筷子戳馬鈴薯中心，能戳穿的話，待湯汁煮至稍許濃稠後即可。 5款簡易氣炸鍋小食教學 脆炸南瓜、酥皮蛋撻

韓國菜食譜5｜辣炒魷魚絲 如果喜歡比較惹味的小菜，不妨嘗試辣炒魷魚絲吧！既有韓國獨有的辣味，又有魷魚絲專屬的嚼勁，用來拌飯的話，不但能增加口感，亦可令平平無奇的白飯變得好吃！ 辣炒魷魚絲材料：乾魷魚絲200g／蛋黃醬 2湯匙／辣椒醬 2湯匙／辣椒粉 1湯匙／豉油 1湯匙／蒜蓉 1/2湯匙／粟米糖漿 1湯匙／麻油 適量／水 4湯匙 辣炒魷魚絲做法 1.魷魚絲用冷水洗至粉末都洗淨後，抺乾乾水分備用。

2.將魷魚絲放入碗中，再加入蛋黃醬 ，將蛋黃醬與魷魚絲攪拌拌勻。

3. 熱鑊後放入少許麻油，將所有調味料放入鍋中翻炒2分鐘。

4.將拌好的魷魚絲放入鍋中翻炒，與調味料充分攪拌，每一根魷魚絲上都有醬料後關火盛出。

5.冷卻後的魷魚絲放入保鮮盒中，放置雪櫃內可以吃一星期。 簡易低脂食譜｜5款全麥捲餅食譜教學 芝士牛油果、韓式泡菜 【必看小菜保存貼士】

製作小菜後一定要放在保鮮盒裡保存！吃小菜時要吃多少夾多少放出來吃，不能直接用碰過口水的餐具吃，以免影響新鮮度。蔬菜類小菜建議保存2-3天，盡量當日食用，以保持新鮮。