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飲食
2023-11-10 07:30:00

專訪「豚丼のぶたはげBUTAHAGE」創辦人矢野 整 逾80年祖傳醬汁 匠心傳承正宗北海道帶廣豚丼滋味

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「豚丼」，即豬肉蓋飯，作為北海道十勝帶廣市的名物之一，其烹調方式有別於一般的豚丼，需要先將厚片豚肉沾上惹味醬汁，後以高溫網燒烤製。一碗帶廣豚丼，看似只需豚肉、白飯及醬汁3種簡單材料即可製成，然而背後店家所使用的醬汁，卻是為豚丼注入靈魂、足以決定豚丼是否美味的關鍵！

在豚丼誕生之初，矢野 整（Hitoshi YANO）的祖父便研發了一種秘製豚丼醬汁，作為秘製醬汁的第三代傳人，矢野先生希望將代表家鄉帶廣的豚丼發揚光大，同時將祖傳滋味傳承下去，遂於1996年於北海道JR帶廣站開設豚丼專門店「豚丼のぶたはげBUTAHAGE」，以有80多年歷史的秘製祖傳醬汁，製作出鎮店名物丼「帶廣名物稀有豚肉丼」。

「豚丼のぶたはげBUTAHAGE」創辦人矢野 整（Hitoshi YANO）沒有刻意將豚丼本土化，而是希望讓每一位香港人都可以品嘗到最傳統、最正宗的北海道帶廣豚丼。

「豚丼のぶたはげBUTAHAGE」創辦人矢野 整（Hitoshi YANO）沒有刻意將豚丼本土化，而是希望讓每一位香港人都可以品嘗到最傳統、最正宗的北海道帶廣豚丼。

定期來港監控品質 堅持所有豚肉即叫即燒

這份「昭和九年 創業の味」，自2021年起從北海道直送到香港。問到矢野先生對於香港分店的豚丼定位，會選擇維持日本地道風味，還是主動迎合香港食客口味，他表示自己沒有刻意將豚丼本土化，反之希望每一位香港人都可以品嘗到最傳統、最正宗的北海道帶廣丼飯。因此，矢野先生會定期到香港分店檢查丼飯出品質素，親自指導每位員工，堅持所有豚肉即叫即燒。而香港分店亦選用從北海道運到香港的珍稀「かみこみ豚（KAMIKOMI豚）」，是取自日本五日市豚肉店最優質的3至5%豚肉眼及豚腩肉，沾上祖傳秘製醬汁燒製後，豚肉入口甘甜鮮味，微焦的油脂更顯豐腴，肉汁豐富且具嚼勁，的確一試難忘。

矢野先生指店內選用的豚肉及醬汁均從北海道運到香港，而且即叫即燒，確保食客能夠品嘗到肉汁豐富且具嚼勁的高品質豚肉。

矢野先生指店內選用的豚肉及醬汁均從北海道運到香港，而且即叫即燒，確保食客能夠品嘗到肉汁豐富且具嚼勁的高品質豚肉。

職人精神將豚丼做到極致 丼物大賽屢獲殊榮

矢野先生多年來對豚丼料理的熱忱與堅持，充分反映出日本的「職人精神」，窮盡一生只為把一件事情做到極致。而憑藉他的努力，鎮店名物丼「帶廣名物稀有豚肉丼」於日本知名的「日本丼物選手權」及由「全國丼連盟」舉辦的「全國丼飯大賽」中分別出展及榮獲金賞；另一款由矢野先生創作的「稀有豚肉天丼」，亦於「全國丼連盟」舉辦的「全國丼飯大賽天丼部門」中榮獲金賞。屢獲殊榮不但是對矢野先生的一大肯定，更令「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」成為北海道當地人及遊客必食的人氣豚丼專門店。

「豚丼のぶたはげBUTAHAGE」鎮店名物丼「帶廣名物稀有豚肉丼」曾於知名的「日本丼物選手權」中展出，並曾在「全國丼連盟」舉辦的「全國丼飯大賽」獲得金賞。

「豚丼のぶたはげBUTAHAGE」鎮店名物丼「帶廣名物稀有豚肉丼」曾於知名的「日本丼物選手權」中展出，並曾在「全國丼連盟」舉辦的「全國丼飯大賽」獲得金賞。

「稀有豚肉天丼」同樣採用珍稀「かみこみ豚（KAMIKOMI豚）」肉眼製作，配上野菜天婦羅及獨創天婦羅醬汁，口感酥脆之餘，更嘗到豚肉肉嫩多汁的鮮味。

「稀有豚肉天丼」同樣採用珍稀「かみこみ豚（KAMIKOMI豚）」肉眼製作，配上野菜天婦羅及獨創天婦羅醬汁，口感酥脆之餘，更嘗到豚肉肉嫩多汁的鮮味。

期間限定海鮮料理及天丼 留住港人胃口

縱然港人偏愛日本菜，但面對本地日本料理餐飲市場的激烈競爭，除了供應正宗的帶廣豚丼外，「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」又會如何設法留住港人胃口？矢野先生透露，香港分店在保持帶廣豚丼的正宗性的同時，亦會不時更新餐目，例如推出期間限定海鮮丼、不定期的推廣餐目、鍋燒烏冬系列及多款天丼等，更特別從北海道十勝、名古屋進口日本清酒，搭配餐目上的料理，讓食客能夠享受完整且愉悅的用餐體驗。

 

（資訊）

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