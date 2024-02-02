農曆新年2024｜新年團年飯推介 人均$250起！酒店中菜/賀年撈起/自助餐

今年的農曆年三十晚是2月9日，大部分傳統華人家庭都會在這晚吃團年飯，把握良機和家人好好相聚團圓。如果不想花功夫煮飯，一家人外出用餐其實亦有不少高質選擇，今次就為大家精選多間香港酒店中菜餐廳、酒店自助餐以及抵食餐廳，人均$250起即可享受賀年美食，農曆新年將至，大家一於及早預訂！

普慶餐廳自助餐一向口碑好，農曆新年期間餐廳特別推出限定賀年菜式，由2月9日至13日（年三十至初四），餐廳將因應不同時段供應多款賀年佳餚。精選菜式包括普慶聚寶盆菜、清蒸鮑魚、蒜蓉粉絲蒸蟶子 、 三文魚「 撈起 」和炸紫薯流心湯圓等，每位客人只要另加港幣$90 更可享無限暢飲優惠，任飲精選氣酒、紅白酒、韓國米酒、燒酒及汽水等，自助餐整體食物選擇非常豐富，又有賀年氣氛，適合一家人聚餐！ 午市（下午 12 時至 2 時 30 分） *2 月 9 日（年三十） 港幣$388（成人）| 港幣$268（長者）| 港幣$268（小童）

2024團年飯推介｜PLAYT龍送吉祥新年自助晚餐

柏寧酒店自助餐餐廳PLAYT 新年期間推出「龍送吉祥新年自助晚餐」，除了人氣即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳、等多國菜式外，更供應多款吉祥賀年菜式，全部都好意頭！吉祥賀年菜式包括北菇鴨掌扒鮑魚 、清蒸沙巴龍躉、XO醬西蘭花帶子蝦球，預祝來年錦上添花 ；也有代表風生水起的七彩魚生撈起、寓意發財好事就手得的發菜蠔豉燜豬手、年年慶有餘之家鄉煎釀鯪魚等等。於2月9日至12日(年廿九至大年初三) 客人更可享花膠北菇扒鮑魚、松露蝦餃及髮菜燒賣等吉祥菜式，大家不妨考慮下！

日期： 2024年2月2日至2024年2月18日



週末早午餐:

HK$468起 (小童)｜HK$668起 (成人)

下午茶:

HK$268起 (小童)｜ HK$368起 (成人)

自助午餐:

HK$318起 (小童)｜HK$438起 (成人)

自助晚餐:

HK$588起 (小童)｜ HK$868起 (成人)



PLAYT

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓電話

電話：2293 8888