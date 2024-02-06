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飲食
2024-02-06 13:50:19

農曆新年2024｜翠園龍年賀年糕點7折優惠$169.4起！海膽帶子富貴糕/雙喜燒鵝芋頭糕

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農曆新年2024｜翠園龍年賀年糕點7折優惠$169.4起！海膽帶子富貴糕/雙喜燒鵝芋頭糕/金腿瑤柱蘿蔔糕

農曆新年2024｜翠園龍年賀年糕點7折優惠$169.4起！海膽帶子富貴糕/雙喜燒鵝芋頭糕/金腿瑤柱蘿蔔糕

農曆新年賀年糕點推介！今年翠園推出5款「精緻食材、匠心烹製」新春賀年糕點，食材配搭有新意，包括全新海膽帶子富貴糕、雙喜燒鵝芋頭糕以及甜滋滋紫椰糕，將經典年糕口味再升級！現憑滙豐信用卡，於全線中菜分店及美心食品網上商店訂購賀年糕點，均可享有七折優惠，數量有限，售完即止。

翠園5款龍年賀年糕點

多款年糕中推介全新海膽帶子富貴糕，少見以海膽為糕點食材，大廚匠心獨運，在粘米糕內加入海膽及粒粒飽滿帶子，鮮味滿溢，煎香後可加配極鮮魚子醬，三重海洋矜貴滋味令人回味無窮！而「雙喜燒鵝芋頭糕」更是大廚獨家配方，把傳統芋頭糕改良，精選當造的清香荔浦芋頭，並配搭自家製明爐燒鵝粒、臘腸、膶腸粒、蝦米等，入口啖啖鵝香，鮮美十足。甜糕方面，則有紫白相間的「甜滋滋紫椰糕」以新鮮紫薯搭配香濃椰汁，清新不膩，糕身綿滑，建議以蛋漿慢煎香，更加香口美味。此外今年翠園亦繼續提供多款傳統糕點，象徵「招財進寶」的「金腿瑤柱蘿蔔糕」和「運財薑汁年糕」同樣是賀年必備美食！

  價錢

海膽帶子富貴糕

(全新口味)

  

零售價 $305

HSBC價 (7折) $213.5

雙喜燒鵝芋頭糕

(全新口味)

  

零售價 $275

HSBC價 (7折) $192.5

甜滋滋紫椰糕

(全新口味)

  

零售價 $242

HSBC價 (7折) $169.4

金腿瑤柱蘿蔔糕

零售價 $275

HSBC價 (7折) $192.5

運財薑汁年糕

零售價 $242

HSBC價 (7折) $169.4


 

翠園龍年賀年糕點系列

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