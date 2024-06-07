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飲食
2024-06-07 18:00:00

無花果功效｜排毒美顏兼預防心臟病 減肥必食3款健康食譜配搭教學

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減肥必食｜盤點無花果4大好處 + 3款健康食譜配搭教學

減肥必食｜盤點無花果4大好處 + 3款健康食譜配搭教學

夏天不少人都開始要減肥計劃，而無花果（英文︰fig）便是近年大熱的減肥食品之一！其實無花果不只對減肥有效，作為食療亦有很多好處，以下就為大家整理無花果的4個功效，再附上3款低脂無花果食譜配搭教學，讓大家可以用多種方法品嘗無花果的好處！

無花果功效及營養價值（am730製圖） 無花果功效及營養價值，有助促進腸道健康和預防便秘（am730製圖） 無花果功效及營養價值，含鈣質、鉀質、鎂與及維他命K（am730製圖） 無花果功效及營養價值，建議買沒有添加糖的無花果乾（am730製圖）

無花果功效1 排毒美顏

首先，無花果卡路里低，100公克約只有40幾大卡，加上無花果中含有果膠，屬水溶性食物纖維，能夠幫助腸臟蠕動，促進排便，解決便秘問題，對減肥有一定功效。當腸臟變得健康，身體每日正常排便後，皮膚也會隨之變好。加上無花果中更含有豐富的多酚，不但可以減少外界對皮膚的傷害，還有降血脂的效果，令身體的血液循環及新陳代謝變好，從而改善皮膚狀況，因此無花果是不可多得的食療。

無花果功效2 可預防心血管疾病

多吃無花果除了可以減肥之外，新鮮無花果中含有的酶及紅蘿蔔素都可幫助於分解血液中的脂肪，避免造成血管阻塞，令血液循環變得暢順，減少患上心血管疾病等心臟病的機會。

近年興起在減肥時吃無花果，其好處多多，包括解決便秘問題。 不少人都喜歡將無花果配着乳酪一起食用。

無花果功效3 改善髮質

不少女生對其髮質都有一定煩惱，特別是對於喜歡漂染的女生，更會有掉髮、脫髮的問題，而無花果中含有豐富的礦物質——鋅，有助補充針對毛髮生長所需的蛋白質及膠原蛋白等營養，令到頭髮可以順利生長及得以改善。

無花果功效4 舒緩更年期症狀

更年期的時候，不少人都會受荷爾蒙而困擾，而無花果含有與雌激素相似的成份，可以補充因更年期而缺少的荷爾蒙，舒緩失眠、情緒不穩定等更年期常見的症狀。

無花果配上其他食品便能變成一頓豐富的早餐。 日本更流行把無花果放在大福中。

很多人都不知道無花果怎樣吃，事實上無花果熱量低纖維很高營養十分豐富，煮食方法亦十分簡單。現在我們便推介了兩個無花果食譜，讓大家一起學煮起來！

無花果食譜 1. 無花果乳酪多士

無花果乳酪多士材料：方包 1片／希臘乳酪 適量／無花果 1個

1.將白麵包放進麵包機烘成多士，或是放入焗以180度焗5分鐘。  
2.多士稍微放涼後，塗上一層薄薄的希臘乳酪。 
3.無花果洗淨後切片，均勻地擺放在吐司上即可。

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如果出門時間較趕，也可以製成無花果三文治。

如果出門時間較趕，也可以製成無花果三文治。

無花果食譜 2. 無花果火腿沙律

無花果火腿沙律材料：無花果2-3個／羽衣甘藍 適量／芝士 1片
藍莓 8-10粒／西班牙火腿片 3片
果仁 適量／橄欖油 適量／蘋果醋 適量

1.將羽衣甘藍和藍莓洗淨後瀝乾水分，與芝士、果仁和西班牙火腿片混合一起。
2.無花果洗淨切塊放在最上。
3.橄欖油和蘋果醋以2:1比例調成沙律汁，淋在沙律上即可。

無花果和西班牙火腿的配搭一流，熱量低纖維很高營養十分豐富。 時間太趕的話，只用沙律菜、無花果和西班牙火腿製成沙律也可。

無花果食譜 3.無花果燕麥撻

無花果燕麥撻材料：香蕉 1條(建議選擇較熟的香蕉)／燕麥 50-70g／希臘乳酪 適量／無花果 1個

1.香蕉壓成泥狀，分次加入燕麥混合均勻。 
2.在撻模具上抹油，將混合物壓入模具，周圍部分需高於中心位置，造成撻狀。
3.放入預熱好的焗爐，以180度焗15分鐘。  
4.取出撻皮後放涼，然後加入希臘乳酪。
5.無花果洗淨後切片，放在希臘乳酪上即可。

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無花果撻簡單作為下午茶食用一流，熱量低纖維很高營養十分豐富。

無花果撻簡單作為下午茶食用一流，熱量低纖維很高營養十分豐富。

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