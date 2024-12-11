豆腐種類｜嫩豆腐口感嫩滑適合清蒸 布包豆腐煮法百搭

豆製品由大豆製成，能提供身體所需的蛋白質，而且營養豐富，含有8種人體所需胺基酸，也有不飽和脂肪酸，加上人體消化吸收率高達95%，是健康的食品。雖然市面上的豆腐種類多，但其實差異主要在於凝固劑和原料。今次就講講6種豆腐的分別。
1, 嫩豆腐
嫩豆腐亦是日式指的絹豆腐，在製作過程中使用氯化鎂或葡萄糖酸內酯等凝固劑，令蛋白質凝固成型。由於凝固時間長、含水分高，故此吃起來口感嫩滑，適合用作清蒸、涼拌。
2, 板豆腐
板豆腐跟嫩豆腐的製作過程類似，但凝固劑就使用硫酸鈣而非葡萄糖酸內酯，過程中加壓較大及時間長，故此水分較嫩豆腐少，口感也比較紮實、堅硬。亦由於添加了硫酸鈣，鈣質含量會較高，是補鈣的好選擇，適合用於蒸、炒、煮、炸等烹調方式。
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3, 玉子豆腐
玉子豆腐除了大豆外，原料還有雞蛋，所以色澤偏黃。玉子豆腐不易碎，可用於煎炸菜式。
4, 布包豆腐
布包豆腐其實是傳統豆腐，製作過程中會放入木製盒子用棉布包起來加壓，所以稱為布包豆腐，同樣適合蒸、煮、炒、炸。
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5, 油豆腐
由板豆腐油炸後而成，不易碎裂，適合用來炒、滷、炸等，亦較易吸收湯汁。
6, 凍豆腐
凍豆腐是板豆腐經冷凍後物理結構被破壞而成，中間的隙縫可以增加口感，亦容易吸收湯汁，是北方火鍋中不可或缺的材料。
就按照自己的口味，選擇想吃的豆腐！