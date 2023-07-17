颱風泰利｜8大連鎖餐廳8號風球營業時間一覽 麥當勞/大家樂/譚仔三哥

颱風泰利來襲，天文台指八號熱帶氣旋警告信號至少維持到下午4時。但仍有不少連鎖餐廳於8 號風球仍照常營業，以下為大家整理8大連鎖快餐店8號風球營業時間，包括如麥當勞、大家樂、譚仔等。

颱風泰利｜麥當勞 麥當勞宣布8號風球下除九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店外，其他分店正常營業，而麥麥送服務就暫停。

麥當勞8號風球營業時間

颱風泰利｜ KFC KFC除中環有餘貿易中心及九龍灣國際展貿中心分店外，其餘分店的堂食、外賣自取及「快脆拎」會維持服務。

KFC 8號風球營業時間

大家樂8號風球營業時間

颱風泰利｜美心 MX 美心8號風球期間，大部分分店由早上8時起照常營業，「外賣自取」服務不受影響。 暫停營業：落馬洲MX、紅磡站美心Food²、全線can.teen、新葵興Deli-O 早上11:30起營業：大會堂MX 而分店實際營業時間或會有所更改 , 歡迎與分店查詢 : https://www.maximsmx.com.hk/tc/branch

美心MX8號風球營業時間

颱風泰利｜大快活 八號風球期大快活所有分店均會營業，惟九號颱風信號及十號颱風信號生效時，只有部份分店會維持營運，詳情以官方公布為準或可致電分店查詢。

大快活8號風球營業時間

颱風泰利｜譚仔雲南米線 譚仔宣布受惡劣天氣影響，部分分店的營業時間會有調整，早餐供應時間將會改為08:00開始，正常營業的分店名單如下： 香港：香港仔利港中心、柴灣華泰大廈、小西灣商場、筲箕灣愛東、鴨脷洲海怡半島、石塘咀、北角樂嘉、華貴商場、堅尼地城 九龍：長沙灣青山道、深水埗西九龍中心、觀塘廣場、新蒲崗Mikiki、觀塘翠屏、油塘大本型、藍田麗港城、藍田啟田商場、牛頭角下邨、秀茂坪、九龍灣淘大、彩虹彩雲、何文田廣場、大角咀港灣豪庭、大角咀海富商場、佐敦白加士街、美孚曼坊、紅磡置富都會、鑽石山鳳德、九龍城廣場、樂富廣場 新界：屯門華都、屯門海趣坊、天水圍嘉湖、天水圍天澤、天水圍天盛、元朗千色匯、荃灣海之戀、荃灣愉景新城、葵興、葵芳葵豐大廈、上水彩園邨、上水新都廣場、粉嶺囍逸、粉嶺皇后山、粉嶺名都、沙田中心、沙田廣源、沙田偉華中心、沙田禾輋、馬鞍山頌安、馬鞍山廣場、大圍美林、烏溪沙銀湖天峰、大圍新翠、大埔超級城、青衣長發、東涌富東、青衣翠怡、將軍澳新都城、將軍澳尚德、將軍澳南豐廣場、將軍澳廣場、將軍澳彩明、將軍澳日出康城、將軍澳寶琳

譚仔8號風球營業時間

颱風泰利｜譚仔三哥米線 譚仔三哥宣布大部分分店照常營業，以下分店會暫停營業，8號風球除下2小時內就會恢復營業： 深水埗福榮街110號、荔枝角D2 Place、尖沙咀幸福中心、佐敦、觀塘電訊一代廣場、觀塘晨光大廈、觀塘海濱匯、黃大仙竹園、新蒲崗康強街、大角咀大全街、樂富匯富坊、紅磡馬頭圍道、馬鞍山新港城、大埔大明里、大埔八號花園、上水新成路、元朗安寧路、天水圍天瑞、屯門珀御坊、荃灣麗城薈、葵涌九龍貿易中心、大窩口、中環威靈頓街、灣仔道、銅鑼灣香島大廈、鰂魚涌海光街、太古康怡花園、小西灣富欣花園 ▼8號風球要求員工WFH是否合法？▼

譚仔三哥8號風球營業時間