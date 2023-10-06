颱風小犬｜天文台6招防風措施應對8號風球　消防處教你爆窗應該點做

香港天文台在10月6日下午5時40分改發三號強風信號，颱風小犬周六及周日有機會吹襲香港，或改掛八號風球。打風在即，有甚麼打風預防措施？天文台提供6個8號風球指引，而消防處則提供了爆窗及車輛被水浸的應對方法。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，安全至上。

天文台打風注意事項及防風措施｜1號風球 當天文台發出一號戒備信號時，市民應該採取一些基本的防風措施，特別是當計劃外出時，必須意識到熱帶氣旋可能會影響行程。此外，市民還需注意離岸海域可能會出現強風和湧浪的情況。為了及時獲取有關熱帶氣旋的最新消息，應該密切關注電台、電視，或者瀏覽天文台的網頁和流動應用程式。這些資訊都可以讓市民提前做好準備，以應對打風。 天文台打風注意事項及防風措施｜3號風球 當天文台發出三號強風信號時，市民需要更加謹慎，並採取更多的措施來防範打風。首先，市民應該將室外容易被風吹倒的物品綁緊或搬入室內。這些物品可能包括花盆、傘架、單車等。同時，市民應該將室外的懸空裝置和臨時搭建物綁緊或安置在地面上。這些物品在強風中可能會變得極度不穩定，甚至可能會對人造成傷害。 此外，市民還需要清除渠道上的樹葉和垃圾，以免阻塞排水系統或導致水患。對於低窪地區的居民來說，提前做好防範水浸的準備尤為重要。此外，市民應該遠離岸邊，停止一切水上活動。如果是乘坐小型船隻，應該立即尋找靠近的避風地點。在這種情況下，市民更應該密切關注天文台和媒體的消息，以獲取有關熱帶氣旋的進一步資訊。

天文台打風注意事項及防風措施｜8號風球 在八號烈風或暴風信號生效時，風暴的威脅程度已經升級。市民需要採取更加嚴謹的防風措施以確保安全。在狂風來臨之前，市民應該先做好一切防風措施，包括 將門窗緊鎖，如果有橫閂應該加上。在容易受風影響的大玻璃窗上貼上膠紙條，以減少損害 我們應該避免站在屋內當風的窗戶附近，預先選擇一個安全的位置，以防玻璃突然破裂時可以躲避 如果有光管招牌，擁有者應該截斷招牌的電源 我們應該將車輛停放在安全的地方，避免停放在樹下、廣告牌或高牆旁邊，以防這些物體在強風中倒塌造成損傷 低窪地區可能出現嚴重淹浸或海水倒灌，市民應盡量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方 如情況許可，市民應盡早回家，避免逗留在街上，減少被困或受傷機會，安全至上

天文台打風注意事項及防風措施｜9號風球 在九號烈風或暴風風力增強信號生效時，市民必須格外謹慎。首先，切勿外出。如果已經找到有遮蔽的地方，就應該繼續留在原地。同時，絕對不要接觸被風吹倒的電線，以免發生危險。 此外，門窗玻璃已經承受了巨大的風壓，一旦受到物體撞擊，很容易破裂。因此，市民應該遠離當風的門窗，提前選擇一個安全的地方躲避。除非情況完全安全，否則不要現在修補破裂的門窗，以免發生進一步的危險。對於正在戶外的人，請立即尋找安全的藏身處，一直待在那裡直到危險消除為止。保持警覺，密切注意周圍的狀況，並遵從當地相關單位的指示和建議。 天文台打風注意事項及防風措施｜10號風球 當十號颶風信號生效時，市民需要採取與之前相同的防風措施。如果風眼直接掠過香港，風勢可能會停止數分鐘至數小時不等，但具有破壞性的風力隨時可能突然恢復並從另一個方向吹來。因此，在這段時間內切勿離開有遮蔽的地方，同時要密切留意風向的轉變，以便做出適時的應對。 保持安全意識和冷靜是在颶風來臨時最重要的事情，並確保自己和家人的安全。

消防處應對打風措施 消防處熱帶氣旋吹襲期間採取的措施至關重要，請注意以下事項以確保個人安全： 留意電台或電視台廣播的最新風暴消息及香港天文台的指示。提供關於風暴的最新資訊和建議，讓你可以做出明智的決策。為防範水浸做好準備。清理排水系統，清除堵塞物，以防止水浸情況的發生。備妥防水工具，例如橡膠膠靴和防水塑料袋，以保護重要物品 將所有容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內。這包括花盆、傢俱、廣告牌等。確保它們不會成為風暴的飛行物。在當風的大玻璃窗貼上膠紙條。這可以增加窗戶的強度，減少破裂的風險。膠紙條可在五金店購買 將門窗鎖緊，並遠離當風窗戶。這樣可以避免窗戶受到風力的直接衝擊，減少破裂的可能性。選擇遠離窗戶的安全地方躲避。如有需要，撤離到安全地方暫避 如在戶外，立即前往室內的安全地方暫避。避免暴露在室外的危險環境中，尋找堅固結實的建築物或地下室等避難。如身處的地區發生水浸，立即前往高處暫避。避開淹水區域，特別是低窪地區，以免被急速上升的水位困住或遭遇危險。在應對熱帶氣旋期間，我們還需要遠離岸邊，切勿前往觀浪及切勿進行航海、游泳或其他水上活動

消防處教你應對爆窗 如果你的家中窗戶被吹走，消防處建議採取以下措施 遠離破裂的窗戶。碎裂的玻璃可能帶有尖銳的碎片，可能對人安全造成威脅 到屋內未受影響的地方躲避，尋找沒有破裂窗戶的房間或其他安全的地方，以避免受到玻璃碎片的傷害 致電999求助。如果你需要緊急援助，請撥打緊急求助熱線，讓相關單位能夠及時提供協助 切勿用木板／書架遮蓋破裂的窗戶。在颶風期間，避免使用不牢固的物體來遮蓋破窗，因為它們可能無法承受風力，導致進一步的破損和危險 如果停放在停車場的車輛被水淹浸，請注意以下建議： 留在安全的地方，待熱帶氣旋遠離後才往停車場善後。在打風期間，不要冒險前往受影響的停車場，以避免進一步的危險 切勿急於前往停車場查看車輛有否損毁或將車輛移離。打風過後，當情況安全時，你可以前往停車場檢查車輛的狀況並採取必要的善後措施