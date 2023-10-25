颱風為甚麼叫「風球」、「掛波」？　原來與香港天氣歷史有關

香港夏季天氣多颱風，「十號波」、「八號波」、「李氏力場」等，都是香港打工仔或學生經常掛在嘴邊的話題，一方面有點渴望因為打風而不用上班上學，一方面又擔心風球會對香港造成嚴重破壞，亦憂心在強烈颶風信號下仍要上班的人的安危。

總之，每每談到風球，香港人就會忐忐忑忑。不過，為甚麼天文台發出的熱帶氣旋警告，香港人會稱為「風球」或「波」？

香港天氣史上最慘烈颱風 1906年造成逾萬人死亡

2018年9月16日，俗稱「十號波」的十號颶風信號「山竹」襲港，當時造成的嚴重破壞，對港人來說至今仍然猶有餘悸。「山竹」以「十號波」級別持續了十小時，是繼1999年「約克」後發出最長的十號颶風信號，風力更超越了2017年的「天鴿」。

「山竹」破壞力強，但慶幸未有在香港造成任何人死亡，反觀上一輩人經常提及的1962年十號風球「溫黛」，於襲港期間令天氣惡劣，造成180多人死亡，令香港滿目瘡痍，在不少人心中留下難以磨滅的印象。