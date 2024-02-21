網上熱話｜內地女來港呻飲食消費貴 2隻烚蛋盛惠210蚊 網民：夠養兩隻雞

中港兩地的衝突和爭執屢見不鮮，幾乎每日都能夠在網上看到人就著不同的議題爭論，較為常見的非文化和消費模式莫屬。早前，一位內地女生來港旅遊時就遇到與飲食價錢相關的不快經歷，她表示自己只是想吃一個簡單早餐，卻沒料到最後竟花費440元，而光是兩隻烚蛋就盛惠210蚊，引起大批網民爭議。

內地女來港呻飲食消費貴 2隻烚蛋盛惠210蚊 香港飲食選擇繁多，想食甚麼菜系或質素可謂悉隨尊便，有價廉物美性價比高的，亦有簡單食材高價賣，「食景」或「食服務」的餐廳。早前，一位內地女生來港旅遊時，正正被香港的飲食價錢震懾，全因她原本只想吃一個簡單的早餐，卻沒料到在叫了一份粥和兩隻烚蛋後，埋單竟需要440蚊，當中包括190蚊的粥、210蚊的兩隻雞蛋，以及40蚊服務費。

事後解釋落單前無睇價錢 堅稱：唔係俾唔起 從事主貼出的單據中，可見她所幫襯的是位於尖沙咀的香港瑰麗酒店，收費較其他地方高昂實屬正常，惟事主就表示「我喜歡的早餐範圍小，粥和雞蛋是習慣和標配，每個酒店都會有，不需要看菜單」，而且自以為「點個早餐更不需要看價格」，因此在未有睇價錢的情況下叫了高價食品。事主隨後更強調自己「不是消費不起，只是覺得不值」。