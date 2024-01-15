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飲食
2024-01-15 15:13:01

農曆新年2024｜農曆新年禮盒合集！即睇早鳥優惠 蛋卷/曲奇/蝦子麵/糖果

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新年禮盒2024｜農曆新年禮盒推介！即睇早鳥優惠 蛋卷/曲奇/蝦子麵/糖果

新年禮盒2024｜農曆新年禮盒推介！即睇早鳥優惠 蛋卷/曲奇/蝦子麵/糖果

賀年禮盒推介！農曆新年將至，是時候準備新年禮盒送禮給親朋好友，祝願對方新一年事事順景。以下為大家精選了香港多間星級酒店和高質餅店推出的賀年禮盒，當中包括蛋卷、曲奇、蝦子麵及糖果等等，包裝精美意頭好，送禮又夠實用，而且部分更有早鳥優惠，大家不妨預早入手啦！

新年禮盒2024｜半島精品店龍年迎春賀年禮盒

半島精品店推出一系列賀年糖果及各式中西美點禮盒，讓大家甜甜蜜蜜過好年！新春糖果盒以精美的舞龍圖案禮盒盛載應節美點，除糖果外，亦有各式精選烤焗果仁、蝴蝶酥、蛋卷、曲奇、朱古力片等等，包羅所有新春拜年必備的精美小吃，送禮自奉皆宜。另外更有兩款新春禮物籃，以龍頭為設計，別具氣派，均滿載各式賀年糕點、中西美點、名茶及香檳，有興趣的話一於考慮下！為了方便港島區的顧客選購半島精品，半島精品店於2024年1月4 日至2 月 26日在國際金融中心內之連卡佛增設期間限定店，除各式賀年佳品，更特別推出滿載美點的騰龍名珠賀年禮盒 (438港元)，僅於期間限定店可供選購。

半島精品店與咖啡廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

半島精品店連卡佛期間限定店
地址：國際金融中心商場連卡佛，中環金融街8號國際金融中心商場3 樓

半島精品店官網訂購

新年禮盒2024｜「望月」Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒 早鳥優惠$168

「望月」於龍年推出多款蝴蝶酥及曲奇賀年禮盒，除了有人氣蝴蝶酥，提供多款口味的曲奇，包括玄米茶、芝士椒麻、焙茶、抹茶、朱古力、伯爵茶及杏仁。當中最吸引的定必是Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒，除了印有可愛的笑臉Pikachu的蝴蝶酥禮盒，特別版套裝還附上Pokémon利是封及專屬紙袋，大人小朋友都一定鍾意！價錢方面，原價$198，即日起至2024年1月19日更有農曆新年禮盒早鳥預訂優惠，即只需$168就可購入，相當超值！

望月官方網站

九龍區

尖沙咀 K11 Art Mall

地址：河內道18 K11 Art Mall B2 Kiosk 2

營業日期：即日起 2024229

營業時間：11am – 9pm*

*202312222425日營業時間為12nn – 8pm

香港區

銅鑼灣 崇光百貨Sogo

地址：軒尼詩道555號崇光百貨B2

營業日期：由2024110 212

營業時間：10am – 10pm

銅鑼灣 時代廣場City Super

地址：勿地臣街1 時代廣場 B1

營業日期：由2024117 219

營業時間：10am – 10pm

新界區

沙田 新城市廣場Citysuper

地址：正街18 新城市廣場1 2204214號舖

營業日期：由2024117 219

營業時間：10am – 10pm

新年禮盒2024｜COVA 皇牌迷你扇子酥禮盒$238

意大利米蘭著名高級餐飲品牌 COVA於今個新春推出全新「皇牌迷你扇子酥禮盒」（$238），每塊均由由品牌大師團隊手工製作，融合米蘭傳統配方及精湛工藝，百分百使用高級法國 AOP 牛油，千層酥皮層層由糕點大師手工精心摺疊成小扇子的造型，烘焗後金黃酥脆，入口香濃牛油味，香甜可口。COVA 迷你扇子酥由本地人手製造，每天限量供應，由1月9日起於指定香港 COVA 餅店， 包括中環太子大廈、金鐘太古廣場、銅鑼灣利園、尖沙咀港威商場及九龍塘又一城及網上商店限量發售。

COVA網上商店

Klook.com

新年禮盒2024｜東海堂蛋卷＋烘焙禮盒 滙豐信用卡7折

東海堂アローム嚴選日本優質食材，為大家送上多款烘焙禮盒，如北海道3.6牛乳蛋白卷、和式花海禮盒等，由即日起至2月4日滙豐信用卡更可享 7折優惠。推介新產品花禮雙層禮盒（特價：$179，滙豐7折價：$156.8/盒，會員價：$155/盒）採用兩層設計，上層為香脆鬆化的細蛋卷，而下層牛油曲奇和咖啡曲奇兩款口味，味道一流，罐身與罐面亦有心思，特別以日式花花作點綴，大方且美觀，是送禮首選！另外北海道3.6牛乳蛋白卷（特價：$167，滙豐7折價：$146.3/盒，會員價：$144/盒），亦是東海堂的皇牌產品，採用北海道3.6牛乳，香濃牛奶味突顯蛋白清香，全牛油製作，不含人造牛油。無添加防腐劑、色素及香料，適合一家人齊齊分享！

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新年禮盒2024｜香港維港凱悅尚萃酒店x雙喜粉麵廠 喜悅蝦子麵連XO醬賀年禮盒

香港維港凱悅尚萃酒店與北角老字號–雙喜粉麵廠獨家合作推出「喜悅蝦子麵連XO醬」賀年禮盒($288)，禮盒均包括8個獨立包裝雙喜蝦子麵及1瓶深受本地老饕喜愛的雙喜蝦籽XO醬，送禮自用兩相宜。雙喜粉麵廠為北角春秧街老字號，產品僅採用天然材料於本地新鮮製作，絕不含防腐劑，而招牌蝦子麵採用上等麵粉及一級蝦子、日本原粒瑤柱和溏心吉品乾鮑製成，味道香醇突出。另外雙喜的XO 醬亦有誠意，採用獨特配方，加入蝦籽、蝦米、瑤柱和金華火腿等上乘食材，完美搭配蝦子麵，口感層次極佳。酒店現正進行早鳥優惠，每盒$238，即日起至2024年2月10日可於網上商店或香港維港凱悅尚萃酒店2樓The Farmhouse Deli餅店購買，數量有限，售完即止。

Klook預訂

 

新年禮盒2024｜「回味」系列新年送禮精選 低至$108

香港本地品牌「回味」以最上乘的進口鮮牛油及農場直送鮮雞蛋為基礎，精心炮製優質鬆脆可口的傳統食品，在保持傳統美味之餘，包裝色彩亦添驚喜。同時，產品不含防腐劑、香精或色素，每一罐都滿載心思，絕對能為您的親朋好友帶來甜蜜滋味和祝福「回味」系列新年送禮精選包括雞蛋卷、鳳凰卷、酥餅和曲奇。雞蛋卷經過精心調配和烘焙，外層酥香金黃，美味脆口；鳳凰卷則有金黃鬆脆的外皮，口感豐富多樣；酥餅外皮金黃酥脆，口感香口鬆化；而曲奇有「原味花漾曲奇」和「咖啡花漾曲奇」兩種口味，均經過精心烘焙，味道香濃，令人回味無窮。 以上精選禮品不僅美味，也具有新年帶來祝福和美好的寓意。送禮或自用，都能帶來無窮的享受和喜悅。於117日至29日期間，在各零售點包括Citysuper、誠品、SOGO、菁雲J’s Garden、一AEON STYLE、百佳、TasteHKTVmall網店、Watsons店，均設有新春檔期優惠

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傳統雞蛋卷(特級牛油、特濃雞蛋、香濃椰汁)｜HKD$108 酥餅(蝴蝶酥、杏仁酥)｜HKD$108 花漾曲奇(原味)｜HKD$108 花漾曲奇(咖啡味)｜HKD$108 傳統鳳凰卷(椰子芝麻、紫菜肉鬆、咖哩肉鬆)｜HKD$128

新年禮盒2024｜金氏海味賀年禮盒套裝限時優惠88

《金氏海味》以最上乘的進口食材為基礎，精心炮製賀年禮盒套裝，每一盒都以全人手自家 包裝，滿載心思。當中有最受香港人歡迎的日本北海道產元貝、傳統金龍花膠筒及外型飽滿 的原木天白花菇等等。選用最優質之食材和最優惠的價錢，讓你和你的摰愛親友在今個新春 都能品嚐到鮮甜可口及具有豐富營養價值的賀年海味。多款海味組合任君挑選，無論送禮自用都非常適合！絕對能為親朋好友在新一年獻上美味滋味和祝福全線商品限時優惠88折，同時還會推出賀年禮盒套裝，低至$98起發售，送禮自用兩得宜。推廣日期將於即日起至24日期間進行，產品於官方網站及門市有售，今個新年絕對不容錯過！

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