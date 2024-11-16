胡楓、羅蘭合體試食 大家樂最新自家輕嚥料理「食得樂」

每款肉食提供兩種軟度 「食得樂」輕嚥料理，以「重現熟悉滋味 只想您食得快樂」為理念，運用專業技術製作符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）及「照護食標準指引」的京都骨與豉油雞髀，配上蔬菜。兩款肉食主菜分別有IDDSI等級4的塑型糊餐及等級6的的碎餐選擇，照顧不同的咀嚼及吞嚥狀況需求。IDDSI等級4的糊餐特別重塑食材原型，還原京都骨與豉油雞髀的原貌，賣相精緻吸引；IDDSI等級6的碎餐表示軟質及一口量的料理。外賣盒裝的「食得樂」輕嚥料理已開始在38間指定大家樂快餐及一粥麵分店有售，並設有堂食，讓吞嚥障礙者能與家人同桌共膳，享受天倫之樂。外賣裝買回家只需加熱便可進食，非常方便。

羅蘭：「雞有雞味！排骨有排骨味！」 92歲的胡楓與89歲的羅蘭率先試食都表示感到驚喜，羅蘭精靈搞gag話：「我幾十歲人都未見過呢啲！真係食得落，食得安樂，食得快樂！老友記食嘢梗係要腍腍哋，但日日食糊好悶嘛！呢款豉油雞髀食落去真係好有雞味；京都骨咬落去唔硬，一嗒就軟晒，又有排骨味；難得西蘭花、蓮藕唔硬，一食就溶晒。」胡楓幽默回應：「豉油雞髀和京都骨的味道及外形同原本差不多，同我一樣又有型又有味道。輕嚥料理令到好多長者都得益，值得推薦！」

花多兩倍時間製作 坊間有些軟餐會加入酵素粉令食物凝固 ，但「食得樂」卻沒有使用酵素粉製作，避免產生苦瀝味，影響原味道，取而代之用高壓高溫方法蒸煮，使食物的纖維可以分解而令質地腍軟。整個製作工序由高溫蒸煮令其腍軟，然後攪拌，再倒模，過程繁瑣，比原本菜式花多兩倍時間。計劃由構思到研發再改良出來，足足花掉兩年時間籌備，研發團隊為此探訪過不同院舍收集老友記及吞嚥困難者的意見，迎合他們的喜好繼續研發其他菜式，日後陸續加增款式。有市民提議希望可以吃到輕嚥版焗豬扒飯。高成本的輕嚥料理定價一律 $59，大眾能負擔得到，接受集體訂購。

與社福機構合作 資助 吞嚥障礙人士 隨著集團於2022年首度推出「大家開飯」食物援助計劃，受助人憑「開飯咭」可到大家樂快餐分店免費享用餐膳，過去兩年總受惠人數達7,000人，捐贈飯餐約480,000個。計劃今年踏入第三年，繼續與鄰舍輔導會合作，以照顧者為受助對象，亦與更多社福機構包括香港耆康老人福利會、匡智會、基督教香港信義會社會服務部合作，資助咀嚼及吞嚥障礙人士享用「食得樂」輕嚥料理。各合作機構會甄選合資格會員接受資助，同時於11月19日起接受公眾報名。 「食得樂」輕嚥料理於38間指定大家樂快餐及一粥麵分店有售 部分大家樂銷售點：

銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場一樓1, 2及5B號舖

九龍彌敦道655號地庫

荃灣愉景新城第二層2031號舖

