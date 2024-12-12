家常菜食譜｜麻婆豆腐、滷肉飯、咖喱牛肉飯等5款白飯小偷

近來大家都習慣帶飯盒回公司午膳，可節省餐費外。以下就教大家麻婆豆腐、台式滷肉飯、咖喱牛肉飯等5款「白飯小偷」小菜的食譜，做法簡單之餘，更非常好「送飯」，大家以後就不用煩惱每天的午飯應該吃什麼。

家常菜食譜｜台式香菇滷肉飯 台式滷肉飯（英文 Braised pork rice）屬不少港人都愛吃的菜式，但外出吃一碗滷肉飯的話，至少也需要30多元，而且份量通常不多。但自己製作的話， 30多元的材料費足以製成可以吃幾天的台式滷肉！如果喜歡配上滷蛋一起吃的話，還可加入雞蛋一起燜煮。 台式香菇滷肉飯材料：五花肉300g、洋蔥 半個、乾冬菇 5隻、蔥 適量、薑 適量、蒜 適量、生抽 2茶匙、料酒 2茶匙、老抽 1茶匙、香葉 適量、八角 適量、冰糖 適量 台式香菇滷肉飯做法 1.乾冬菇預先用熱水浸泡至軟身，擠乾後去莖粒

2.五花肉切粒備用。

3.洋蔥去皮切粒，在鑊中倒入適量油，放入洋蔥炸至金黃色後便撈出備用。

4.熱鑊後不用放油，倒入五花肉以中小火煮至出油，倒入適量蔥、薑、蒜炒香，再放入冬菇和洋蔥碎。

5.加入生抽、料酒、老抽炒勻。

6.倒入200mL清水，再加香葉、八角和冰糖，燜煮一個小時即可。 帶飯食譜│雞翼番茄飯盒廿分鐘煮好車厘茄粟米襯托

家常菜食譜｜豆角炒肉絲 如果注重飲食均衡的話，菜和肉都是每一餐的必備食材。而豆角炒肉絲就能滿足健康需要，而且食材價格便宜，絕對是節省餐費的好選擇！ 豆角炒肉絲材料：豆角 100g、瘦肉 100g、生抽 2茶匙、老抽 1/2茶匙、生粉 2茶匙、蠔油 1湯匙、鹽 適量、糖 適量、蒜蓉 適量 豆角炒肉絲做法 1.先將瘦肉切絲，再加入1 茶匙生抽、老抽和1茶匙生粉，攪拌均勻後醃製半小時。

2.豆角洗淨後，斜切成條狀備用。

3.在碗中加入適量鹽、糖、1茶匙生抽、蠔油、1茶匙生粉和半碗水，攪拌均勻後便能成為餸菜的醬料。

4.熱鑊落油後倒入肉絲，炒熟後盛出備用。

5.用同一熱鑊爆香蒜蓉，倒入豆角炒至軟身，再加入肉絲和醬汁煮至收汁即可。 吉野家食譜｜照燒雞肉飯、滑蛋豬扒丼飯等5款日式丼飯教學 適合帶飯

家常菜食譜｜麻婆豆腐 麻婆豆腐絕對是中菜中的「白飯小偷」 ！簡單的材料卻十分下飯，帶點香辣的味道特別惹味。而且製作時間短，特別適合上班一族煮食。 麻婆豆腐材料：硬豆腐 1磚、肉碎 200g、蔥花 適量、生抽 3茶匙、蠔油 1茶匙、老抽 1/2茶匙、生粉 2 茶匙、鹽 適量、糖 適量、蒜頭 適量、辣椒 適量 麻婆豆腐做法 1.豆腐切粒，蒜頭和辣椒切碎備用。

2.肉碎加入1茶匙生抽醃製10分鐘。

3.熱鑊落油，爆香蒜頭和辣椒後倒入肉碎炒至變色，再加豆腐和1碗水燜煮2分鐘。

4.加入適量鹽和糖，再加入2茶匙生抽、老抽和蠔油炒至均勻。

5.攪匀水和生粉，倒進餸茶中勾芡。上盤時撒上蔥花即可。 豆腐種類｜嫩豆腐口感嫩滑適合清蒸布包豆腐煮法百搭

家常菜食譜｜咖喱薯仔牛肉飯 說到「白飯小偷」，就不得不提居家必備的懶人餸菜－咖哩，只要加入咖喱磚便能快速完成，而且特別適合配白飯食用。如果喜歡甜咖哩的話，可以加入一些蘋果蓉調味。 咖喱薯仔牛肉飯材料：牛肉 200g、馬鈴薯 1個、紅蘿蔔 1個、洋蔥 半個、生抽 1茶匙、料酒 1茶匙、生粉 1/2茶匙、黑椒 適量、咖喱磚 1份 咖喱薯仔牛肉飯做法 1.牛肉切粒，加入黑椒、料酒、生抽和生粉，攪匀後醃製20分鐘 。

2.馬鈴薯、紅蘿蔔和洋蔥洗淨後，去皮切塊備用。

3.熱鑊落油，加入馬鈴薯和紅蘿蔔炒至金黃色盛出備用。

4.用同一熱鑊倒入牛肉炒熟，加入洋蔥炒香。

5.加入馬鈴薯和紅蘿蔔翻炒一下，再倒入剛好浸過食材的水。

6.水滾後加入咖喱磚，攪拌均勻後煮至湯汁濃稠即可。 咖喱雞、薑汁炒牛肉、泡菜燉排骨等5款異國菜做法輕鬆做！

家常菜食譜｜蒜芯炒肉碎 蒜芯含豐富的食物纖維，可以幫助排便，預防便秘，特別適合工作繁多、作息不定時的上班族。若怕五花肉太油膩的話，也可以瘦肉代替。 蒜芯炒肉碎材料：蒜芯 200g、五花肉 200g、辣椒 適量、蒜蓉 適量、雞精 適量、鹽 適量、生抽 1茶匙、老抽 1/2茶匙、生粉 1茶匙、蠔油 1湯匙 蒜芯炒肉碎做法 1.蒜芯洗淨後切小粒，五花肉剁碎，蒜頭和辣椒切碎備用。

2.以適量鹽和雞精，加入生抽、老抽、蠔油、生粉和碗水攪拌均勻製成醬汁備用。

3.熱鑊不用落油，倒入五花肉炒至變色，加入辣椒和蒜豆爆香，再倒入蒜芯翻炒3分鐘，最後倒入醬汁煮至濃稠即可。 帶飯食譜- 雞翼、意粉、日式便當、咖哩雞、蝦等開學零失敗午餐