颱風為甚麼叫風球/掛波？　原來與香港天氣歷史有關（有片）

香港天氣史上最慘烈颱風 1906年造成逾萬人死亡 2018年9月16日，俗稱「十號波」的十號颶風信號「山竹」襲港，當時造成的嚴重破壞，對港人來說至今仍然猶有餘悸。「山竹」以「十號波」級別持續了十小時，是繼1999年「約克」後發出最長的十號颶風信號，風力更超越了2017年的「天鴿」。 「山竹」破壞力強，但慶幸未有在香港造成任何人死亡，反觀上一輩人經常提及的1962年十號風球「溫黛」，於襲港期間令天氣惡劣，造成180多人死亡，令香港滿目瘡痍，在不少人心中留下難以磨滅的印象。 山竹颱風回顧｜杏花邨水浸成重災區上班男走向橫臥塌樹(多圖)

70年代科技逐漸進步，懸掛實物燈號的標誌方式被淘汰，天文台不再「懸掛風球」，改為「發出信號」。雖然「掛波」、「落波」等用字已不合時宜，但多年來卻依然深入民心，香港人仍以「風球」稱呼颱風。 溫室氣體影響香港天氣 超強颱風愈趨常見 近年超強風暴在香港出現在次數有上升趨勢，不少科學家都認為與香港天氣變化有關。根據天文台2010年的預測，若溫室氣體排放的趨勢不變，到2060年時，香港的平均海平面高度，或較1986至2005年的平均高度升近0.6米，以致過往十年一遇的罕見超強颱風，可能將會經常威脅香港。 【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】