農曆新年2024｜農曆新年禮盒合集！即睇早鳥優惠 蛋卷/曲奇/蝦子麵/糖果

賀年禮盒推介！農曆新年將至，是時候準備新年禮盒送禮給親朋好友，祝願對方新一年事事順景。以下為大家精選了香港多間星級酒店和高質餅店推出的賀年禮盒，當中包括蛋卷、曲奇、蝦子麵及糖果等等，包裝精美意頭好，送禮又夠實用，而且部分更有早鳥優惠，大家不妨預早入手啦！ 新年禮盒2024｜半島精品店龍年迎春賀年禮盒 半島精品店推出一系列賀年糖果及各式中西美點禮盒，讓大家甜甜蜜蜜過好年！新春糖果盒以精美的舞龍圖案禮盒盛載應節美點，除糖果外，亦有各式精選烤焗果仁、蝴蝶酥、蛋卷、曲奇、朱古力片等等，包羅所有新春拜年必備的精美小吃，送禮自奉皆宜。另外更有兩款新春禮物籃，以龍頭為設計，別具氣派，均滿載各式賀年糕點、中西美點、名茶及香檳，有興趣的話一於考慮下！為了方便港島區的顧客選購半島精品，半島精品店於2024年1月4 日至2 月 26日在國際金融中心內之連卡佛增設期間限定店，除各式賀年佳品，更特別推出滿載美點的騰龍名珠賀年禮盒 (438港元)，僅於期間限定店可供選購。 半島精品店與咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場



半島精品店連卡佛期間限定店

地址：國際金融中心商場連卡佛，中環金融街8號國際金融中心商場3 樓



半島精品店官網訂購

新年禮盒2024｜「望月」Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒 早鳥優惠$168 「望月」於龍年推出多款蝴蝶酥及曲奇賀年禮盒，除了有人氣蝴蝶酥，提供多款口味的曲奇，包括玄米茶、芝士椒麻、焙茶、抹茶、朱古力、伯爵茶及杏仁。當中最吸引的定必是Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒，除了印有可愛的笑臉Pikachu的蝴蝶酥禮盒，特別版套裝還附上Pokémon利是封及專屬紙袋，大人小朋友都一定鍾意！價錢方面，原價$198，即日起至2024年1月19日更有農曆新年禮盒早鳥預訂優惠，即只需$168就可購入，相當超值！ 望月官方網站 九龍區 尖沙咀 K11 Art Mall 地址：河內道18號 K11 Art Mall B2層 Kiosk 2 營業日期：即日起 至 2024年2月29日 營業時間：11am – 9pm* *2023年12月22，24及25日營業時間為12nn – 8pm 香港區 銅鑼灣 崇光百貨Sogo 地址：軒尼詩道555號崇光百貨B2層 營業日期：由2024年1月10日 至2月12日 營業時間：10am – 10pm 銅鑼灣 時代廣場City Super 地址：勿地臣街1號 時代廣場 B1層 營業日期：由2024年1月17日 至2月19日 營業時間：10am – 10pm 新界區 沙田 新城市廣場Citysuper 地址：正街18號 新城市廣場1期 2樓204至214號舖 營業日期：由2024年1月17日 至2月19日 營業時間：10am – 10pm

新年禮盒2024｜COVA 皇牌迷你扇子酥禮盒$238 意大利米蘭著名高級餐飲品牌 COVA於今個新春推出全新「皇牌迷你扇子酥禮盒」（$238），每塊均由由品牌大師團隊手工製作，融合米蘭傳統配方及精湛工藝，百分百使用高級法國 AOP 牛油，千層酥皮層層由糕點大師手工精心摺疊成小扇子的造型，烘焗後金黃酥脆，入口香濃牛油味，香甜可口。COVA 迷你扇子酥由本地人手製造，每天限量供應，由1月9日起於指定香港 COVA 餅店， 包括中環太子大廈、金鐘太古廣場、銅鑼灣利園、尖沙咀港威商場及九龍塘又一城及網上商店限量發售。 COVA網上商店

新年禮盒2024｜東海堂蛋卷＋烘焙禮盒 滙豐信用卡7折 東海堂アローム嚴選日本優質食材，為大家送上多款烘焙禮盒，如北海道3.6牛乳蛋白卷、和式花海禮盒等，由即日起至2月4日滙豐信用卡更可享 7折優惠。推介新產品花禮雙層禮盒（特價：$179，滙豐7折價：$156.8/盒，會員價：$155/盒）採用兩層設計，上層為香脆鬆化的細蛋卷，而下層牛油曲奇和咖啡曲奇兩款口味，味道一流，罐身與罐面亦有心思，特別以日式花花作點綴，大方且美觀，是送禮首選！另外北海道3.6牛乳蛋白卷（特價：$167，滙豐7折價：$146.3/盒，會員價：$144/盒），亦是東海堂的皇牌產品，採用北海道3.6牛乳，香濃牛奶味突顯蛋白清香，全牛油製作，不含人造牛油。無添加防腐劑、色素及香料，適合一家人齊齊分享！

新年禮盒2024｜香港維港凱悅尚萃酒店x雙喜粉麵廠 喜悅蝦子麵連XO醬賀年禮盒 香港維港凱悅尚萃酒店與北角老字號–雙喜粉麵廠獨家合作推出「喜悅蝦子麵連XO醬」賀年禮盒($288)，禮盒均包括8個獨立包裝雙喜蝦子麵及1瓶深受本地老饕喜愛的雙喜蝦籽XO醬，送禮自用兩相宜。雙喜粉麵廠為北角春秧街老字號，產品僅採用天然材料於本地新鮮製作，絕不含防腐劑，而招牌蝦子麵採用上等麵粉及一級蝦子、日本原粒瑤柱和溏心吉品乾鮑製成，味道香醇突出。另外雙喜的XO 醬亦有誠意，採用獨特配方，加入蝦籽、蝦米、瑤柱和金華火腿等上乘食材，完美搭配蝦子麵，口感層次極佳。酒店現正進行早鳥優惠，每盒$238，即日起至2024年2月10日可於網上商店或香港維港凱悅尚萃酒店2樓The Farmhouse Deli餅店購買，數量有限，售完即止。 Klook預訂

新年禮盒 2024 ｜「回味」系列新年送禮精選 低至 $108 香港本地品牌「回味」以最上乘的進口鮮牛油及農場直送鮮雞蛋為基礎，精心炮製優質鬆脆可口的傳統食品，在保持傳統美味之餘，包裝色彩亦添驚喜。同時，產品不含防腐劑、香精或色素，每一罐都滿載心思，絕對能為您的親朋好友帶來甜蜜滋味和祝福。「回味」系列新年送禮精選包括雞蛋卷、鳳凰卷、酥餅和曲奇。雞蛋卷經過精心調配和烘焙，外層酥香金黃，美味脆口；鳳凰卷則有金黃鬆脆的外皮，口感豐富多樣；酥餅外皮金黃酥脆，口感香口鬆化；而曲奇有「原味花漾曲奇」和「咖啡花漾曲奇」兩種口味，均經過精心烘焙，味道香濃，令人回味無窮。 以上精選禮品不僅美味，也具有新年帶來祝福和美好的寓意。送禮或自用，都能帶來無窮的享受和喜悅。於1月17日至2月9日期間，在各零售點包括Citysuper、誠品、SOGO、菁雲J’s Garden、一田AEON STYLE、百佳、Taste、HKTVmall網店、Watsons網店，均設有新春檔期優惠。