韓國菜食譜｜醬炒馬鈴薯、辣炒魷魚絲等5款韓式料碳 點只泡菜咁簡單！

每次提到韓國小菜的話，只會想到泡菜，但其實在韓國餐廳吃飯的話，都會有各種不同小菜。以下就教大家製作醬炒馬鈴薯、辣炒魷魚絲等5款韓國小菜，每款用來拌飯都一流，大家即使在香港也可吃出韓國的味道！
韓國菜食譜1｜醬醃鵪鶉蛋
平常看韓劇的話，都會看到韓國人特別喜歡用鵪鶉蛋拌飯吃，簡單的醬醃鵪鶉蛋配上煎蛋一起食用特別下飯！一次可以製作大量的鵪鶉蛋，作為家中備餐一流！
醬醃鵪鶉蛋材料：鶴鶉蛋 40隻／洋蔥 半個／大蔥 2小段（闊度與洋蔥相同）／大蒜 4瓣／砂糖 1湯匙／生抽 5 湯匙
醬醃鵪鶉蛋做法
1.鵪鶉蛋煮熟後剝殼備用
2.在鍋中加入所有食材和調料，再加水。水的份量淹沒蛋即可。
3.大火煮滾後轉中小火，煮15分鐘左右關火。
4.繼續浸一段時間以便入味，放涼後冷藏保存即可。
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韓國菜食譜2｜涼拌菠菜
如果想製作較為清淡的韓式小菜，涼拌菠菜便是一個不錯的選擇。製作方法極之簡單，但切記菠菜煮熟後需要完全弄乾水份，才可吃出韓國的味道！
涼拌菠菜材料：菠菜 500g／蒜蓉 1/2湯匙／醬油 1湯匙／麻油 1.5湯匙／鹽 適量／芝麻 適量
涼拌菠菜做法
1.菠菜洗淨備用。
2.在鍋裡放適量鹽煮滾，放入菠菜30秒左右撈出。
3.將菠菜過冷河，一直洗到菠菜變冷。
4.擰乾菠菜的所有水份，完全弄乾後放入盆中加入其他食材攪拌均勻即可。
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韓國菜食譜3｜醃洋蔥
吃韓國燒肉的時候，除以生菜和泡菜包肉外，與醃洋蔥一起食用也是一個十分地道的食法。帶咸辣味的醃洋蔥開胃解饞，減肥期間更可當小食食用！
醃洋蔥材料：洋蔥 1個／生抽 1湯勺／白醋 1湯勺／砂糖 1湯勺／水 1湯勺（所有調味料以1:1的比例製作）
醃洋蔥做法
1.洋蔥切成圓圈狀備用。
2.將所有材料倒入鍋中，以中小火煮滾。
3.煮滾後倒出放涼，冷藏一晚即可。
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韓國菜食譜4｜醬炒馬鈴薯
香港通常都會以馬鈴薯製成紅燒馬鈴薯，通常都會趁熱食用。而韓式的醬炒馬鈴薯則可趁熱吃，或室溫吃，甚至放入雪櫃冷藏後再吃也可，屬一款無論怎樣都好吃的小菜。
醬炒馬鈴薯材料：馬鈴薯 2個／糖 1 湯匙／生抽2 湯匙／鹽 適量／胡椒粉 適量
醬炒馬鈴薯做法
1.將馬鈴薯洗淨切成小塊，吸乾水份後備用。
2.熱鑊落油，倒入馬鈴薯炒大約2分鐘，待邊角開始變透明後加入所有調味料。
3.翻炒拌勻後加水，水浸過過馬鈴薯即可。
4.以中小火煮8分鐘後，用筷子戳馬鈴薯中心，能戳穿的話，待湯汁煮至稍許濃稠後即可。
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韓國菜食譜5｜辣炒魷魚絲
如果喜歡比較惹味的小菜，不妨嘗試辣炒魷魚絲吧！既有韓國獨有的辣味，又有魷魚絲專屬的嚼勁，用來拌飯的話，不但能增加口感，亦可令平平無奇的白飯變得好吃！
辣炒魷魚絲材料：乾魷魚絲200g／蛋黃醬 2湯匙／辣椒醬 2湯匙／辣椒粉 1湯匙／豉油 1湯匙／蒜蓉 1/2湯匙／粟米糖漿 1湯匙／麻油 適量／水 4湯匙
辣炒魷魚絲做法
1.魷魚絲用冷水洗至粉末都洗淨後，抺乾乾水分備用。
2.將魷魚絲放入碗中，再加入蛋黃醬 ，將蛋黃醬與魷魚絲攪拌拌勻。
3. 熱鑊後放入少許麻油，將所有調味料放入鍋中翻炒2分鐘。
4.將拌好的魷魚絲放入鍋中翻炒，與調味料充分攪拌，每一根魷魚絲上都有醬料後關火盛出。
5.冷卻後的魷魚絲放入保鮮盒中，放置雪櫃內可以吃一星期。
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【必看小菜保存貼士】
製作小菜後一定要放在保鮮盒裡保存！吃小菜時要吃多少夾多少放出來吃，不能直接用碰過口水的餐具吃，以免影響新鮮度。蔬菜類小菜建議保存2-3天，盡量當日食用，以保持新鮮。