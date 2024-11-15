颱風為甚麼叫風球/掛波？　原來與香港天氣歷史有關（有片）

香港夏季天氣多颱風，「十號波」、「八號波」、「李氏力場」等，都是香港打工仔或學生經常掛在嘴邊的話題，一方面有點渴望因為打風而不用上班上學，一方面又擔心風球會對香港造成嚴重破壞，亦憂心在強烈颶風信號下仍要上班的人的安危。
總之，每每談到風球，香港人就會忐忐忑忑。不過，為甚麼天文台發出的熱帶氣旋警告，香港人會稱為「風球」或「波」？
文章出處：「當代中國」網站
香港天氣史上最慘烈颱風 1906年造成逾萬人死亡
2018年9月16日，俗稱「十號波」的十號颶風信號「山竹」襲港，當時造成的嚴重破壞，對港人來說至今仍然猶有餘悸。「山竹」以「十號波」級別持續了十小時，是繼1999年「約克」後發出最長的十號颶風信號，風力更超越了2017年的「天鴿」。
「山竹」破壞力強，但慶幸未有在香港造成任何人死亡，反觀上一輩人經常提及的1962年十號風球「溫黛」，於襲港期間令天氣惡劣，造成180多人死亡，令香港滿目瘡痍，在不少人心中留下難以磨滅的印象。
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至於香港史上最慘烈的風災，則是1906年9月18日襲港的「丙午風災」。「丙午風災」雖然僅在香港逗留了短短3小時，卻造成逾15,000人死亡，當時位於尖沙咀的幾個九龍倉碼頭甚至全部被淹沒「消失」。
為甚麼叫「風球」？解構昔日香港天氣颱風燈號
以前科技尚未如此發達的時候，香港天文台主要靠燈號來提醒市民有關颱風強度及其他香港天氣的資訊。每當有颱風吹襲時，天文台就會在信號站掛起由白燈、綠燈及紅燈組成的「晚間燈號標誌」，以顯示颱風警告信號，讓漁民及其他市民知悉，久而久之，大家便習慣用「懸掛」、「掛波」或「落波」等字眼去談論颱風。
1931年3月1日，香港改為沿用遠東信號系統，颱風信號分為一至十號，隨後逐步以標誌代表，形成現在使用的熱帶氣旋信號系統。風暴襲港期間，天文台會懸掛起相應強度的信號標誌，提醒市民香港天氣變化。
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70年代科技逐漸進步，懸掛實物燈號的標誌方式被淘汰，天文台不再「懸掛風球」，改為「發出信號」。雖然「掛波」、「落波」等用字已不合時宜，但多年來卻依然深入民心，香港人仍以「風球」稱呼颱風。
溫室氣體影響香港天氣 超強颱風愈趨常見
近年超強風暴在香港出現在次數有上升趨勢，不少科學家都認為與香港天氣變化有關。根據天文台2010年的預測，若溫室氣體排放的趨勢不變，到2060年時，香港的平均海平面高度，或較1986至2005年的平均高度升近0.6米，以致過往十年一遇的罕見超強颱風，可能將會經常威脅香港。