日本長崎食品節 「長崎の味」登陸APITA 太古店及 UNY 將軍澳店 長崎蛋糕/生蠔/清酒

APITA 太古店及 UNY 將軍澳店將於2 月 15 日至 28 日期間舉行日本長崎食品節 「長崎の味」， 為大家帶來多款長崎限定美食，包羅多款長崎零食、乾貨、甜品及水果，必買之選有小長井牡蠣（生蠔）、杉谷本舖的長崎蛋糕、杵之川純米吟釀酒等，全部都由日本直送！

APITA 太古店及 UNY 將軍澳店「長崎の味」

長崎縣盛產牡蠣，尤其在冬季時份最當造，而有明海沿岸的諫早市小長井町的牡蠣更是出名肥美。今次食品節就特別引人小長井牡蠣，Q 彈飽滿之餘，幾乎顆顆都有手掌般的大小，味道濃厚，入口鮮味四溢，加配檸檬味道清爽。APITA 太古店特別預備即叫即燒牡蠣售賣，更可品嚐與燒牡蠣一同配搭的純米清酒，感受日式風情。另外長崎蛋糕亦是當地名物，杉谷本舖的至尊「朱古力長崎蛋糕」在世界品質評鑑大賞 (又稱國際品質獎)中連續三年榮獲得金獎，嚴選兩款長崎當地兩款優質雞蛋製作，蛋黃香甜濃厚，蛋白綿密細緻，加入濃厚朱古力，質感濕潤，作早餐或下午茶都不錯。大家有興趣的話不妨蒞臨日本長崎食品節，從飲食角度認識長崎！



長崎食品節 - 長崎の味活動地址：

APITA 太古店（香港鰂魚涌太古城路太古城中心二期地庫）