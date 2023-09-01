颱風蘇拉｜與溫黛有兩點相似之處？一個原因路徑大不同

颱風蘇拉在9月1日吹襲香港，天文台表示八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。而在1962年颱風溫黛（Typhoon Wanda）同於9月1日至9月2日登陸香港。兩個超強颱風既有共通點，亦有不同之處。
溫黛襲港 香港錄得瞬間最大陣風高達260km/h
颱風溫黛（Typhoon Wanda）於1962年9月1日至9月2日期間登陸香港，帶來巨大破壞和人命傷亡，是二戰過後造成最多人命傷亡的香港風災。溫黛的路徑非常具殺傷力，它從太平洋、南海一路推進至香港，登陸後繼續迅速向西北移動進入內陸。這種路徑令香港「食正」溫黛之最大風雨區，颱風襲港期間，香港錄得瞬間最大陣風高達260km/h，並伴隨著豪雨和暴風。許多地區的居民被迫撤離，建築物和基礎設施也受到嚴重破壞。
溫黛當年在香港造成183死、388傷的嚴重人命傷亡，另有72,000人無家可歸。大部分傷亡與沙田、大埔風暴潮帶來的建築物倒塌、洪水及山泥傾瀉有關。當時不少市民因為無法及時疏散而被困於洪水和風雨中。此外，溫黛還摧毀許多商業和工業設施被，大量農田被水淹沒，造成廣泛經濟損失。
溫黛打破了多項吹襲香港熱帶氣旋之紀錄，包括
- 二次大戰後香港錄得的最低海平面氣壓：944百帕斯卡
- 紀錄以來天文台總部最低海平面氣壓：953.2百帕斯卡
- 紀錄以來天文台總部最高陣風：每小時259公里
- 紀錄以來最高天文台一小時平均風速：每小時72海里／每小時133公里
- 二次大戰後維多利亞港內最高風速：大老山，最高陣風為每小時154海里（約每小時284公里）
蘇拉Vs溫黛｜9月1襲港
蘇拉襲港，天文台於2023年9月1日凌晨2時40分改發八號西北烈風或暴風信號。巧合地溫黛在1962年9月1日上午最接近香港。
蘇拉Vs溫黛｜同樣有可能南掠香港
蘇拉及溫黛都屬超強颱風，溫黛當年一度高掛十號風球，香港長期處於其東方，即風勢最猛烈之處，導致市區風力非常強勁。同時，溫黛帶來的猛烈東北風將海水推往吐露港，加上天文大潮，造成強烈風暴潮，沙田、馬料水、大埔一帶完全被摧毀。蘇拉與溫黛相似之處，在於同樣有可能近距離南掠香港，而且亦有可能帶來強烈風暴潮，因此市民必須要小心注意安全。
蘇拉Vs溫黛｜移動路徑大不同
當年溫黛一路由太平洋向西北偏西移動，穿過菲律賓呂宋海峽吹襲香港。由於副熱帶高壓形態穩定，令溫黛移動路徑相對直接。而蘇拉先向南靠近菲律賓，向東折返再回馬槍轉向西北入南海。天文台指，另一熱帶氣旋海葵移動速度較蘇拉快，縮短之間距離，產生相互作用，加上副熱帶高壓曾經減弱，因此路徑變數較大。