食遊記｜記在港島尋乾撈車仔麵

記小時常食街邊「嗱喳麵」作早餐，木頭車上設數格放蘿蔔、豬紅、豬腸、牛腩等餸料；師傅淥麵速度奇快，不消2分鐘已煮完，分量多，價錢相宜，別具庶民風味。隨著整頓市容，這在今時已買少見少，更不知有何時開始另名為「車仔麵」，餸料加花膠、鮑魚等貴價食材。街頭味道漸失之際，最近在網上討論區找到3間乾撈車仔麵店，試過後陣陣思憶湧上心頭。 文、攝：何駿傑

難得再遇蠔油柚皮 先赴港島東柴灣，此區只想起食叉燒及沙爹。出港鐵站後過馬路向華廈邨方向行，沿祥利街見柴灣電話機房左拐入不知名小巷，一不留意定步過。小巷內置數張木枱，見剛煮熟豬皮蒸氣騰騰，清脆鉸剪聲響個不停，還未到午飯時間已有5至7人排隊等候。坐下看牌列出12款餸料，如齋卜、冬菇、雞翼尖、螺肉等，然這選粗麵配魚蛋、豬皮、魷魚及柚皮。落單計約5分鐘上枱，麵撈鹹鮮蠔油，每條掛上醬汁，分量頗多，惟煮得軟身及較碎。魚蛋大粒欠彈牙，帶少許魚味，咖喱味卻感欠奉；相反自阿根廷魷魚味濃，咖喱香滲在厚肉內，剪條狀一咬，爽口彈牙；豬皮大塊泡身，索汁且保持質感。以上餸料雖質素俱佳，卻比不上柚皮般一試難忘。柚皮實平價食材，要花長時間及工序才能辟走澀味，多年前曾嘗配牛雜，惜現停售；今再相遇，定要珍惜。夾起已知接近融化，輕咬汁液四溢，沒有丁點澀味，厚身綿滑，流入喉嚨。 合興粥麵飯/香港柴灣吉勝街10號吉勝街熟食市場地下2號舖/電話：從缺

真正嗱喳麵碎炆牛腩 灣仔鵝頸街市出名食咖喱燒鴨飯及牛雜粉麵，在網上討論區指內有兩間乾撈車仔麵。在午飯時段觀察，兩間客量有異，然不想排隊，故隨便一試，卻大有驚喜。同樣選粗麵配魚蛋、豬皮，因這沒有魷魚，改食牛筋腩及魚餅。魚蛋很粉腍，具微淡魚味，豬皮泡身吸汁，帶咬口，皮上毛囊全拔掉；麵量多爽身，撈豉油及腩汁，濃厚絲甜。切碎牛腩和筋一同用柱侯醬、香葉等炆，肉有點韌，筋則軟腍，其味真像以往「嗱喳麵」風味，腩汁面上呈輕薄油脂，這使味蕾勾起回憶。實雲吞麵店亦做柱侯牛腩，質素亦比此佳，但風味就這般奇怪，怎複製亦不能做到。除碎腩外，煎魚餅能感到小店用心。魚餅混鯪魚肉及蔥，脆邊不膩，香而不焦。 波仔記/香港灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心CF1號舖/電話：25758319

誤會來自澳門馬交魚羹 地方淺窄，慕名遊客眾多，此標榜澳門特色車仔麵。除選魚蛋、魷魚、豬皮蘿蔔外，揀馬交魚羹撈沙茶醬。初以為魚羹叫馬交便想來自澳門，怎知老闆指這由馬鮫魚打成，肉質爽，魚味淡；圓扁狀魚蛋味濃，咖喱香辣，豬皮吸汁，蘿蔔沒有渣；魷魚用水魷，比首間遜色，分量足，稠汁帶甜。價錢在中環來說，能證網上評論，「真心抵食」。 筷子記/香港中環威靈頓街85-89號群英商業大廈地下A1號舖/電話：28549969