無花果功效｜排毒美顏兼預防心臟病 減肥必食3款健康食譜配搭教學

減肥必食｜盤點無花果4大好處 + 3款健康食譜配搭教學

夏天不少人都開始要減肥計劃，而無花果（英文︰fig）便是近年大熱的減肥食品之一！其實無花果不只對減肥有效，作為食療亦有很多好處，以下就為大家整理無花果的4個功效，再附上3款低脂無花果食譜配搭教學，讓大家可以用多種方法品嘗無花果的好處！

無花果功效1 排毒美顏 首先，無花果卡路里低，100公克約只有40幾大卡，加上無花果中含有果膠，屬水溶性食物纖維，能夠幫助腸臟蠕動，促進排便，解決便秘問題，對減肥有一定功效。當腸臟變得健康，身體每日正常排便後，皮膚也會隨之變好。加上無花果中更含有豐富的多酚，不但可以減少外界對皮膚的傷害，還有降血脂的效果，令身體的血液循環及新陳代謝變好，從而改善皮膚狀況，因此無花果是不可多得的食療。 無花果功效2 可預防心血管疾病 多吃無花果除了可以減肥之外，新鮮無花果中含有的酶及紅蘿蔔素都可幫助於分解血液中的脂肪，避免造成血管阻塞，令血液循環變得暢順，減少患上心血管疾病等心臟病的機會。

無花果功效3 改善髮質 不少女生對其髮質都有一定煩惱，特別是對於喜歡漂染的女生，更會有掉髮、脫髮的問題，而無花果中含有豐富的礦物質——鋅，有助補充針對毛髮生長所需的蛋白質及膠原蛋白等營養，令到頭髮可以順利生長及得以改善。 無花果功效4 舒緩更年期症狀 更年期的時候，不少人都會受荷爾蒙而困擾，而無花果含有與雌激素相似的成份，可以補充因更年期而缺少的荷爾蒙，舒緩失眠、情緒不穩定等更年期常見的症狀。

很多人都不知道無花果怎樣吃，事實上無花果熱量低纖維很高營養十分豐富，煮食方法亦十分簡單。現在我們便推介了兩個無花果食譜，讓大家一起學煮起來！ 無花果食譜 1. 無花果乳酪多士 無花果乳酪多士材料：方包 1片／希臘乳酪 適量／無花果 1個 1.將白麵包放進麵包機烘成多士，或是放入焗以180度焗5分鐘。

2.多士稍微放涼後，塗上一層薄薄的希臘乳酪。

3.無花果洗淨後切片，均勻地擺放在吐司上即可。

無花果食譜 2. 無花果火腿沙律 無花果火腿沙律材料：無花果2-3個／羽衣甘藍 適量／芝士 1片

藍莓 8-10粒／西班牙火腿片 3片

果仁 適量／橄欖油 適量／蘋果醋 適量 1.將羽衣甘藍和藍莓洗淨後瀝乾水分，與芝士、果仁和西班牙火腿片混合一起。

2.無花果洗淨切塊放在最上。

3.橄欖油和蘋果醋以2:1比例調成沙律汁，淋在沙律上即可。