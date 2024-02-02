農曆新年2024｜新年團年飯推介 人均$250起！酒店中菜/賀年撈起/自助餐

今年的農曆年三十晚是2月9日，大部分傳統華人家庭都會在這晚吃團年飯，把握良機和家人好好相聚團圓。如果不想花功夫煮飯，一家人外出用餐其實亦有不少高質選擇，今次就為大家精選多間香港酒店中菜餐廳、酒店自助餐以及抵食餐廳，人均$250起即可享受賀年美食，農曆新年將至，大家一於及早預訂！
2024團年飯推介｜普慶餐廳自助餐 新春期間限定賀年菜式
普慶餐廳自助餐一向口碑好，農曆新年期間餐廳特別推出限定賀年菜式，由2月9日至13日（年三十至初四），餐廳將因應不同時段供應多款賀年佳餚。精選菜式包括普慶聚寶盆菜、清蒸鮑魚、蒜蓉粉絲蒸蟶子 、 三文魚「 撈起 」和炸紫薯流心湯圓等，每位客人只要另加港幣$90 更可享無限暢飲優惠，任飲精選氣酒、紅白酒、韓國米酒、燒酒及汽水等，自助餐整體食物選擇非常豐富，又有賀年氣氛，適合一家人聚餐！
午市（下午 12 時至 2 時 30 分）
*2 月 9 日（年三十）
港幣$388（成人）| 港幣$268（長者）| 港幣$268（小童）
*2 月 10 日至 13 日（年初一至初四）
港幣$568（成人）| 港幣$428（長者）| 港幣$398（小童）
晚市（晚上 6 時 30 分至 9 時 30 分）
*2 月 9 日至 13 日（年三十至初四）
港幣$788（成人）| 港幣$628（長者）| 港幣$528（小童）
*以上價錢須另收加一服務費
普慶餐廳
地址：佐敦彌敦道 380 號香港逸東酒店 B1 樓層
電話：(852) 2710 1901
2024團年飯推介｜PLAYT龍送吉祥新年自助晚餐
柏寧酒店自助餐餐廳PLAYT 新年期間推出「龍送吉祥新年自助晚餐」，除了人氣即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳、等多國菜式外，更供應多款吉祥賀年菜式，全部都好意頭！吉祥賀年菜式包括北菇鴨掌扒鮑魚 、清蒸沙巴龍躉、XO醬西蘭花帶子蝦球，預祝來年錦上添花 ；也有代表風生水起的七彩魚生撈起、寓意發財好事就手得的發菜蠔豉燜豬手、年年慶有餘之家鄉煎釀鯪魚等等。於2月9日至12日(年廿九至大年初三) 客人更可享花膠北菇扒鮑魚、松露蝦餃及髮菜燒賣等吉祥菜式，大家不妨考慮下！
日期： 2024年2月2日至2024年2月18日
週末早午餐:
HK$468起 (小童)｜HK$668起 (成人)
下午茶:
HK$268起 (小童)｜ HK$368起 (成人)
自助午餐:
HK$318起 (小童)｜HK$438起 (成人)
自助晚餐:
HK$588起 (小童)｜ HK$868起 (成人)
PLAYT
地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓電話
電話：2293 8888
2024團年飯推介｜香港四季酒店米芝蓮三星中菜廳龍景軒 農曆新年午巿及晚巿套餐
如果有預算，香港四季酒店的米芝蓮三星中菜廳龍景軒實屬是個不錯的選擇。餐廳特別為新年設計了午巿及晚巿套餐，精彩意頭菜式包括寓意龍馬精神的「黑松露百合銀杏炒龍蝦球」、花開富貴「蟹皇扒時蔬」等，當然少不了象徵發財好市的「髮菜蠔豉瑤柱甫」。賀年午巿套餐每人港幣 1,280元*；晚巿餐單每人港幣 2,380元*，搭配餐酒每人港幣3,380 元*。菜式將因到訪日期及餐單而異。
2024團年飯推介｜IKEA 2 月新春限定中西合璧賀年菜式
今個新年，香港IKEA餐廳亦有推出一系列新春限定的中西合璧賀年菜式，推介「年年有魚」開心果保雲酥焗鱸魚配檸檬牛油汁、「成雙成對」鴛鴦炒飯、以及「金玉滿堂」帆立貝雜菜沙律等；港澳美食站更首度推出檸檬鴨屎香烏龍茶系列甜品，以甜蜜滋味寓意新一年開心愉快地度過每一天！此外，香港IKEA 更特別推出新春限定美食，包括賀年盆菜和佛跳牆，讓大家安在家中都可享受新春滋味。九龍灣、沙田及荃灣IKEA分店均設有設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站。