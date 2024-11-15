食遊記｜實測即撈即煮海鮮火鍋放題 $258食足四小時

引起網上熱話，號稱全港首家即撈即煮海鮮火鍋放題的千海水產繼九龍灣總店後，11月初旋即在荃灣開分店。開店消息傳出後訂位即滿，為了一探虛實，特選在閒日排隊。店開舖時間為中午12時，便打算早一小時排隊，怎知已排三四十人。甫進見全卡位，淺啡暖色設計，揀食材前先看價錢，一至五午市三小時成人258元，六、日及假期加20元，小童一至日就198元，因新開關係，午市額外加多一小時，價錢不變，此優惠至11月30日，就這樣展開長達4小時海鮮放題之旅。 文：何駿傑 攝：何駿傑、林漪淇

蝦蟹鮑魚蜆即撈即煮 掃餐廳二維碼後，先列出十款火鍋湯底，如龍蝦頭鍋、喇沙海鮮鍋、海膽濃湯鍋及此選胡椒豬骨鍋。掃下頁為澳洲M5和牛、美國牛肩胛片、美國豬梅肉片及澳洲羊肉片，另一頁示炸物及燒物，這選鵝肝多士、西京燒比目魚、川味燒鮮蠔、燒乳鴿及燒香草羊鞍。以上款式吸引，但始不及鮮活海鮮區內三點蟹、鮑魚、基圍蝦、大頭蝦、美國蜆、青口、沙白、花螺吸睛，全部精神奕奕，客人只需將海鮮撈在飯桌上小鋼桶內，接服務員取出清潔洗刷，更重要此無限次任撈。海鮮缸旁有逾50款飲品，逾26款雪條、雪糕。隔數步為10多款口味醬料區，牆貼標示教如何混醬。打邊爐豈能缺火鍋生料，其款式真叫人目不暇給，肉類有10多款，如生蠔、墨魚條、脆鯇片、魚肚、海參、田雞腿等，19款菜如翡翠苗、豆苗、水蓮，另置丸類、切片菜類、菇類等。除以上外，冷盤、熱葷、生果、甜品、點心、火鍋炸物、生啤、清酒、梅酒、果汁、冬瓜茶等使眾患上選擇困難症。正困擾迷失之際，海鮮已清洗完畢。

鮮甜爽彈高性價比 鍋內香味升起，嘗湯辣辛。下海鮮滾數分鐘後，大頭蝦色轉赤紅，身微彎，頭內膏硬帶甘，肉嫩爽口，確實新鮮；基圍蝦色變橙紅，惜肉削身，蝦膏軟且豐腴。鮑魚剛熟離殼，厚肉彈牙，魚肝粉腍；三點蟹雖細隻，但汁豐鮮美。花螺、沙白、青口肉少，後者殼內仍有殘餘海草，食時要取掉；美國蜆沒有沙，肉大粒鮮美，惟有些不開口，勿強行開殼食用。火鍋生料中，蠔肉爽身微縮，墨魚條厚兼脆彈，和牛凝脂軟潤，梅肉片則帶嚼勁。冷盤內選蠔汁鮑魚仔，其味實與罐頭無異；熱葷中炒蝦惹味，燒物乳鴿很韌不入味，羊鞍燒得粉嫩，最後食杯雪糕。這旅程終於完結，捧腹而回。 千海水產海鮮火鍋放題店/新界荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B126號舖/電話：36222223，36222226